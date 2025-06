De vídeos descontextualizados a imágenes generadas con IA: bulos y desinformación del conflicto entre Israel e Irán

Los recientes ataques entre Irán e Israel dejan ya más de 200 víctimas e imágenes de la devastación provocada por los bombardeos, pero en redes sociales también han circulado contenidos que desinforman sobre el episodio. Desde imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) a vídeos descontextualizados que se presentan como si fueran reales y correspondieran al conflicto. En VerificaRTVE recopilamos y desmentimos bulos sobre la que ya es la escalada militar más grave en décadas entre estos dos países.

No son imágenes filmadas en Tel Aviv, es un incendio en China Circula en redes sociales un vídeo de 16 segundos de un gran incendio en un aparcamiento de motos. Una publicación compartida más de 3.800 veces en X desde el 17 de junio. "Un ataque iraní como el de Tel Aviv jamás se había visto antes", leemos en inglés en una publicación compartida más de 3.800 veces en X desde el 17 de junio. Es falso. Mensaje que difunde un vídeo grabado en China como si hubiese ocurrido en Tel Aviv VerificaRTVE Este vídeo no muestra un ataque iraní contra Tel Aviv, se trata de un incendio ocurrido en China el 11 de julio de 2025. A través de una búsqueda inversa de imagen localizamos la misma grabación publicada por BBC. La corporación pública británica señala que el suceso tuvo lugar en Chongqing, en el suroeste de China, y que "el incendio se extinguió en 20 minutos y no se reportaron víctimas". El medio mexicano Reforma también informa a través de su cuenta en Instagram acerca de este mismo incidente y el verificador D-Intent Data desmiente los mensajes que ubican falsamente esta grabación en Tel Aviv.

Este vídeo del aeropuerto de Israel destruido no es real, es IA Difunden un vídeo de un aeropuerto con varias aeronaves incendiadas junto al siguiente mensaje en inglés: "¡Este es el aeropuerto de Israel, destruido por un misil iraní! ¡Israel ha causado destrucción en muchos países! ¡Ahora el propio Israel está ardiendo! ¡Y Netanyahu es responsable de todo esto!". Es falso. Mensaje que difunde un vídeo creado con IA del aeropuerto de Israel como si fuera real VerificaRTVE Esta grabación no es real, está creada con inteligencia artificial. El vídeo presenta varias imperfecciones que demuestran que está generado con esta tecnología. En el avión más cercano se observa un agujero en la parte delantera, pero a pesar de ello, siguen estando presentes las ventanas. Las turbinas del avión no están situadas de forma simétrica en las alas y el fondo de la imagen no está correctamente representado. Puedes comprobar estos errores en la imagen inferior. Fallos presentes en el vídeo que demuestran que ha sido creado con IA VerificaRTVE En VerificaRTVE ya te hemos contado en anteriores ocasiones que estos son algunos de los fallos presentes en las imágenes falsas creadas con inteligencia artificial. El verificador indio D-Intent Data ha confirmado a través de una publicación en su cuenta oficial de X que se trata de un vídeo falso generado con IA.

No son imágenes grabadas en un búnker de Tel Aviv, es Georgia "'Y empezó la pelea' En directo desde el búnker de Tel Aviv", leemos en un mensaje en inglés compartido más de 5.100 veces desde el 17 de junio en la red social X. La publicación adjunta un vídeo de 34 segundos que muestra un incidente entre un grupo de personas. "Israelíes desesperados y asustados se pelean para entrar en el Bunker de Tel Aviv", dice otro perfil que publica la misma grabación. Es falso. Mensaje que difunde un vídeo grabado en Georgia como si hubiese ocurrido en Tel Aviv VerificaRTVE Este vídeo no muestra una pelea en un búnker de Tel Aviv, es una protesta Georgia. A través de una búsqueda inversa de imagen hemos encontrado la misma grabación publicada el 12 de junio en la red social X con la siguiente descripción en inglés: "Lo que está sucediendo ahora es el simulacro de juicio contra el prisionero del régimen Mate Devidze". A partir de una búsqueda por palabras clave hemos comprobado que el sitio web de noticias georgiano Publika comparte en su cuenta de Instagram un vídeo que muestra una escena similar e indica que son imágenes "tras el anuncio del veredicto de Mate Devidze". La plataforma independiente de noticias en línea que cubre las regiones del Cáucaso Norte y Sur, OC Media, comparte fotografías del suceso y señala que "cientos de partidarios, incluida la expresidenta de Georgia, Salomé Zourabichvili, intentaron entrar a la sala del tribunal para observar la conclusión del juicio". Mate Devidze fue arrestado durante una manifestación acusado de "atacar a policías" y ahora ha sido condenado a "cuatro años y medio de prisión".

