Colegios, hospitales, centros deportivos: mapas e imágenes de los daños en edificios civiles en Irán
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La guerra en Oriente Medio se intensifica cuando están a punto de cumplirse dos semanas desde el inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Irán. El régimen ha respondido con bombardeos al país hebreo y las monarquías del Golfo Pérsico. Más de 1.700 personas han muerto, la mayoría civiles, en los países afectados. En VerificaRTVE te explicamos con vídeos verificados cómo las bombas han alcanzado edificios civiles, entre ellos hospitales, colegios, centros deportivos o zonas comerciales, en Irán.
Los hospitales de Teherán sufren las consecuencias de los bombardeos
Las imágenes que llegan desde Irán muestran cómo la guerra ha destruido varios centros sanitarios de la capital. Entre ellos, el Hospital Gandhi de Teherán, que se encuentra al lado de una sede de la televisión estatal IRIB. Las bombas alcanzaron ambos edificios el 1 de marzo. "Los informes sobre daños en el Hospital Gandhi de Teherán durante el bombardeo de hoy en la capital iraní son extremadamente preocupantes", publicó el 1 de marzo en X el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Las bombas alcanzan el hospital Gandhi
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Este vídeo muestra los daños en este hospital de la capital iraní y la calle llena de escombros. Lo geolocalizamos en la calle que separa el hospital de los estudios de IRIB TV2 (35.745328310869205, 51.41229310428727), cuyo edificio también aparece dañado. La agencia EFE ha publicado imágenes de la destrucción de este hospital, tanto desde el interior como desde el exterior. Coincide con este otro vídeo publicado en redes y con esta imagen disponible en Google Maps de la entrada del Hospital Gandhi. Este centro fue evacuado por las explosiones.
La destrucción de hospitales no acaba ahí. La agencia turca Anadolu publicó el 3 de marzo imágenes de los destrozos en el interior del Hospital Motahari, también en Teherán. "Las autoridades dicen que el hospital ha sido evacuado, las unidades de cuidados intensivos están fuera de servicio y los pacientes han sido trasladados a otros centros médicos", explican. Estos vídeos se registran en la calle Rashid Yasemi (35.769491, 51.403313), la misma donde está el hospital. A solo unos metros de allí se encuentra el Cuartel de la Policía de la República Islámica de Irán.
Veinte muertos en un centro deportivo al sur de Irán
El 28 de febrero, uno de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán alcanzó el centro deportivo Shahid Naimi y se cobró la vida de 20 personas, según informó BBC. De acuerdo con la agencia EFE, el bombardeo afectó también a dos zonas residenciales y el patio de una escuela. Un vídeo y las imágenes difundidas por la agencia Tasnim muestran elementos coincidentes del momento posterior al ataque.
El centro deportivo se ubica en la ciudad de Lamerd, en provincia de Fars, al sur del país (27.329540, 53.182255). La geolocalización es coincidente con la que indica el verificador iraní Factnameh al informar de que la Oficina de Inteligencia está situada entre el municipio de Eisar y este pabellón deportivo, mientras que el cuartel general de la Guardia Revolucionaria del distrito de Lamerd se encuentra al norte de esta zona" y, "junto al pabellón deportivo también hay un centro educativo".
El portal de investigación estadounidense Drop Site News entrevistó a varios testigos del ataque y cuenta que "el bombardeo del pabellón deportivo de Lamerd se produjo horas después" del ataque contra la escuela de Minab y que "decenas de adolescentes asistían a sus entrenamientos habituales (...) cuando un misil impactó en el edificio a las 17:00 del sábado".
Destrozos en el centro deportivo de la ciudad de Lamerd, en Irán // FUENTE: @Pooyan_Fakhraei
Las bombas también han destruido parte del Complejo Deportivo Azadi, donde se encuentra el estadio más grande de Irán, en el que juega la selección nacional. Hasta la fecha, los ataques no han afectado al campo principal pero sí al estadio cubierto, con capacidad para 12.000 personas. Puedes ver las imágenes difundidas por la agencia estatal IRNA el 5 de marzo, los vídeos que reflejan la destrucción del pabellón y cómo era antes del bombardeo. Las imágenes se captan desde este punto del complejo (35.721487, 51.266303), como se aprecia en la disposición de los árboles. The New York Times informó de que la infraestructura fue destruida en el sexto día del conflicto.
Daños en el Gran Bazar de Teherán, el Palacio Golestán y un edificio judicial iraní
Imágenes verificadas por BBC Verify del lunes 2 de marzo muestran daños como "vidrios rotos y paredes quemadas" en el Gran Bazar de Teherán (35.6779962,51.4145156). Desde allí mismo informó Mohammad Khatibi, periodista de la cadena india NDTV, quien muestra en este vídeo del 8 de marzo cómo "los ataques aéreos han dañado varias tiendas". Además, existen elementos coincidentes entre las imágenes de esta grabación de NDTV con esta otra. Por ejemplo, en el minuto 0:23 del vídeo de NDTV se muestra el mismo edificio con los cristales de las ventanas rotos de la misma forma que en el minuto 0:08 de la otra grabación.
