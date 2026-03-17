No es un soldado americano herido por Irán: esta foto se difunde desde 2013
Se ha difundido en redes sociales una fotografía de soldados portando una camilla con otro militar, y la relacionan con que Alemania está recibiendo a militares de Estados Unidos heridos en ataques iraníes. Es un bulo. La imagen se difunde desde 2013 y también circuló en 2023 y 2025 atribuida a otros conflictos.
Un mensaje en X compartido más de 3.000 veces desde el 15 de marzo difunde esta fotografía de un grupo de personas con uniforme militar sacando de una ambulancia una camilla con una persona, con ropa también militar. El mensaje añade: "Urgente: Los hospitales de Alemania están a reventar de soldados de Estados Unidos muertos y heridos por ir a Irán". Encontramos otros mensajes que añaden que los soldados son trasladados desde Arabia Saudí.
Una foto difundida en el año 2013
Al hacer una búsqueda inversa de la fotografía encontramos que se difundió el 5 de agosto de 2013 para ilustrar un reportaje sobre nuevas técnicas médicas que permiten repatriar a soldados de Estados Unidos gravemente heridos. La instantánea está firmada por el autor de la información, Paul D. Shinkman, corresponsal sobre seguridad nacional de la revista U.S. News & World Report. En el pie de foto se describe a la capitana de la Fuerza Aérea Denise Covert, ayudando a "trasladar a un soldado herido desde una ambulancia hasta un avión de carga C-17 con destino a Alemania". No se precisa si la fotografía fue tomada en ese momento o es anterior, pero es la primera vez que la encontramos publicada.
En cuanto al traslado a Alemania de militares estadounidenses, la cadena CBS ha informado de la evacuación de 19 soldados al citado país el 13 de marzo y de otros 20 trasladados desde Kuwait al mismo país, en concreto, al hospital militar de Landstuhl, que es el mayor de los que tienen estas fuerzas armadas fuera de Estados Unidos. Este mismo centro ha recibido a soldados heridos en otros conflictos, como en la guerra de Irak en 2003 (1, 2, 3).
Esta misma imagen ha sido utilizada en el pasado en otros conflictos en los que han participado las fuerzas armadas de Estados Unidos. En 2025, fue utilizada para difundir que el presidente Donald Trump ocultaba la muerte de soldados en Yemen (1, 2, 3), en el contexto de los ataques norteamericanos contra los hutíes (1, 2, 3). También había sido empleada en 2023 para difundir que 56 soldados estadounidenses resultaron heridos en ataques contra bases americanas en Irak y Siria. Los medios de comunicación informaron ese año de estos ataques a estas bases de Estados Unidos (1, 2), que tuvieron una respuesta por parte Washington de la que te informamos en RTVE Noticias.
En VerificaRTVE te hemos advertido de otras imágenes utilizadas fuera de contexto, como estas imágenes de féretros de militares estadounidenses que no son actuales, sino de 2024 y 2025, o este vídeo de un incendio en Tel Aviv, cuando es un vídeo antiguo de El Cairo.