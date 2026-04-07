La foto viral del soldado estadounidense rescatado en Irán no es real: está creada con IA

Se ha viralizado en redes sociales una fotografía de un soldado con la bandera de Estados Unidos y lo presentan como si fuera el rescate del piloto del caza derribado en Irán el 3 de abril de 2026. Es falso. La imagen está creada con inteligencia artificial.

"Aquí está la foto del honorable coronel siendo rescatado ayer", se lee en una publicación de X escrita en inglés con casi seis millones de visualizaciones y compartida más de 21.000 veces. El mensaje difunde una imagen en la que se ve a un hombre con uniforme militar rodeado de otros cuatro uniformados que sonríe mientras sostiene una bandera de Estados Unidos.

Una foto compartida por el gobernador de Texas Entre las personalidades que la han difundido, como también ha investigado Eurovision News Spotlight, se encuentra el gobernador de Texas, Greg Abbot, que comparte la imagen con el siguiente: "Esto es impresionante". No es el piloto del caza estadounidense que fue rescatado en Irán tras el derribo de la aeronave, es inteligencia artificial. Lo constatan dos herramientas de detección de contenidos generados con IA: la del proyecto IVERES y Hive Moderation. En ambos casos, concluyen que la imagen de redes ha sido creada con IA con más de un 99% de probabilidad. Además, la fotografía cuenta con una advertencia de "Hecho con IA" por parte de X y también hay comentarios de usuarios con una nota de contenido generado artificialmente. Resultado del análisis de verificación de las herramientas Hive Moderation y Sightengine VerificaRTVE A través de una búsqueda inversa comprobamos que la imagen circula desde el 5 de abril de 2026 en X, Instagram y Facebook. A pesar de la advertencia de contenido generado con IA, varios usuarios de redes sociales continúan celebrando el supuesto rescate.