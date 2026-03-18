No es el aeropuerto de Dubái tras un ataque de Irán, es el incendio de un mercado en 2020
Circula en redes sociales un vídeo de una nave industrial ardiendo y lo presentan como un incendio en el aeropuerto de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) provocado por un ataque iraní. Es un bulo. Se trata de una grabación de 2020 que muestra un fuego en el mercado de frutas de Ajman.
"El Aeropuerto Internacional de Dubái está en llamas. Todo por culpa de la imprudencia de un solo hombre", leemos en inglés en el mensaje de X que se ha compartido más de 6.000 veces desde el 16 de marzo. La publicación incluye un vídeo de 32 segundos en el que vemos un fuego y una gran columna de humo junto a una carretera. Otra cuenta de la misma red social adjunta la grabación y afirma que el incendio ha sido provocado por un ataque de Irán.
No es el aeropuerto de Dubái, es un mercado incendiado en 2020
A través de una búsqueda inversa, hemos encontrado vídeos de agosto de 2020 en redes (1, 2) que muestran un incendio en el mismo edificio y afirman que se trata del mercado de frutas de Ajman (Emiratos Árabes Unidos). En VerificaRTVE hemos geolocalizado la grabación el mercado de frutas de Ajman (25.3932658,55.479912). Puedes ver en esta imagen de Google Maps anterior a 2020 su aspecto antes del fuego. Hemos comprobado que a la izquierda aparecen las mismas indicaciones en la carretera en inglés y en árabe que vemos en el vídeo difundido en redes y que también está cerca del hotel EWAN. A su derecha, está el centro comercial Salem y la tienda Belad Al Sham.
El periodista Shayan Sardarizadeh, de BBC Verify, asegura en su cuenta de X que el vídeo es falso y que corresponde al incendio del mercado de Ajman en 2020. El Canal 24 horas de RTVE informó de este siniestro en 2020. En la emisión puedes ver imágenes que muestran la misma escena que el vídeo de redes desde otras perspectivas. El diario 20 Minutos también difundió una fotografía del incendio del mercado que coincide con la grabación que circula en redes. Otros medios de comunicación internacionales y agencias de noticias también se hicieron eco de la noticia (1, 2).
La cadena catarí Al Jazeera ha informado el 16 de marzo de un ataque con drones que ha provocado un incendio en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Dubái y por el que se han tenido que desviar aviones e incluso suspender algunos vuelos. El fuego fue controlado y no hubo heridos. Fue provocado por "el impacto de uno de los tanques de combustible en las inmediaciones del aeropuerto", según este medio. Sin embargo, las imágenes de este suceso (1 y 2) no coinciden con las del vídeo que circula en redes como si fuera el aeropuerto de Dubái tras un ataque iraní.
No es el edificio del Mossad en llamas
Difunden también el mismo vídeo en Facebook, pero, en este caso, para afirmar que se trata del "edificio del Mossad", el servicio de inteligencia israelí. "El cuartel de investigación del Mossad, reducido a escombros tras un ataque directo con misilería pesada iraní", leemos en el mensaje que acompaña la grabación y que acumula más de 5.000 me gusta. Sin embargo, tal y como te hemos explicado, se trata del fuego en el mercado de frutas de Ajman en 2020 y no guarda relación con la respuesta de Irán a los ataques de Israel.
En VerificaRTVE ya te hemos informado de otros contenidos que desinforman en redes sobre el conflicto en Oriente Medio. Te hemos aclarado que esta grabación muestra un incendio en El Cairo, no Tel Aviv. También te explicamos que esta foto no muestra a un soldado americano herido por Irán en la actualidad: circula desde 2013.