No es Irán movilizando a su ejército, es IA Circula en redes sociales un vídeo de 36 segundos formado por siete secuencias en las que aparecen varios vehículos de combate y personas uniformadas. Una publicación compartida más de 2.000 veces en X el 17 de junio adjunta la grabación y afirma en inglés: "Irán está movilizando su ejército: ¿última advertencia para Israel? Irán está preparando todas sus fuerzas militares…". Es falso. Mensaje que difunde una creación digital como si fuera un contenido real VerificaRTVE Esta grabación de vehículos militares no es real, todas sus secuencias están creadas con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado el vídeo con una herramienta avanzada de detección de contenidos generados con IA (Decopy.AI) y la plataforma ha concluido que está generado con esta tecnología con un "95.94%" de fiabilidad en la predicción. Además, en la grabación observamos varios indicios que denotan su naturaleza alterada. En el primero de los clips, concretamente en el segundo 0:02, dos personas se chocan y acaban formando un solo militar. En los segundos 0:04 y 0:07, varios soldados aparecen de manera espontánea. En el segundo 0:14 varios individuos aparecen y desaparecen aleatoriamente. Además, una de las características de este tipo de vídeos falsos son las malformaciones que presentan en las manos las personas recreadas, detalle que apreciamos en el segundo 0:23 con el pulgar del soldado sentado.

No es una explosión actual en la refinería de Haifa, es un vídeo de 2015 Difunden en redes sociales un vídeo de una explosión en una planta química junto a un mensaje compartido más de 1.800 veces desde el 16 de junio que dice en inglés: "Nueva actualización: La refinería de petróleo de Bazan en Haifa ha sido atacada con daños en los sistemas de tuberías y se han declarado incendios". Es falso. Mensaje que difunde un vídeo de 2015 como si fuera Haifa en la actualidad / VerificaRTVE VerificaRTVE Este vídeo no muestra una explosión actual en la refinería de petróleo de Bazan Group en Haifa (Israel), el vídeo circula en Internet desde 2015. A través de una búsqueda inversa, hemos encontrado la misma grabación publicada el 18 de noviembre de 2015 en YouTube con el siguiente título en inglés: "Explosión en planta química china....". Un informe del sitio web Military.com del 26 de noviembre de 2015, presenta una versión ampliada del mismo vídeo que titula cómo: "Explosión en una planta química en Zhejiang, China". El diario The Jerusalem Post ha publicado imágenes reales de un incendio declarado el 15 de junio en esta refinería como consecuencia de un ataque con misiles iraníes.

No son imágenes actuales del aeropuerto de Tel Aviv, es Florida En redes sociales circula un vídeo de 2 minutos y 4 segundos de duración que muestra a varias personas corriendo por una zona comercial. La grabación, compartida más de 2.000 veces en X en un mensaje del 17 de junio, aparece con un texto en árabe sobreimpreso que afirma que se trata del "aeropuerto de Tel Aviv". Otra publicación de esta red social la difunde asegurando que "los israelíes se están refugiando en el aeropuerto de Tel Aviv". Es falso. Mensajes que comparten un vídeo grabado en un centro comercial de Florida y lo presentan como si fueran imágenes del aeropuerto de Tel Aviv VerificaRTVE Este vídeo de personas corriendo por una zona comercial no está grabado en el aeropuerto israelí de Tel Aviv. A través de una búsqueda inversa de varios fotogramas, observamos que las imágenes circulan en Internet desde febrero de 2025. Publicaciones de redes y portales de Internet (1 y 2) la difunden en esa fecha junto a mensajes que afirman que el suceso tiene lugar en un centro comercial de Florida, en Estados Unidos. En VerificaRTVE hemos realizado una búsqueda avanzada por palabras clave y por la fecha que señalan estas publicaciones y hemos constatado que las imágenes se corresponden con un incidente registrado el 16 de febrero de 2025 en el centro comercial Florida Mall. Medios de comunicación estadounidenses (1, 2 y 3) informaron de que un hombre de 20 años resultó herido después de dispararse accidentalmente mientras ajustaba un arma en este centro comercial. Una emisión del informativo de WKMG 6News ClickOrlando también difunde un vídeo del interior del establecimiento y comparte el testimonio de varias personas que se encontraban en el lugar de los hechos. Además, las imágenes que ofrece el buscador Google del interior del centro comercial permiten observar coincidencias con el vídeo que circula ahora por redes sociales.

