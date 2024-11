Un negacionista del cambio climático de nuevo en la Casa Blanca: ¿qué supone para el planeta la victoria de Trump?

"Quiero cerrar la frontera y perforar, perforar y perforar". Donald Trump dejó claras ya al inicio de su campaña, en diciembre del año pasado, las prioridades de su "primer día" en la Casa Blanca si ganaba las elecciones, durante el cual sería un "dictador", según bromeó.

El recién elegido presidente de Estados Unidos hacía referencia a la extracción de combustibles fósiles como el gas y petróleo, principales culpables de la crisis climática, en toda una declaración de intenciones de lo que será su política energética y ambiental en los próximos cuatro años.

Antes, ya había calificado el cambio climático como "un gran engaño" y había tachado las políticas verdes del todavía presidente Joe Biden como de "la nueva estafa verde". ¿Qué supondrá para el clima la vuelta al poder de un negacionista del calentamiento global?

Esta elección supone "una encrucijada en la política climática" , señala a RTVE.es Clarence Edwards, director ejecutivo de la oficina de Washington DC del think tank E3G. "Podemos estar seguros de que una nueva administración Trump saldrá del Acuerdo de París y que impulsará la extracción de petróleo y gas", afirma, mientras que advierte de que es pronto para avanzar los derroteros de otras muchas de sus promesas en materia climática y energética.

Desmantelar las leyes climáticas de Biden, una tarea no tan sencilla

Esta ley suponía una inversión millonaria en energías renovables, baterías y coches eléctricos, y supone la mayor legislación adoptada en Estados Unidos para combatir el cambio climático. Pero en este aspecto, Trump no lo va a tener tan fácil para cumplir con sus promesas.

"Es una ley votada por demócratas y republicanos en el Congreso, eso no lo va a poder quitar", advierte Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano sobre Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas. Lo que sí que va a poder hacer es "ralentizar el proceso de implementación" si, como apunta el recuento, los republicanos se hacen también con el control de la Cámara de Representantes.

También se podría enfrentar a la oposición de muchos gobernadores de los estados, tanto demócratas como republicanos, ya que estos también tienen competencias en materia energética y se están beneficiando de la ley. "A nivel de los estados no hay una percepción radicalmente en contra de la transición hacia la energía verde, porque está creando empleos", añade García Encina.

Desde la aprobación de la IRA, un 70% de los proyectos de inversión han ido a parar a distritos republicanos, con el apoyo de dirigentes locales o estatales de este partido, según un reciente análisis de la Universidad Johns Hopkins. En Texas, un estado tradicionalmente republicano, la instalación de renovables no deja de aumentar y esta no dejará de hacerlo bajo una administración Trump, cita como ejemplo Linda Kalcher, directora ejecutiva del think tank Strategic Perspectives.