Irán: así sortean los iraníes el bloqueo de internet para difundir vídeos de protestas y represión

Así sortean los iraníes el bloqueo de internet en las protestas
Manifestantes en una protesta contra el régimen en Teherán el 9 de enero AP
Borja Díaz-Merry
Los iraníes protagonizan desde finales de diciembre protestas masivas que han sido respondidas por el régimen de los ayatolás con una represión que deja miles de víctimas mortales. Durante dos semanas, este escenario estuvo marcado por el bloqueo de las comunicaciones. En VerificaRTVE te explicamos cómo han conseguido los iraníes sortear el apagón de internet para publicar los vídeos e imágenes de las manifestaciones, la represión y las víctimas.

El papel de los equipos Starlink para sortear el bloqueo

El sistema de conexión vía satélite Starlink, firma controlada por Elon Musk, ha tenido un papel relevante para permitir a los iraníes enviar por internet sus vídeos de la represión que ha dejado más de 6.000 muertos, según la organización de derechos humanos HRANA. Estos equipos no son legales en la República Islámica, pero sí se pueden obtener en el mercado negro. Los ciudadanos también han recurrido a opciones alternativas como el envío del material desde la frontera de Irán con Irak. Todo ello para superar un bloqueo que se ha prolongado durante 22 días y que comenzó a levantarse el 27 de enero, pero que todavía afecta a las comunicaciones.

"Los Starlink sí han jugado un papel muy importante en estas protestas. Obviamente, aquí se expandieron. Se hicieron más populares los Starlink desde el comienzo" de las protestas, explica desde Madrid a VerificaRTVE Catalina Gómez Ángel, corresponsal en Irán desde hace más de una década para France 24 y La Vanguardia.

Para todos los públicos Entrevista a Catalina Gómez, testigo de las protestas en Irán - La tarde en 24h | Ver
Transcripción completa

Y nos quedamos en Oriente Próximo, porque desde que comenzaron el pasado

28 de diciembre, las protestas en Irán han dejado

ya más de 3.100 muertos según cifras oficiales, aunque según algunas

organizaciones el balance de muertes

podría superar los 30.000.

Y en este punto nos acompaña en Plató la única mujer periodista que trabaja

para un medio español en Irán, Catalina Gómez

¿Qué tal? Buenas tardes.

Buenas tardes. Desde dentro de Irán, ¿cómo se perciben

estas protestas?

Yo no sé hasta qué punto la población es consciente de..

la presión internacional que rodea al régimen la población no es consciente

de la población internacional

por la población es consciente de la magnitud de las protestas todo el mundo

no solamente en las grandes ciudades sino porque tenemos también llamadas

internas a pesar de que estamos desconectados

del mundo, llama a los pueblos o a sus familias en otras ciudades y entiende

que estas fueron protestas

de una dimensión que nunca antes se había visto en Irán.

Se habla de más o menos 150, 160

poblaciones entre ciudades y pequeñas poblaciones de las cuales nadie había

oído nombrar antes

donde la gente salió a la calle, entonces realmente es una expresión

popular

de un cansancio provocado primero que todo por la difícil situación

económica, pero también..

porque la gente lo identifica con el mal manejo y la corrupción del sistema

de la República Islámica más

que las mismas sanciones económicas entonces hay un cansancio muy fuerte

contra las autoridades como

lo expresaron en la calle.

Ahora andaremos en ello, pero claro, de entrada, ¿cómo cambia para una

corresponsal extranjera trabajar en un país que

ha impuesto un informativo casi total?

¿Y cómo se informa cuando Internet deja de existir?

Es extremadamente frustrante.

Los primeros días estuvimos absolutamente desconectados del mundo.

Lo único que teníamos

para entender lo que pasaba son unos satélites que tienen en las casas son

ilegales

pero están tan extendidos que ya son básicamente legales y a través de esos

podíamos verlos a ustedes

podíamos ver televisiones, la BBC o CNN, y también

aquellas televisiones que emiten en farsi desde el extranjero.

La BBC tiene un servicio muy potente en Persa,

Irán International, donde cogían esos videos que se mandaban ilegalmente

desde

Irán en una cosa realmente que era muy descrestante para los que estábamos

allí por la falta de comunicación

y con eso nos íbamos enterando no solamente de la magnitud de las

protestas, sino también de lo que

pasaba por fuera del mundo y las reacciones internacionales.

Y lo que iba diciendo Donald Trump, que

se sigue obviamente muy, muy de cerca en Irán porque..

la gente está convencida que de cierta manera va a pasar algo, aún hoy

¿Hay gritas reales en el sistema de poder iraní, en el Ejército, la guardia

revolucionaria, el clero o la cohesión

del régimen sigue siendo férrea pese a las protestas?

