Herramientas para localizar aviones y buques en el conflicto de Oriente Medio
Después de que el Gobierno de España denegara que las bases de Rota y de Morón asistan a Estados Unidos en esta operación, en redes sociales ha circulado que aviones militares estadounidenses se han dirigido a Oriente Medio tras parar en la base de Rota. También ha debate el envío de una fragata a Chipre en el contexto del conflicto en Oriente Medio. Te explicamos qué herramientas de libre acceso puedes utilizar y qué utilidades tienen para seguir aviones y buques militares en situaciones de guerra.
Un mensaje de X compartido más de 2.000 veces difunde una captura de la web flightradar24.com que muestra un vuelo de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos que partió desde Rota mientras avanza por el mar Mediterráneo. Esta publicación cita una noticia de El País que informa sobre la negativa de España a cooperar militarmente con Estados Unidos en Irán.
El recorrido de este vuelo: de EE.UU. al mar Rojo, pasando por Rota
En VerificaRTVE hemos analizado el recorrido de este vuelo desde que partió de Estados Unidos mediante la web de FlightRadar24. Se trata de un avión de transporte militar modelo C17 de la Fuerza Aérea estadounidense que salió el 3 de marzo de la Base Aérea de Andrews, en el estado de Maryland (Estados Unidos). Esta web detecta que el mismo avión aterrizó en la base de Rota (Cádiz) y que salió de esa base que operan conjuntamente España y Estados Unidos el 4 de marzo a las 20:45.
Durante la madrugada del miércoles al jueves hizo una nueva parada en la base estadounidense de Sigonella, en la isla de Sicilia (Italia). Sale a las 04:10 de la mañana con dirección sureste. Durante su travesía por el Mediterráneo, se pierde la señal del avión, pero reaparece antes de aterrizar en Yibuti. El viernes 6 de marzo despega desde el Aeropuerto Internacional Yibuti-Ambouli con dirección al mar Rojo.
En VerificaRTVE hemos consultado con el experto en armamento y material de defensa Juanjo Fernández sobre este vuelo del avión C-17 estadounidense. Fernández afirma que se pierde su ubicación a su paso por Egipto porque la desde la aeronave apagaron la señal del transpondedor, un dispositivo electrónico que va instalado en la aeronave y que se comunica con el sistema de radar secundario del cual forma parte. El objetivo de este dispositivo es la identificación en el control del tráfico aéreo. Por lo tanto, la pérdida de señal del avión es intencionada para que no se pueda registrar el aterrizaje del mismo, según este experto.
Este avión salió desde Washington y realizó varias paradas hasta dirigirse a Oriente Medio, donde se pierde su señal por completo. Los C-17 son aviones de transporte militar pesado de largo alcance. Según Juanjo Fernández, la parada en la base de Sigonella se puede deber a la recogida o descarga de mercancías. Después se trasladó a Yibuti, donde Estados Unidos cuenta con la base militar Camp Lemonnier. Es la principal base de operaciones estadounidense en el Cuerno de África y sirve de "preparación para el combate" y de "seguridad de buques, aeronaves, destacamentos y personal".
Aplicaciones de rastreo de vuelos en tiempo real
FlightRadar24 es una aplicación para hacer seguimiento en tiempo real de vuelos de aeronaves por todo el mundo con la posibilidad de recrear a posteriori un trayecto ya finalizado. Puedes buscar los vuelos directamente en el mapa de esta aplicación o a través de su buscador con el código del vuelo sobre el que quieras informarte.
Flight Aware, al igual que FlightRadar24, permite hacer seguimiento en tiempo real de los vuelos. Su sistema de búsqueda es similar y sirve para localizar aeronaves mediante el código de vuelo o buscando su origen y destino. Ambas herramientas permiten constatar la casi total ausencia de vuelos que sobrevuelan actualmente Irán, al igual que otros países de Oriente Medio como Kuwait, Siria, Líbano, Jordania o Israel ante la actual situación bélica. Puedes comprobarlo en la imagen superior, capturada el viernes 6 de marzo. En RTVE Noticias te hemos informado sobre el caos en los aeropuertos y cómo ha afectado la guerra al transporte aéreo mundial.
Aplicaciones de rastreo de buques en tiempo real
El Gobierno de España anunció el 5 de marzo el envío a Chipre de la fragata F105 Cristóbal Colón en el contexto de la escalada de tensión en Oriente Medio, un despliegue que la ministra de Defensa, Margarita Robles, enmarca en el "compromiso de defensa de la Unión Europea y su frontera oriental".
Vessel Finder es una aplicación de seguimiento del tráfico naval que permite a los internautas conocer dónde se encuentran actualmente cientos de embarcaciones civiles y militares, tanto las que están navegando como las que permanecen en puerto. La herramienta ofrece la opción de seguir únicamente a buques militares, pero hay que tener en cuenta que este seguimiento solo es posible cuando el barco tiene activado el Sistema de Identificación Automática (AIS).
Con este programa podemos ver varias lanchas de apoyo al combate de la Marina británica en el muelle de la Base de la Fuerza Aérea británica en Akrotiri, en Chipre. El hecho de que no aparezcan buques militares en las inmediaciones de instalaciones castrenses no implica que no estén allí desplegados, sino que no tiene activado el sistema AIS. Vessel Finder no permite observar en tiempo real la travesía de la fragata F105 Cristóbal Colón porque no aparece en el sistema, lo que implica que no tiene activado el sistema AIS.
MarineTraffic es una plataforma que informa sobre la geolocalización en tiempo real de la posición de embarcaciones. La búsqueda permite geolocalizar por tipo de embarcación, puerto o faros. Con esta aplicación podemos comprobar, por ejemplo, la situación de bloqueo en el estrecho de Ormuz, que separa Irán de la península arábiga en el golfo pérsico. Desde el lunes 2 de marzo, petroleros y cargueros están varados a un lado y otro del estrecho después de que la Guardia Revolucionaria iraní amenazara con atacar cualquier barco que atraviese esta zona. En consecuencia, han quedado más de 3.000 buques atrapados.
El equipo de DatosRTVE elaboró un mapa a partir de imágenes verificadas del conflicto entre Israel e Irán. Puedes seguir minuto a minuto la guerra en Oriente Medio en RTVE Noticias.