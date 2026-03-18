Irán responde a la muerte de Larijani con ataques contra Tel Aviv y escenas multitudinarias de duelo en Teherán

El régimen de Irán se quedó el martes sin uno de sus principales cabecillas, Ali Larijani, en un simbólico golpe que derivó, de nuevo, en alegatos de venganza. Por lo pronto, las fuerzas iraníes han optado por reanudar los ataques sobre Israel y han dirigido parte de los proyectiles contra Tel Aviv, mientras en las calles de Teherán miles de personas han secundado los llamamientos de duelo para homenajear a quien estaba considerado la mano derecha del difunto líder supremo, Alí Jameneí.

La Guardia Revolucionaria, el poderoso cuerpo de seguridad del régimen, expresó el miércoles en una misma nota su pésame por la muerte del "mártir" Larijani y un mensaje en favor de la venganza. "Su sangre sirve como fuente de fortaleza y alerta nacional frente a la arrogancia global y el sionismo", proclamó, de nuevo con la vista puesta en Israel y en su principal aliado internacional, Estados Unidos.

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Las alarmas han vuelto a sonar este miércoles en varias ciudades israelíes, entre ellas Tel Aviv y Jerusalén, y el principal servicio de ambulancias ha confirmado la muerte de dos personas en Ramat Gan, en el centro del país, a raíz del impacto de un proyectil en una zona civil. Con estas dos defunciones, son ya 14 las personas que han perdido la vida en Israel por los bombardeos iraníes desde el inicio de la espiral bélica.

Las autoridades iraníes han asegurado que entre los misiles disparados en las últimas horas figuran proyectiles con varias ojivas, una de las armas más sofisticadas dentro del arsenal de Teherán.