La Unión Europea amplía la lista de sancionados en Irán por la represión de las protestas el pasado enero

El Consejo de la Unión Europea (UE) ha acordado este lunes sancionar a otras 16 personas y tres entidades como responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Irán por la represión de las protestas callejeras de enero de 2026, que se saldaron con miles de víctimas civiles.

El Consejo ha sancionado al viceministro del Interior de Irán para Asuntos de Seguridad y Orden Público, así como a varios comandantes de las ramas locales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC), informa Efe. También incluye en la lista al Cuerpo Mohammad Rasulullah, responsable de coordinar las fuerzas del IRGC y de la milicia Basij en Teherán, y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Imam Reza, que es la rama local del IRGC en la provincia de Jorasan Razavi, donde la represión de las protestas ha sido "especialmente brutal".

Además, en la lista hay miembros del poder judicial que participaron en procesos contra manifestantes pacíficos, activistas civiles, sociales y políticos, activistas por los derechos de las mujeres y periodistas.

Con estas incorporaciones, las sanciones impuestas por la UE por la violación de los derechos humanos en Irán se aplican a un total de 263 personas y 53 entidades.

Confesiones forzadas, torturas y pena de muerte Entre las violaciones de los derechos humanos que denuncia el Consejo de la UE se encuentran confesiones forzadas, violar las garantías de un juicio justo y dictar sentencias severas contra activistas pacíficos. También figura entre los sancionados el director de la Organización de Prisiones y Medidas de Seguridad y Educación de la República Islámica de Irán, bajo cuyo mandato "se han documentado graves violaciones de los derechos humanos en todas las prisiones iraníes", según el Consejo de la UE. Entre ellas se incluyen la tortura y otras formas de trato o pena crueles, inhumanos o degradantes, como la aplicación de la pena de muerte a menores infractores, la detención arbitraria y el maltrato físico de disidentes políticos y personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, así como casos de violencia sexual y coacción contra reclusas. Por último, el Consejo ha adoptado también medidas contra Naji Research and Development Company (NRDC), una empresa iraní de servicios informáticos y consultoría responsable del desarrollo de la aplicación móvil Nazer, utilizada por las fuerzas del orden de Irán como herramienta de vigilancia, así como contra el jefe de la Policía Cibernética de Teherán, que desempeña un papel clave en el filtrado y censura de contenidos en internet.