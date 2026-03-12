Cuidado, esta publicación contiene imágenes hechas con IA que ubican en Tel Aviv

Difunden en redes sociales fotografías que muestran edificios en ruinas y aseguran que se registran en Tel Aviv (Israel), en el contexto del conflicto actual en Oriente Medio. Cuidado, contiene imágenes que están generadas con inteligencia artificial (IA).

"No es Gaza. Es Tel Aviv. Fotos de la respuesta de Irán que están censuradas por los grandes medios", leemos en una publicación compartida más de 3.900 veces desde el 10 de marzo en X. El mensaje adjunta cuatro fotografías que muestran diferentes perspectivas de una ciudad bombardeada, con edificios derruidos y escombros en las calles.

No es Tel Aviv, esta publicación contiene imágenes hechas con IA

En VerificaRTVE hemos analizado las imágenes con herramientas de detección de inteligencia artificial y concluyen que tres de ellas están hechas con IA. Una de las instantáneas que comparte este 'post' muestra edificios derruidos en primer término y varios rascacielos al fondo. Hive, SightEngine y Proyecto Iveres detectan con más de un 87% de fiabilidad en la predicción que la foto se ha creado con IA, como puedes comprobar en la imagen inferior.

Resultado del análisis de la fotografía con las herramientas de Iveres, Sight Engine y Hive

En otra de las imágenes de la publicación vemos las ruinas de una zona urbana captadas con una fotografía desde lo alto. Hive y Proyecto Iveres concluyen que es otra foto generada con IA con más de un 95% de probabilidad. También hemos realizado un análisis visual de la instantánea y vemos que en la parte superior aparecen unas líneas que unen a los coches, una incongruencia propia de los contenidos hechos artificialmente.

Resultado del análisis de la fotografía con las herramientas Iveres y Sight Engine

La tercera imagen, que ofrece una perspectiva a ras de suelo, muestra las ruinas en primer término y edificios dañados. Tras el análisis con dos herramientas, los resultados muestran que está creada con inteligencia artificial con más de un 98% de fiabilidad en la predicción.

Resultado del análisis de la fotografía con las herramientas Iveres y Hive

Otra fotografía ofrece una visión aérea de una zona en ruinas, con un camión en el centro. El análisis con detectores de IA no ofrece resultados concluyentes. Sin embargo, mediante una búsqueda inversa no la encontramos publicada por ningún medio de comunicación ni ninguna fuente oficial. Además, la televisión pública catalana 3Cat asegura que está generada artificialmente. El periodista de la BBC Shayan Sardarizadeh ha advertido en su cuenta de X de que esta es una de las instantáneas que "pretenden mostrar escenas de destrucción en Tel Aviv en las secuelas de ataques por parte de Irán y Hezbolá".

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado que ha lanzado un ataque conjunto contra objetivos en Israel, concretamente en las ciudades de Haifa, Tel Aviv y Beersheba. En el Telediario de TVE te hemos mostrado imágenes reales de Tel Aviv tras los impactos de misiles lanzados desde Irán. Puedes comprobar que no guardan ninguna relación con las fotos que difunden en redes.

Desde que arrancó el conflicto actual ha circulado desinformación sobre la respuesta iraní contra ciudades israelíes, incluyendo imágenes generadas con inteligencia artificial. En VerificaRTVE ya te hemos aclarado que este vídeo no muestra un ataque con misil a Tel Aviv sino que es un incendio en El Cairo (Egipto). También te contamos que estas no son imágenes del ataque a una refinería de petróleo en Haifa (Israel), sino que este incendio se registra en Teherán.