Trump anula un dictamen de la era Obama que limita los gases contaminantes de los vehículos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sumado este jueves un nuevo paso atrás en los compromisos medioambientales del país norteamericano, anulando un dictamen aprobado en 2009 por el Gobierno de Barack Obama y en el que se establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por los motores de combustión son nocivos para la salud de los seres humanos.

Trump, que ha comparecido en la Casa Blanca junto al responsable de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) estadounidense, Lee Zeldin, ha repasado una batería de argumentos que, según él, justifican la que ha descrito como "la mayor acción de desregulación en la historia". Prevé un ahorro de "billones de dólares" en costes tanto para fabricantes de vehículos como para consumidores, entre otras cosas porque, según sus cálculos, el coste medio de un vehículo caerá "en casi 3.000 dólares".

El dictamen aprobado en 2009 ponía el foco sobre gases como el dióxido de carbono o el óxido nitroso y, para Trump, era "desastroso". El cambio de estándares y el fin de la "estafa", en palabras del presidente, afectará a todos los vehículos y motores fabricados entre los años 2012 y 2027.

Trump ya había avanzado al volver a la Casa Blanca que buscaría eliminar regulaciones para los vehículos de gasolina y limitar las ayudas federales para los coches eléctricos, dentro de una estrategia política que pasa por condenar el uso de las energías renovables y apostar por la búsqueda y la explotación de los combustibles fósiles, en contraposición con los criterios de las pasadas administraciones demócratas.

Con este objetivo, la EPA confirmó en marzo del año pasado que revisaría una treintena de regulaciones con respecto a los gases contaminantes.