Herramientas para localizar aviones y buques en el conflicto de Oriente Medio

Después de que el Gobierno de España denegara que las bases de Rota y de Morón asistan a Estados Unidos en esta operación, en redes sociales ha circulado que aviones militares estadounidenses se han dirigido a Oriente Medio tras parar en la base de Rota. También ha debate el envío de una fragata a Chipre en el contexto del conflicto en Oriente Medio. Te explicamos qué herramientas de libre acceso puedes utilizar y qué utilidades tienen para seguir aviones y buques militares en situaciones de guerra.

Un mensaje de X compartido más de 2.000 veces difunde una captura de la web flightradar24.com que muestra un vuelo de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos que partió desde Rota mientras avanza por el mar Mediterráneo. Esta publicación cita una noticia de El País que informa sobre la negativa de España a cooperar militarmente con Estados Unidos en Irán.

El recorrido de este vuelo: de EE.UU. al mar Rojo, pasando por Rota En VerificaRTVE hemos analizado el recorrido de este vuelo desde que partió de Estados Unidos mediante la web de FlightRadar24. Se trata de un avión de transporte militar modelo C17 de la Fuerza Aérea estadounidense que salió el 3 de marzo de la Base Aérea de Andrews, en el estado de Maryland (Estados Unidos). Esta web detecta que el mismo avión aterrizó en la base de Rota (Cádiz) y que salió de esa base que operan conjuntamente España y Estados Unidos el 4 de marzo a las 20:45. Durante la madrugada del miércoles al jueves hizo una nueva parada en la base estadounidense de Sigonella, en la isla de Sicilia (Italia). Sale a las 04:10 de la mañana con dirección sureste. Durante su travesía por el Mediterráneo, se pierde la señal del avión, pero reaparece antes de aterrizar en Yibuti. El viernes 6 de marzo despega desde el Aeropuerto Internacional Yibuti-Ambouli con dirección al mar Rojo. Registro en FlightRadar de este vuelo que partió de Rota el 4 de marzo VerificaRTVE En VerificaRTVE hemos consultado con el experto en armamento y material de defensa Juanjo Fernández sobre este vuelo del avión C-17 estadounidense. Fernández afirma que se pierde su ubicación a su paso por Egipto porque la desde la aeronave apagaron la señal del transpondedor, un dispositivo electrónico que va instalado en la aeronave y que se comunica con el sistema de radar secundario del cual forma parte. El objetivo de este dispositivo es la identificación en el control del tráfico aéreo. Por lo tanto, la pérdida de señal del avión es intencionada para que no se pueda registrar el aterrizaje del mismo, según este experto. Este avión salió desde Washington y realizó varias paradas hasta dirigirse a Oriente Medio, donde se pierde su señal por completo. Los C-17 son aviones de transporte militar pesado de largo alcance. Según Juanjo Fernández, la parada en la base de Sigonella se puede deber a la recogida o descarga de mercancías. Después se trasladó a Yibuti, donde Estados Unidos cuenta con la base militar Camp Lemonnier. Es la principal base de operaciones estadounidense en el Cuerno de África y sirve de "preparación para el combate" y de "seguridad de buques, aeronaves, destacamentos y personal".

Aplicaciones de rastreo de vuelos en tiempo real FlightRadar24 es una aplicación para hacer seguimiento en tiempo real de vuelos de aeronaves por todo el mundo con la posibilidad de recrear a posteriori un trayecto ya finalizado. Puedes buscar los vuelos directamente en el mapa de esta aplicación o a través de su buscador con el código del vuelo sobre el que quieras informarte. Mapa de vuelos registrados este 6 de marzo en Oriente Medio por FlightRadar24, a la izquierda, y FlightAware, a la derecha VerificaRTVE Flight Aware, al igual que FlightRadar24, permite hacer seguimiento en tiempo real de los vuelos. Su sistema de búsqueda es similar y sirve para localizar aeronaves mediante el código de vuelo o buscando su origen y destino. Ambas herramientas permiten constatar la casi total ausencia de vuelos que sobrevuelan actualmente Irán, al igual que otros países de Oriente Medio como Kuwait, Siria, Líbano, Jordania o Israel ante la actual situación bélica. Puedes comprobarlo en la imagen superior, capturada el viernes 6 de marzo. En RTVE Noticias te hemos informado sobre el caos en los aeropuertos y cómo ha afectado la guerra al transporte aéreo mundial.