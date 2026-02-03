El presidente de Irán anuncia que negociará con Estados Unidos tras las amenazas de Trump

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado este martes que ha dado instrucciones para que su país comience negociaciones con Estados Unidos, algo que se produce bajo las amenazas de una intervención militar de Washington.

“He dado instrucciones a mi ministro de Asuntos Exteriores para que, siempre que exista un entorno adecuado -uno libre de amenazas y expectativas irrazonables-, busque negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia e interés propio”, ha dicho el mandatario en la red social X.

01.29 min Irán: en medio de la tensión por una posible guerra, los residentes de Teherán acuden a las montañas para "sentirse un poco más libres"

“Estas negociaciones se llevarán a cabo dentro del marco de nuestros intereses nacionales”, ha añadido Pezeshkian, que no ha mencionado a Estados Unidos en su publicación en la red social.

Las amenaza de Trump persiste El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado en enero el despliegue de una flota de la Armada estadounidense en el golfo Pérsico y ha advertido que atacará Irán si no se alcanza un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear. Según medios estadounidenses como Axios y The New York Times, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se reunirán este viernes en Estambul (Turquía) para discutir un posible acuerdo nuclear. Al encuentro también asistirían los ministros de Exteriores de Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán, según ha indicado un funcionario estadounidense a Axios.