Una cosa es la que se ve y lo que proyectan

y lo que proyectaron durante las protestas es una cohesión muy seria

realmente el

sistema tiene una gran fortaleza entre sus policías, la guardia

revolucionaria, el

ejército, las milicias reales, los basillis o también lo que se llaman

localmente

levoshaksit, que son los milicianos que van vestidos de civil y se mezclan

dentro de la calle.

Es un gran sistema operativo y los agentes de

inteligencia que están en la calle.

Y así lo demostraron ellos.

Otra cosa es lo que hemos venido viendo en los

últimos días con filtraciones de declaraciones, algunas prensa

internacional o alguna prensa local

lo que mostraría que dentro del sistema hay gente que se opone de cierta manera

a algunas cosas que han

pasado, pero por el momento para la población local iraní el sistema parece

cohesionado

¿Qué impacto está teniendo en la calle la debilidad del llamado eje de la

resistencia, la pérdida de aliados clave como Siria?

o hezbollah lo que perdió lo que irán perdió frente a su población fue esa

proyección de país invencible, de país poderoso que garantizaba seguridad

a su población obviamente después de la guerra a los 12 días este halo de

fortaleza

y de padre protector se derrubó.

Entonces, claro, ya no tiene como

ofrecer oportunidades económicas, un futuro, posibilidades para los jóvenes

para

casarse, para tener un buen empleo y ahora tampoco seguridad.

Y eso también tuvo un gran efecto psicológico

en la población que se une a todos los factores que llevaron a la gente a la

calle

¿Cómo ven la amenaza de intervención de Estados Unidos?

¿Como miedo, rechazo, esperanza?

Bueno, son 82 millones de habitantes, es muy difícil decirlo.

Hay un 80%, entre 75 y 80,

que hoy en día ya rompió con el sistema.

Se estaba gritando en contra del sistema

un 25 20 que lo apoya obviamente eso lo ven como algo que satán el gran

satán y hay un sector dentro de esa gente que está que no quiere el sistema

más

que ve un ataque estadounidense como la única opción que tienen al futuro por

más

descabellado por más duro que suene verlo desde el extranjero son gente que

ya perdió

esperanzas en un cambio real dentro, que saben que si salen a la calle van a

vivir una represión

similar o peor a la que ya vivieron durante estos días y cuando yo les

pregunto pero ustedes creen que

pueden ir a peor? Creo que hay tanta falta de esperanza

actualmente que cualquiera

halo, cualquier lucecita en el final del camino es una esperanza para ellos.

Un factor externo que cambie

que promueve cambios internos.

Lo que pasa es que cuando se les pregunta y se va más allá,

¿qué podría atacar Trump?

¿Cuáles serían los objetivos?

¿Qué pasaría en el día después?

Nadie sabe

Nadie sabe responder.

Creo que ni él mismo casi.

¿Cómo vive la sociedad iraní?

la contradicción entre la represión interna y el enorme gasto del régimen

en conflictos y milicias

fuera de sus fronteras uno de los eslóganes y los bolos llegamos oyéndolo

hace muchos años no jamás no

hezbollah mi vida por Irán, los iraníes son una nación muy nacionalista y lo

volvemos,

a oír en estas protestas, obviamente hay una gran indignación en la

población

por ese gran dinero que millones y millones que gastó Irán durante años

apoyando y construyendo estos grupos que al mismo tiempo eran su frente de

resistencia y su primera línea de lucha contra el imperialismo y contra los

enemigos de Irán,

Todo esto se derrumbó, como hemos visto Hezbollah, Bashar al-Assad, las

Hash al-Shabi o las fuerzas de movilización popular en Irak, realmente

no han salido a la defensa de Irak, como pensaron en

algún momento. Entonces para la gente nuestra vida

siempre ha ido a peor, año tras año,

la inflación, el deterioro de toda la infraestructura, de las posibilidades

mientras que el sistema seguía gastando millones de dólares por fuera y eso no

se lo perdona especialmente

los sectores más deprimidos y más pobres de la sociedad.

Dices que todo se ha ido deteriorando

¿Cuántos años llevas cubriendo Irán?

Mira, vivo en Irán desde 2007.

Desde 2007, o sea, 19 años.

Sí, he sido testigo

19 años. He sido testigo de todo este proceso,

he visto todas esas demostraciones año tras año, he ido..

Entonces, puedo comparar un poco al día de hoy a lo que era años atrás.

Y es

el momento más crítico que has vivido en estos 19 años?

Hemos vivido momentos críticos, pero creo que este

ha sido, sí, el momento más crítico.

En el momento en el que yo veo a la población iraní más cohesionada

por algo que quiere, y es que creen que esto Cómo funciona, como está, no

funciona más

Yo cubro Ucrania también, había pasado tres meses en Ucrania y llegué a Irán

el 3 de enero

había salido a finales de septiembre, y me impresionó porque todo el mundo,

antes del 8 y 9, todo el mundo

me decía, es el fin, es el fin, esto es el fin.

