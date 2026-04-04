Trump propone aumentar un 40% el gasto en defensa hasta niveles récord a cambio de recortar programas sociales
- El gasto en defensa para el próximo año fiscal se elevaría hasta 1,5 billones de dólares
- La Casa Blanca plantea un recorte del 10% en el resto de partidas, como programas sociales y ayudas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto aumentar el gasto en defensa para el próximo año fiscal hasta la cifra récord de 1,5 billones de dólares, a cambio de recortar en programas sociales, según se desprende de la propuesta presupuestaria presentada por la Casa Blanca este viernes.
La solicitud que la Administración de Trump hará al Congreso para el siguiente ejercicio fiscal, que comienza en octubre, plantea llevar el gasto militar a su nivel más alto, en medio de la guerra contra Irán, que ya ha entrado en su sexta semana.
De confirmarse, tras el respaldo de la Cámara de Representantes y el Senado por una mayoría simple, el gasto para defensa aumentaría en medio billón de dólares respecto al presupuesto anterior.
"El presidente Trump prometió reinvertir en la infraestructura de seguridad nacional de Estados Unidos para garantizar la seguridad de nuestra nación en un mundo peligroso. El presupuesto para 2027 cumple esta promesa y garantizaría que Estados Unidos siga contando con el ejército más poderoso y capaz del mundo", ha dicho Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca en una carta adjunta a la propuesta presupuestaria.
Recorte del 10% en todo el gasto no destinado a defensa
Para llevarlo a cabo, la Casa Blanca plantea un recorte del 10% en todo el gasto no destinado a defensa, como programas sociales y ayudas.
Estas reducciones en la partidas domésticas se sumarían a los recortes de otras que ya ha llevado a cabo como las coberturas de salud, los cupones de alimentos o la ayuda exterior.
El Departamento de Educación, que Trump quiere eliminar desde que regresó al poder, sufriría un nuevo recorte del 2,9%, mientras que el de Agricultura perdería un 19% del presupuesto y el de Comercio un 12,2%.
Una de las mayores podas la sufriría la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) a la que quieren quitar en torno a un 52% de sus fondos, en línea con la política climática regresiva que defiende el mandatario.
La NASA vería como varias misiones científicas se cancelan después de perder un 23% de sus recursos.
El director de la oficina presupuestaria ha presumido de haber eliminado "agencias federales ineficientes", entre ellas USAID, y de haber conseguido "casi dos billones de dólares en ahorros".
"La ineficacia fiscal está llegando a su fin. Ahora que nuestro barco fiscal ha virado para tomar el rumbo correcto, espero con interés trabajar con ustedes para seguir avanzando", ha dicho en la carta dirigida al Congreso, que ha arrancado cargando contra el expresidente Joe Biden.