No es un ataque iraní contra Israel, es Bagdad en 2003 "ÚLTIMA HORA: Este es el mayor ataque de Irán contra Israel hasta la fecha, un ataque sísmico que ha sacudido la región", dice un mensaje en inglés compartido más de 3.000 veces en X desde el 16 de junio. La publicación adjunta un vídeo nocturno de 1 minuto y 18 segundos de duración que muestra varias explosiones que se registran en diferentes emplazamientos. Es falso. Publicación de X que comparte un vídeo de 2003 en Bagdad y lo presenta como si fuera un ataque actual de Irán contra Israel VerificaRTVE Este vídeo no guarda relación con los recientes ataques de Irán contra Israel. Las imágenes son antiguas y no están filmadas en el país liderado por Benjamín Netanyahu. Se trata de un bombardeo registrado en 2003 en Bagdad, la capital de Irak. La red social X ha incluido una nota de comunidad en uno de los mensajes que difunden el vídeo descontextualizado para afirmar que las imágenes están grabadas en "Bagdad durante la [operación] 'Conmoción y Pavor' de 2003". Además, comparte una publicación que comparte la misma secuencia en 2023 ubicándola también en la capital de Irak. A partir de esta información, encontramos vídeos publicados en YouTube por las cadenas de televisión ITN y CNN que muestran coincidencias con el vídeo que circula ahora en X y señalan que son explosiones registradas en marzo en 2003 en Bagdad en el contexto de los ataques estadounidenses sobre Irak. En el repositorio de imágenes Alamy y en el diario británico BBC encontramos una fotografía que capta la misma escena.

Esta presentadora iraní no predice la caída de un misil lanzado por Israel En redes sociales circula un vídeo de 1 minuto y 12 segundos de duración que muestra cómo se produce una explosión en el interior de un edificio en el momento en el que se estaba realizando la emisión de un informativo. Una publicación compartida más de 2.000 veces en X desde el 16 de junio difunde la grabación junto a un mensaje que atribuye las siguientes declaraciones a la presentadora: "Por Alá y nuestro máximo líder Alí Jamenei que venceremos a Israel y si no es verdad lo que estoy diciendo, que caiga una bomba ahora mismo en este sitio". Es falso. Publicación de X que le atribuye a una presentadora de la televisión pública iraní IRIB unas declaraciones que no ha realizado VerificaRTVE La grabación es real, pero la presentadora de IRIB, Sahar Emani, no pronuncia las declaraciones que le atribuyen segundos antes del ataque israelí. En VerificaRTVE hemos analizado el vídeo con la herramienta de transcripción del proyecto IVERES y la traducción resultante no incluye ninguna referencia a la cita textual que menciona el post de X. En este fragmento de la emisión, Emani afirma en persa: "Lo que habéis visto, lo que habéis oído, es la voz del pueblo, la voz de la verdad y de la justicia. (...) Y el segundo punto que me gustaría decir a nuestro querido pueblo es que, a lo largo de la historia, el pueblo de Irán siempre ha demostrado su grandeza, su majestuosidad y su poder. Sin duda, hoy estamos en un momento histórico". También hemos analizado la grabación publicada en el canal de Telegram de la cadena Akharin Khabar, a la que pertenece la empresa estatal de televisión iraní IRIB, y tampoco hay referencias a la cita falsa que circula en redes. Como te contamos en RTVE.es, el vídeo capta en directo el impacto de un misil israelí sobre las instalaciones de la radiotelevisión pública iraní IRIB en un barrio residencial de Teherán. Emani estaba retransmitiendo en vivo cuando la señal se fue a negro tras el impacto, aunque minutos después retomó la emisión con Emani junto a otro presentador.

