Washington y Teherán buscan contra reloj al piloto desaparecido tras el derribo de un caza de EE.UU. en Irán
- Irán ha derribado dos cazas estadounidenses en las últimas horas en un momento tenso para Trump
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Washington y Teherán están buscando contra reloj al piloto estadounidense desaparecido tras el derribo de su avión en territorio de Irán. Corresponde a uno de los dos aviones de combate derribados en las últimas 24 horas por el país persa, que ha ofrecido una recompensa a quien lo encuentre o lo mate. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado que este incidente no afectará sus negociaciones con el país persa.
Los helicópteros de las fuerzas especiales de rescate Blackhawk de EE.UU. están buscando al piloto de un caza F15 derribado este viernes en el sur de Irán, que fue eyectado del caza tras el ataque y saltó en paracaídas. La misión de búsqueda y rescate permitió recuperar con vida a otro de los tripulantes de la aeronave, aunque dos de esos aviones de rescate fueron también atacados.
Este derribo se suma a otro posterior, el de un avión A-10 Warthog estrellado cerca del estrecho de Ormuz. Según EE.UU., el piloto se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense.
Distintas autoridades de Irán, incluyendo la Guardia Revolucionaria, han ofrecido una recompensa por encontrar o matar al piloto del F15 desaparecido mientras rastrean la zona del incidente. Los comerciantes de oro de la zona del impacto ofrecían también la suya: 50.000 dólares para quien encuentre al piloto "criminal".
Aumenta la tensión en EE.UU. mientras Irán saca pecho de su resistencia
Con estos, van siete los incidentes con aviones estadounidenses en las últimas horas. Y todo tiene lugar en un momento tenso para Estados Unidos, después de que Trump asegurara recientemente que Irán tenía completamente destruidas sus capacidades de defensa y de que su secretario de Defensa, Pete Hegseth, asegurara que las fuerzas estadounidenses tenían el control total del espacio aéreo. Ahora, Teherán saca pecho de su capacidad de resistencia tras el derribo de estos dos cazas estadounidenses.
La posibilidad de que un militar estadounidense esté vivo y prófugo en Irán aumenta la tensión para Washington en un conflicto con escaso apoyo público entre los estadounidenses y sin señales de un final inminente.
Los iraníes, bombardeados por la fuerza aérea estadounidense desde que Estados Unidos e Israel iniciaron sus ataques el 28 de febrero, han celebrado los derribos de los aviones. El presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, ha declarado por su parte que la guerra había pasado de ser un intento de cambio de régimen a una simple búsqueda de pilotos.
Trump ha estado en la Casa Blanca recibiendo información actualizada sobre las labores de rescate, según declaró un alto funcionario del gobierno a Reuters. En una entrevista a la cadena NBC News, ha negado que estos incidentes vayan a afectar a las negociaciones con Teherán, que según los mediadores se encuentran en un "punto muerto".
Y en todo este contexto, el presidente estadounidense ha propuesto subir el gasto en defensa por encima del 40%, planteando para ello un recorte del 10% en el resto de partidas, como programas sociales y ayudas..