La operación de EE.UU. para rescatar al piloto del caza derribado en Irán: una maniobra de engaño y alto riesgo

Fueron casi dos días los que uno de los pilotos del F-15 derribado en Irán estuvo desaparecido, escondido en las montañas del sur del país, hasta que fue rescatado este domingo por las fuerzas estadounidenses, gravemente herido. Ha sido una operación "audaz", según el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la que Estados Unidos y la CIA actuaron con rapidez y mediante señuelos falsos y que le ha dado una victoria temporal en este conflicto que él mismo inició junto a Israel y todavía no tiene fin.

Los dos tripulantes del F-15 biplaza derribado el pasado viernes por Irán en el sur del país fueron eyectados tras el ataque, algo para lo que los militares estadounidenses están entrenados. Uno aterrizó en una zona relativamente accesible para los equipos estadounidenses y rescatado con rapidez mediante su baliza de emergencia.

Pero el otro, un coronel oficial de sistema de armas, cayó en una zona más profunda del territorio iraní, cerca de patrullas enemigas, y tuvo que realizar técnicas de evasión y escape. Según los medios oficiales iraníes, el piloto se encontraba en las montañas de la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad.

Se escondió en la grieta de una montaña, donde permaneció escondido hasta su rescate este domingo mientras "el ejército iraní lo buscaba intensamente, con un gran contingente, y se acercaba peligrosamente", en palabras de Trump.

Una operación contra reloj de búsqueda por parte de EE.UU. e Irán Fue entonces cuando se inició una operación contra reloj de rescate, en el caso de Washington, y de captura, en el de Teherán, para encontrarlo. Tanto es así, que la Guardia Revolucionaria de Irán ofreció una recompensa para quien se hiciera con él y lo entregara. IRIB, la emisora estatal, informó en redes sociales de que "muchas personas" habían acudido al lugar del accidente y que el ejército iraní había hecho un llamamiento a la población para que no permitiera que nadie maltratara al piloto. Irán informó también de que al menos cinco iraníes, identificados como miembros de la Guardia Revolucionaria y reclutas, habían muerto y ocho habían resultado heridos buscando al piloto en un intercambio de disparos con fuerzas estadounidenses. Entretanto, un avión A-10 Warthog de EE.UU. que se encontraba realizando misiones de apoyo para proteger el área donde se buscaba a la tripulación del F-15 fue también atacado por Irán cerca del Estrecho de Ormuz, pero el piloto pudo mantener el control de la aeronave lo suficiente para alejarse de territorio iraní y se eyectó sobre la costa de Kuwait cuando vio que la situación de la aeronave no le permitía aterrizar. Fue rescatado rápidamente y sin problemas por parte de las fuerzas estadounidenses, que estaban sobre alerta. Pero todavía quedaba un piloto del F-15 desaparecido y, en un momento en el que el apoyo popular estadounidense a la guerra en Irán es bastante bajo, rescatarlo se convirtió en una prioridad máxima para Trump, quien necesitaba agenciarse esta victoria en la guerra y evitar que su adversario se hiciera con un rehén estadounidense vivo, algo que podría haber tenido consecuencias catastróficas para su Administración. Trump ya había dicho hacía meses que Estados Unidos tenía el "control total" del espacio aéreo iraní, algo que quedó en entredicho tras el derribo de los dos aviones. Y su versión de lo ocurrido el último fin de semana con los aviones derribados contrasta con las versiones que da Irán en distintos aspectos.

Una campaña de engaños de la CIA El rescate del piloto desaparecido fue coordinado por el Ejército estadounidense y la CIA (la Agencia Central de Inteligencia), que orquestaron una misión basada en la rapidez y el engaño a las fuerzas iraníes. Según ha explicado un alto funcionario anónimo del gobierno estadounidense a The Washington Post, para frustrar la búsqueda por parte de Irán, la CIA lanzó un bulo con la idea de que las fuerzas estadounidenses ya tenían al piloto y lo estaban trasladando por tierra para repatriarlo. Mientras desorientaban así a los equipos de búsqueda, la CIA localizó al aviador y compartió los datos de su ubicación con el Ejército y la Casa Blanca, según declaró el funcionario, que asegura que "fue como encontrar una aguja en un pajar". Entonces, Trump ordenó la misión de rescate, que concluyó este domingo. En la operación participaron decenas de aeronaves junto con tropas de Operaciones Especiales y otro personal entrenado para operar en entornos peligrosos para rescatar a sus compañeros. La misión, de alto riesgo, se llevó a cabo con aviones C-130 estadounidenses y helicópteros de rescate volando a baja altura y velocidad sobre el terreno montañoso para localizar al piloto desaparecido. En la operación, según Irán, dos aviones de transporte C-130 y dos helicópteros Black Hawk del Ejército norteamericano fueron derribados. Pero el Ejército de EE.UU. no ha confirmado este aspecto ni verificado imágenes posteriores divulgadas por la agencia iraní, que además de los restos de un C-130 exhiben los hierros calcinados de un supuesto helicóptero de combate Black Hawk. Israel, por su parte, afirma haber ayudado a Estados Unidos en la operación con asistencia del servicio de inteligencia, tal y como ha confirmado un alto funcionario israelí citado por Reuters.