No es una protesta actual en Irán, son imágenes de 2017 En la red social X difunden un vídeo de 28 segundos de duración en el que aparece una trifulca entre un grupo de personas y varios uniformados y lo presentan como si fueran imágenes actuales registradas en Irán. "ÚLTIMA HORA: Han comenzado las protestas contra el régimen en Irán", leemos en inglés en un mensaje compartido más de 11.000 veces en X desde el 15 de junio que difunde esta grabación. Es falso. Publicación que difunde la falsa idea de que este vídeo se registra en la actualidad en Irán VerificaRTVE No es una protesta actual contra el régimen en Irán, son imágenes antiguas. Se trata de un vídeo registrado en Irán, pero en diciembre de 2017. La red social X ha incluido una nota de comunidad en uno de los mensajes que difunden la grabación para compartir el enlace a otro post que publica la misma grabación el 29 de diciembre de 2017. Según indica el mensaje en árabe que acompaña a la secuencia, las imágenes muestran un "ataque represivo de las fuerzas de seguridad iraníes contra manifestantes en la zona kurda de Kermanshah". A través de una búsqueda inversa de varios fotogramas, también localizamos el vídeo publicado el 29 de diciembre de 2017 en el perfil de X de la cadena de noticias persa VOA Farsi. Según indica este medio en un artículo del mismo día, se produjeron protestas antigubernamentales en varias ciudades iraníes, incluida Kermanshah. El periodista especializado en verificación de la BBC Shayan Sardarizadeh también ha aclarado en un post en su cuenta de X que el vídeo es de 2017. Una afirmación que también vemos compartida por el verificador Newschecker, que desmiente que este vídeo se corresponda con una protesta actual en Irán.

No son iraníes celebrando los ataques de Israel En la red social X circula un vídeo que muestra a decenas de personas bailando bajo un cielo nocturno mientras se escucha música de fondo. Una publicación de X compartida más de 3.000 veces en X difunde la grabación el 14 de junio junto al siguiente texto: "El pueblo iraní, sale a las calles a celebrar el ataque de #Israel al Alto Mando Militar Opresor y Dictatorial de Irán". Otro mensaje de esta red social comparte estas imágenes el mismo día afirmando que "los iraníes celebran los ataques israelíes contra el régimen de Irán". Es falso. Publicación que difunde la falsa idea de que este vídeo muestra a iraníes celebrando el ataque de Israel sobre su territorio VerificaRTVE No son ciudadanos iraníes celebrando los ataques de Israel contra su país. Tampoco es cierto que estén festejando la muerte del jefe de la Guardia Revolucionaria. Una búsqueda inversa revela que el vídeo circula en Internet al menos desde el mes de marzo de 2025. Por lo tanto, no se trata de un vídeo registrado tras los recientes ataques que se están produciendo entre Israel e Irán. En la red social Facebook encontramos una grabación publicada también en marzo y que muestra coincidencias con el vídeo de X que se presenta como si fuera actual. Según indica este post, las imágenes se registran en la ciudad de Ekbatan (Teherán) y se corresponden con la celebración del Nouruz, que marca el comienzo del año nuevo del calendario persa. Además, el verificador árabe Misbar también ha aclarado que este vídeo no se registra en el contexto actual de la escalada bélica entre Irán e Israel.

No es Israel en la actualidad, es una celebración deportiva en Argelia En redes sociales difunden un vídeo de 68 segundos de duración que muestra varias secuencias en las que se puede ver una amplia avenida y un puerto marítimo con luces rojas descendiendo del cielo. La grabación aparece con el siguiente texto sobreimpreso: "¿Esto es lo que está pasando en Israel?" y se escuchan llantos. Un mensaje compartido más de 2.000 veces en X desde el 14 de junio publica el vídeo afirmando que son "llantos de ratas música para mis oídos". Es falso. Publicación de X que difunde la falsa idea de que este vídeo muestra la situación en Israel VerificaRTVE Este vídeo no muestra Israel en la actualidad, es Argelia durante la conmemoración del aniversario del club de fútbol Mouloudia Club d’Alger (MCA). A través de una búsqueda inversa de varios fotogramas, localizamos un fragmento de la grabación difundida en redes publicado en YouTube el 9 de agosto de 2024. Se presenta con la siguiente descripción en árabe: "Celebraciones de la afición del Club Mouloudia de Argel con motivo del 103 aniversario de su fundación". Hemos comprobado que algunas secuencias aparecen invertidas en el vídeo de redes, una técnica recurrente que utilizan los desinformadores. Además, hemos detectado otras publicaciones de Facebook y TikTok de 2024 que comparten varios fragmentos del vídeo (1 y 2), lo que demuestra que no guarda relación con el conflicto actual entre Israel e Irán. A partir de varias búsquedas avanzadas en árabe detectamos publicaciones de medios de agosto de 2024 que informaron de estas celebraciones y que muestran decenas de luces rojas descendiendo del cielo (1 y 2). Este vídeo es objeto recurrente de bulos. La grabación ya se difundió ampliamente en redes sociales en 2024 cuando la relacionaron falsamente con un ataque de Hizbulá contra Israel.

