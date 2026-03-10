Estas imágenes no son del ataque a una refinería de petróleo en Haifa (Israel), es Teherán

Mensajes en redes sociales difunden un vídeo de un edificio en llamas y lo presentan como si fuera el ataque a una refinería en Haifa, en el norte de Israel, en el contexto de la guerra actual en Oriente Medio. Es falso. Estas imágenes se registran en la refinería de petróleo al sur de Teherán, la capital iraní.

"Ataque sin precedentes. La refinería de Haifa ha sido destrozada. Irán lanzó decenas de misiles en represalia por los ataques en Teherán y ahora la principal ciudad industrial de Israel está colapsada. Los israelíes están sufriendo la peor catástrofe en décadas", leemos en un mensaje compartido 5.600 veces en X desde el 8 de marzo. La publicación adjunta un vídeo en el que al fondo se puede observar un edificio en llamas.