No es el aeropuerto de Dubái tras un ataque de Irán, es el incendio de un mercado en 2020

Circula en redes sociales un vídeo de una nave industrial ardiendo y lo presentan como un incendio en el aeropuerto de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) provocado por un ataque iraní. Es un bulo. Se trata de una grabación de 2020 que muestra un fuego en el mercado de frutas de Ajman.

"El Aeropuerto Internacional de Dubái está en llamas. Todo por culpa de la imprudencia de un solo hombre", leemos en inglés en el mensaje de X que se ha compartido más de 6.000 veces desde el 16 de marzo. La publicación incluye un vídeo de 32 segundos en el que vemos un fuego y una gran columna de humo junto a una carretera. Otra cuenta de la misma red social adjunta la grabación y afirma que el incendio ha sido provocado por un ataque de Irán.