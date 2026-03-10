Estas imágenes no son del ataque a una refinería de petróleo en Haifa (Israel), es Teherán
Mensajes en redes sociales difunden un vídeo de un edificio en llamas y lo presentan como si fuera el ataque a una refinería en Haifa, en el norte de Israel, en el contexto de la guerra actual en Oriente Medio. Es falso. Estas imágenes se registran en la refinería de petróleo al sur de Teherán, la capital iraní.
"Ataque sin precedentes. La refinería de Haifa ha sido destrozada. Irán lanzó decenas de misiles en represalia por los ataques en Teherán y ahora la principal ciudad industrial de Israel está colapsada. Los israelíes están sufriendo la peor catástrofe en décadas", leemos en un mensaje compartido 5.600 veces en X desde el 8 de marzo. La publicación adjunta un vídeo en el que al fondo se puede observar un edificio en llamas.
No es una petrolera en Haifa, es Teherán
La grabación no se registra en Israel, sino en una refinería de petróleo al sur de la capital iraní. Mediante una búsqueda inversa, hemos comprobado que las imágenes coinciden con un vídeo publicado en YouTube el 7 de marzo por el canal de televisión saudí Al Arabiya. En la descripción explican que son "imágenes de un ataque contra una refinería de petróleo al sur de la capital iraní, Teherán". También encontramos el vídeo publicado en X por la cadena de televisión catarí Al Araby, que indica que es un "incendio en Teherán" tras "el ataque israelí a una refinería de petróleo".
Geolocalizamos la grabación desde este punto del sur de la capital iraní (35.57414750812758, 51.41928026464826). Encontramos coincidencias entre las imágenes que ofrece Google del centro comercial Arian Mall cercano a la refinería y el cartel y la estructura con varios grupos de cuatro ventanas que vemos a partir del minuto 1:20 del vídeo. Además, en el mapa también observamos el edificio alto de las imágenes de redes cercano a la zona comercial. Las llamas aparecen al fondo, donde se ubica la Refinería de Petróleo de Teherán.
En RTVE Noticias te contamos el ataque a las instalaciones petrolíferas en Teherán del 8 de marzo. Estos ataques a las refinerías han sido justificados por Israel asegurando que ese combustible no era para uso civil, sino que iba a ser utilizado por la Guardia Revolucionaria iraní. En las últimas horas se ha producido un ataque en una refinería de petróleo y depósitos de combustible en la ciudad israelí de Haifa, en el norte del país, según informa Europa Press. Sin embargo, tal y como te hemos explicado, las imágenes que circulan en redes no corresponden a dicho ataque, sino que se registran en Teherán.
