Trump propone aumentar un 40% el gasto en defensa hasta niveles récord a cambio de recortar programas sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto aumentar el gasto en defensa para el próximo año fiscal hasta la cifra récord de 1,5 billones de dólares, a cambio de recortar en programas sociales, según se desprende de la propuesta presupuestaria presentada por la Casa Blanca este viernes.

La solicitud que la Administración de Trump hará al Congreso para el siguiente ejercicio fiscal, que comienza en octubre, plantea llevar el gasto militar a su nivel más alto, en medio de la guerra contra Irán, que ya ha entrado en su sexta semana.

De confirmarse, tras el respaldo de la Cámara de Representantes y el Senado por una mayoría simple, el gasto para defensa aumentaría en medio billón de dólares respecto al presupuesto anterior.

"El presidente Trump prometió reinvertir en la infraestructura de seguridad nacional de Estados Unidos para garantizar la seguridad de nuestra nación en un mundo peligroso. El presupuesto para 2027 cumple esta promesa y garantizaría que Estados Unidos siga contando con el ejército más poderoso y capaz del mundo", ha dicho Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca en una carta adjunta a la propuesta presupuestaria.