No es un soldado americano herido por Irán: esta foto se difunde desde 2013

Se ha difundido en redes sociales una fotografía de soldados portando una camilla con otro militar, y la relacionan con que Alemania está recibiendo a militares de Estados Unidos heridos en ataques iraníes. Es un bulo. La imagen se difunde desde 2013 y también circuló en 2023 y 2025 atribuida a otros conflictos.

Un mensaje en X compartido más de 3.000 veces desde el 15 de marzo difunde esta fotografía de un grupo de personas con uniforme militar sacando de una ambulancia una camilla con una persona, con ropa también militar. El mensaje añade: "Urgente: Los hospitales de Alemania están a reventar de soldados de Estados Unidos muertos y heridos por ir a Irán". Encontramos otros mensajes que añaden que los soldados son trasladados desde Arabia Saudí.