Trump recuerda a Irán que tiene 48 horas para llegar a un acuerdo o "se les caerá el mundo encima"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recordado este sábado a través de Truth Social que Irán solo tiene 48 horas para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz.

"¿Te acuerdas de cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: quedan 48 horas para que se les caiga el mundo encima", ha amenazado Trump.

El mandatario estadounidense extendió hace unos días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (02:00 hora peninsular española del 7 de abril).

A su tradicional aviso sobre la posibilidad de "desencadenar el Infierno", Trump ha rematado su comentario, aprovechando el periodo de Semana Santa, con el mensaje de despedida "Gloria a Dios".

La amenaza del presidente de Estados Unidos ocurre al término de una semana en la que Irán ha descartado pactar un alto el fuego provisional con Estados Unidos, aunque sus autoridades han matizado que estarían dispuestas a negociar un final "definitivo y duradero", en palabras este sábado de su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi.

Israel ya se está preparando para atacar instalaciones energéticas iraníes, pero está a la espera de la luz verde de Estados Unidos, según ha declarado este sábado un alto funcionario de Defensa israelí, quien añade que es probable que dichos ataques se produzcan en el transcurso de la próxima semana.

Las Fuerzas Armadas iraníes rechazan el ultimátum Las Fuerzas Armadas iraníes han rechazado este sábado por la noche el nuevo ultimátum de Donald Trump y califican de "estúpidas" sus amenazas de "desatar el infierno" sobre Irán. "El agresivo y belicoso presidente estadounidense, tras sufrir derrotas sucesivas, ha emprendido, de forma impotente, inestable, nerviosa y estúpida, amenazar las infraestructuras y los bienes" de Irán, ha afirmado el general Ali Abdollahi, jefe del mando de las Fuerzas Armadas iraníes, citado por la televisión estatal en Telegram. A su vez, Araqchi ha enviado una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que condena los ataques estadounidenses e israelíes contra las instalaciones nucleares iraníes, incluido el último ataque contra la central nuclear de Bushehr. Dichos ataques "exponen a toda la región a un grave riesgo de contaminación radiactiva con graves consecuencias para las personas y el medio ambiente", ha escrito Araghchi en la carta, cuyo texto ha compartido en Telegram. 01.29 min Un ataque de EE.UU. e Israel a una central nuclear iraní deja un muerto