Washington y Teherán buscan contra reloj al piloto desaparecido tras el derribo de un caza de EE.UU. en Irán

Washington y Teherán están buscando contra reloj al piloto estadounidense desaparecido tras el derribo de su avión en territorio de Irán. Corresponde a uno de los dos aviones de combate derribados en las últimas 24 horas por el país persa, que ha ofrecido una recompensa a quien lo encuentre o lo mate. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado que este incidente no afectará sus negociaciones con el país persa.

Los helicópteros de las fuerzas especiales de rescate Blackhawk de EE.UU. están buscando al piloto de un caza F15 derribado este viernes en el sur de Irán, que fue eyectado del caza tras el ataque y saltó en paracaídas. La misión de búsqueda y rescate permitió recuperar con vida a otro de los tripulantes de la aeronave, aunque dos de esos aviones de rescate fueron también atacados.

Este derribo se suma a otro posterior, el de un avión A-10 Warthog estrellado cerca del estrecho de Ormuz. Según EE.UU., el piloto se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense.

Distintas autoridades de Irán, incluyendo la Guardia Revolucionaria, han ofrecido una recompensa por encontrar o matar al piloto del F15 desaparecido mientras rastrean la zona del incidente. Los comerciantes de oro de la zona del impacto ofrecían también la suya: 50.000 dólares para quien encuentre al piloto "criminal".