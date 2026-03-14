Colegios, hospitales, centros deportivos: mapas e imágenes de los daños en edificios civiles en Irán

La guerra en Oriente Medio se intensifica cuando están a punto de cumplirse dos semanas desde el inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Irán. El régimen ha respondido con bombardeos al país hebreo y las monarquías del Golfo Pérsico. Más de 1.700 personas han muerto, la mayoría civiles, en los países afectados. En VerificaRTVE te explicamos con vídeos verificados cómo las bombas han alcanzado edificios civiles, entre ellos hospitales, colegios, centros deportivos o zonas comerciales, en Irán.

Los hospitales de Teherán sufren las consecuencias de los bombardeos

Las imágenes que llegan desde Irán muestran cómo la guerra ha destruido varios centros sanitarios de la capital. Entre ellos, el Hospital Gandhi de Teherán, que se encuentra al lado de una sede de la televisión estatal IRIB. Las bombas alcanzaron ambos edificios el 1 de marzo. "Los informes sobre daños en el Hospital Gandhi de Teherán durante el bombardeo de hoy en la capital iraní son extremadamente preocupantes", publicó el 1 de marzo en X el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Las bombas alcanzan el hospital Gandhi [Texto de la nota, ejemplo: Datos optenidos de fuentes oficiales] InfografíaRTVE Fuente: Elaboración propia %descripcion-infografia%

Este vídeo muestra los daños en este hospital de la capital iraní y la calle llena de escombros. Lo geolocalizamos en la calle que separa el hospital de los estudios de IRIB TV2 (35.745328310869205, 51.41229310428727), cuyo edificio también aparece dañado. La agencia EFE ha publicado imágenes de la destrucción de este hospital, tanto desde el interior como desde el exterior. Coincide con este otro vídeo publicado en redes y con esta imagen disponible en Google Maps de la entrada del Hospital Gandhi. Este centro fue evacuado por las explosiones.

La destrucción de hospitales no acaba ahí. La agencia turca Anadolu publicó el 3 de marzo imágenes de los destrozos en el interior del Hospital Motahari, también en Teherán. "Las autoridades dicen que el hospital ha sido evacuado, las unidades de cuidados intensivos están fuera de servicio y los pacientes han sido trasladados a otros centros médicos", explican. Estos vídeos se registran en la calle Rashid Yasemi (35.769491, 51.403313), la misma donde está el hospital. A solo unos metros de allí se encuentra el Cuartel de la Policía de la República Islámica de Irán.