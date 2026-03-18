Dimite el director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos por la guerra en Irán

El director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joseph Kent, ha dimitido este martes por la guerra en Irán. Se trata del primer miembro del Gobierno de Donald Trump que deja su cargo, con efecto inmediato, porque, ha asegurado, no había ningún motivo para comenzar el conflicto bélico y que sólo se llevó a cabo el ataque al país persa por las presiones de Israel.

La argumentación de este funcionario, vinculado a la derecha más ultraconservadora de Estados Unidos, contradicen los argumentos que ha presentado Washington para justificar la ofensiva, y que ha vuelto a repetir este mismo martes el presidente republicano. "No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán", ha escrito en su cuenta de X.

“After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr“ — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

El Centro Nacional contra el Terrorismo, integrado en la dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, es un organismo creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para recopilar información sobre terrorismo internacional.

"Campaña de desinformación" para entrar en guerra El alto cargo del departamento contra el terrorismo ha aclarado que apoyaba los valores y la política exterior que Donad Trump defendió en sus campañas de 2016, 2020 y 2024, y que aplicó durante su primer mandato. "Hasta junio de 2025, usted comprendía que las guerras en Oriente Medio eran una trampa que costaba a Estados Unidos las valiosas vidas de nuestros patriotas y debilitaba la riqueza y prosperidad de nuestra nación", ha agregado. Posteriormente, ha indicado que Trump, durante su primer mandato presidencial (2017-2021), el republicano "entendió mejor que cualquier presidente moderno cómo emplear el poder militar con decisión sin quedar atrapado en guerras interminables. Lo demostró al eliminar a Qasem Soleimani y al derrotar al ISIS". ““ Sin embargo, al comienzo de la actual legislatura, "altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses lanzaron una campaña de desinformación que socavó su plataforma de 'Estados Unidos primero' y fomentó un clima belicista para impulsar una guerra contra Irán", una "cámara de eco" que se ha utilizado, entiende, para "engañar" al presidente y "hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos y que, si atacaba ahora, habría un camino claro hacia una victoria rápida". Ha recalcado que "esto fue una mentira", que surgió de "la misma táctica que se utilizó para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que costó la vida a miles de nuestros mejores hombres y mujeres". "No podemos cometer este error de nuevo", ha lanzado.

Veterano y viudo de una militar fallecida En su misiva, Kent ha recordado que es un veterano con 11 despliegues en combate y que fue esposo de una militar fallecida, "perdí a mi amada esposa Shannon en una guerra fabricada", ha apuntado, por lo que no puede apoyar "que la próxima generación sea enviada a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el coste en vidas". Viceministro de exteriores iraní: "Quienes se unan a los agresores, deberán tener en cuenta las consecuencias" SILVIA GUERRA (Enviada especial a Irán) "Le ruego que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo. Ha llegado el momento de actuar con valentía. Puede rectificar y trazar un nuevo camino para nuestra nación, o puede permitir que sigamos deslizándonos hacia el declive y el caos", ha concluido. La guerra de Irán, en la que han fallecido al menos 13 militares estadounidenses y que ha disparado los precios de la gasolina, ha sido rechazada por algunas voces del entorno de Trump, como el periodista Tucker Carlson, porque a su entender contradice la promesa de campaña del republicano de enfocarse en asuntos domésticos y mantener al país alejado de guerras en el exterior.