No es una imagen actual de la ciudad israelí de Haifa, es Líbano en 2024 En redes sociales circula una imagen que muestra una vista nocturna de una ciudad y una fuerte explosión y la presentan como si fuera una instantánea actual registrada en Israel. "Haifa ahora. Caos y destrucción", dice un mensaje en inglés que comparte la fotografía el 15 de junio en la red social X. Es falso. Publicación que comparte una foto de bombardeos en Líbano en 2024 y la presenta como si fuera una imagen actual en Israel VerificaRTVE Esta imagen de una explosión en un cielo nocturno no se ha registrado tras los ataques de Irán sobre Israel. En VerificaRTVE hemos realizado una búsqueda inversa de la fotografía y hemos constatado que circula en Internet desde el año 2024. La instantánea muestra el impacto de uno de los bombardeos de Israel sobre el sur de Beirut el 3 de octubre de 2024. Medios de comunicación como el periódico estadounidense The New York Times, el español El País y el argentino Clarín difundieron esta fotografía en 2024 para informar de los ataques israelíes en Líbano. En sus artículos explican que la instantánea la realiza el fotoperiodista Amr Abdallah Dalsh y la publica la agencia de noticias Reuters. En relación con el conflicto entre Israel y Hizbulá, en VerificaRTVE analizamos los bulos y la desinformación que estaba circulando en redes en octubre de 2024.

No es un ataque sobre Tel Aviv, es IA Circula en redes sociales un vídeo de 10 segundos en el que aparece una explosión en una ciudad. "Irán ataca con éxito el sistema de defensa aérea israelí. Irán Tel Aviv", leemos en inglés en una publicación de X difundida el 14 de junio. Es falso. Mensaje que difunde un vídeo creado con IA de una explosión en una ciudad como si fuera real VerificaRTVE Esta grabación no es real, está creada con inteligencia artificial. A través de una búsqueda inversa hemos encontrado el origen del vídeo en una publicación del mes de abril en la plataforma TikTok. La descripción que lo acompaña utiliza el término "#ai", es decir, se cataloga como un vídeo creado con inteligencia artificial. Del mismo modo, el autor ha incluido la siguiente etiqueta en su mensaje: "El creador lo etiquetó como «Generado por IA»". Además, la grabación original contiene la marca de agua de OpenAI, empresa estadounidense de investigación y despliegue de inteligencia artificial.

No es Tel Aviv, es una creación digital Difunden en la red social X una grabación de 16 segundos en la que se muestran varios rascacielos destruidos a través de dos secuencias. "Imágenes de Tel Aviv", leemos en inglés en el post compartido el 15 de junio. Es falso. Mensaje que difunde una creación digital como si fuera un contenido real VerificaRTVE Esta grabación no es real, es una creación digital. El vídeo contiene varios indicios que denotan su naturaleza alterada. En el primero de los clips, concretamente en los segundos 0:01 y 0:04, varios coches atraviesan un camión mientras recorren la carretera situada a ras de los edificios. A partir del segundo 0:10 de la segunda secuencia, aparecen vehículos de manera espontánea en la carretera que se encuentra a la izquierda de la grabación. Además, el verificador indio D-Intent Data, a través del empleo de herramientas de detección de inteligencia artificial, ha concluido que el vídeo está generado con esta tecnología.

No son misiles iraníes, es una explosión en China en 2015 Circula en redes sociales un vídeo de explosiones en una ciudad. "Uno de los misiles iraníes "Khyber" en el centro de Tel Aviv", leemos en la publicación de X compartida más de 3.000 veces desde el 15 de junio. Es un bulo. Mensaje que difunde un vídeo de China como si fuera Tel Aviv VerificaRTVE Este vídeo no muestra misiles iraníes en Tel Aviv, se trata de una explosión ocurrida en China en 2015. A través de una búsqueda inversa, hemos encontrado la misma grabación publicada el 16 de agosto de 2015 en el canal de YouTube de un periódico de Hong Kong. Las explosiones pertenecen al accidente acontecido en la ciudad china de Tianjin el 12 de agosto de 2015, cuando un incendio en varios contenedores que se encontraban en el puerto ocasionaron dos explosiones equivalentes al estallido de 336 toneladas de TNT. Las explosiones pudieron percibirse en un radio de 10 kilómetros, causaron la muerte de 173 personas y dejaron 798 heridos. Este vídeo no muestra la destrucción de la sede del Mossad, es una explosión en China en 2015 Lara J. Huwyler / VerificaRTVE En VerificaRTVE ya te desmentimos otros mensajes falsos que afirmaban que este vídeo mostraba la destrucción de la sede del Mossad. También desmontamos publicaciones que aseguraban que correspondía a la guerra en Ucrania y otras que afirmaban que eran imágenes de una explosión una planta petroquímica de Tarragona.