Las agencias Tasnim y Wana se han hecho eco de la lista de "sitios civiles atacados por Estados Unidos e Israel" que enumeró el 4 de marzo en X Esmaeil Baghaei, portavoz del ministerio de Exteriores de Irán. Entre ellos, se encuentra el Gran Bazar de Teherán, así como el Palacio Golestán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Tribunales, comisarías y otros edificios destrozados junto al Gran Bazar en Teherán. // FUENTE: @Vahid
También sufrieron daños este edificio de los Tribunales Generales y Revolucionarios de Teherán y el Palacio Golestán, situados en una zona cercana al Gran Bazar de Teherán, tal y como destaca BBC Verify. En este vídeo del 6 de marzo se aprecia la destrucción del lugar, así como en esta fotografía del 3 de marzo de la agencia EFE. Sobre el Palacio Golestán, la propia UNESCO ha mostrado su "preocupación" después de que el 2 de marzo este edifico Patrimonio de la Humanidad resultara "dañado por los escombros y la onda expansiva tras un ataque aéreo a la Plaza Arag".
La guerra comenzó en "el corazón de Teherán"
Estados Unidos e Israel iniciaron la Operación Furia Épica aprovechando una reunión del ayatolá Alí Jamenei con sus principales asesores. Horas más tarde, el régimen iraní confirmaba la muerte del hombre que lideraba el país desde 1989. Se encontraba en su residencia oficial. La periodista Catalina Gómez Ángel explicó en RTVE desde Teherán que los ataques comenzaron en el corazón de la capital, "en el centro, en el complejo del líder supremo de la revolución".
"Luego se supo que Israel estaba atacando búnkers y corredores subterráneos que salían de este complejo", explicó. "Son ataques a puntos muy concretos, el gran drama para los iraníes es que son ataques muy fuertes, con gran cantidad de explosivos y que causan una gran destrucción alrededor. Estamos hablando de viviendas de civiles, de almacenes, de vías públicas, hospitales, escuelas. Ese es el gran temor de los iraníes: que no saben cuáles son los objetivos de las bombas".
Un fallecido mientras en el patio de un colegio en Abyek
Al noroeste de Teherán se encuentra la ciudad Abyek (provincia de Qazvín), donde las bombas sorprendieron a decenas de niños jugando en el patio de un colegio. Ocurrió en la Escuela Primaria Imam Reza. Las cámaras de seguridad captaron estas imágenes. Se aprecia un código de tiempo en la parte superior derecha: 28 de febrero, 11:53 hora local. El vídeo se difundió el 6 de marzo y muestra a niños corriendo por el patio hasta que el minuto 00:57 vemos y escuchamos las explosiones en los alrededores del colegio. Los niños se refugian en el interior del edificio, donde la metralla rompe las ventanas. En distintos fragmentos se ve cómo uno de ellos queda inerte en el suelo. La agencia estatal iraní Tasnim informó de que un niño murió en el bombardeo. La imagen satelital del colegio (36.04471, 50.542329) muestra coincidencias con la grabación, como la ubicación de los árboles en una esquina del patio, de las dos casetas a su izquierda o de la forma de la valla.
INFOGRAFÍA
El periódico The New York Times explica que las "imágenes de la escuela en Abyek fueron compartidas por el canal oficial del Consejo Coordinador de Sindicatos de Maestros de Irán, uno de los sindicatos más grandes del país". Este medio estadounidense verificó la grabación junto a un investigador de BellingCat, que determinó que el objetivo era una torre de comunicaciones situada a 115 metros.
La escuela de Minab: símbolo del horror
Y si ya hay un triste símbolo del horror de la guerra, convertido además en un instrumento de propaganda política, es la escuela de Minab, al sur de Irán, bombardeada el mismo día que comenzó la guerra. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha señalado a Irán como autor del ataque, pero una investigación militar preliminar a la que ha tenido acceso el NYT, apunta al ejército estadounidense como responsable por el uso erróneo de datos de inteligencia que estaban obsoletos.
La escuela de niñas Shajara Tayeba (27.109854, 57.084774) se encuentra junto a una base de la Guardia Revolucionaria iraní, pero desde 2016 era un recinto independiente. El régimen iraní ha publicado fotos de los restos del proyectil que coinciden con un misil Tomahawk fabricado en Estados Unidos.También hemos comprobado que las imágenes de las tumbas que difundió el Gobierno iraní se localizan en Minab. Las imágenes permiten reconstruir visualmente lo ocurrido, como te explicamos en la siguiente investigación de VerificaRTVE.