Y yo le decía, pero el fin, ¿cómo?

O sea, ¿cómo se va a acabar esto?

Nadie sabía, pero sí había una sensación de que es el fin de la

República Islámica, realmente

nadie sabe cómo, son falsas esperanzas, muchas venidas desde afuera también,

desde la propaganda,

de los opositores por fuera, de Reza Paklavia, lo que ven en estas cadenas,

pero sí hay un sentimiento de

que el país como está no puede seguir.

Lo que sí que el país, al menos el régimen, ha logrado resistir,

hasta ahora... ...pero tú crees que estamos en un

punto de no retorno...

...es la última pregunta que te hago.

Sería leer la..

bola de cristal, pero lo que te dicen mucha gente en Irán, analistas, gente

incluso cercana a ellos,

es que el sistema como está ya no tiene más oportunidades, o tal vez está en la

última oportunidad

Pero, ¿qué viene después?

Tampoco hay alternativas positivas

para los iraníes frente a ellos.

Cualquier escenario tiene grandes problemas y

tampoco hay ninguna opción que los lleve a la democracia, porque la

oposición interna está en la cárcel

tampoco existe, estos sistemas se encargan de destruirlas y la que está

afuera está dividida

y tampoco habla mucho de democracia

cómo se soluciona Catalina Gómez, la única periodista mujer que trabaja para

un medio español en Irán

Muchas gracias. A ti por invitarme.

Gracias

Entrevista a Catalina Gómez, testigo de las protestas en Irán

Esta periodista recuerda que los Starlink ya fueron utilizados por los iraníes durante las protestas por la muerte de Mahsa Ahmini y señala que estos sistemas "ya se venden en el mercado negro dentro de Irán". "Hay gente que además es muy consciente de que van a existir estas protestas y que tenían preparados los Starlink para esto", indica.

"La mejor solución y la más consistente ha sido el internet por satélite o cualquier medio que permita desvincularse de las infraestructuras controladas por el Estado", asegura a VerificaRTVE Mahsa Alimardani, directora asociada para Amenazas y Oportunidades Tecnológicas de Witness, una organización que está ayudando a los iraníes a comunicarse con el exterior con el proyecto Direct2Cell. En esa apuesta por ayudar a los iraníes a conectarse a internet para denunciar la represión, la organización Netfreedom Pioneers ha conseguido introducir en Irán nuevos equipos de Starlink para que los iraníes sigan enviando sus imágenes.

"Sorprendentemente, muchas personas en Irán tienen Starlink. En los primeros días, algunos de estos vídeos salen vía Starlink", nos cuenta desde Ginebra Mahsa Aminolahi, una periodista iraní que ha estado verificando vídeos de Irán como editora de noticias en la Unión Europea de Radiodifusión (UER). "Entonces (las autoridades iraníes) empiezan a bloquear Starlink, lo que ha sucedido aparentemente por primera vez", advierte.

Irán empieza a levantar las restricciones a las aplicaciones de mensajería tras dos semanas de bloqueo de internet
Irán empieza a levantar las restricciones a las aplicaciones de mensajería tras dos semanas de bloqueo de internet RTVE.es/Agencias

El alcance de Starlink es limitado y las autoridades los retiran

En todo caso, el alcance de estos sistemas por satélite es limitado en la República Islámica. Según las estimaciones del medio especializado Iran Wire, entre 40.000 y 50.000 personas tiene equipos Starlink en Irán. Además, las autoridades iraníes llevan desde el 10 de enero confiscando estos equipos para impedir que puedan conectarse a internet.

"Ahora hay informaciones que dicen que las autoridades están entrando en las casas de las personas para confiscar las antenas de Starlink que se ven desde los tejados", nos explica la periodista Mahsa Aminolahi. "Nos recuerda a acciones que hemos visto en el pasado, que son intentos por restringir el acceso a las comunicaciones por satélite y que han aumentado el clima de miedo en el país", señala. "Solían subirse a los edificios y tiraban las antenas de satélite. Ahora también están investigando quiénes tienen Starlink y los ciudadanos están asustados", advierte.

La frontera de Irán como cauce para enviar vídeos al exterior

Más allá del papel de Starlink, la periodista Catalina Gómez Ángel explica que los iraníes también recurren a "la frontera" para conseguir enviar sus vídeos al exterior. "Siempre está la frontera. Las fronteras no se cierran y hay gente que está especializada en cruzar fronteras y mandar los vídeos y volver", afirma.

Mahsa Aminolahi también señala que hay iraníes que salen del país en vuelos comerciales y mandan los vídeos de las protestas y la represión desde sus países de destino. "Las personas cuando se van también se llevan estos vídeos. He escuchado el caso de una persona cuyos amigos se iban y les dio los vídeos para que los sacaran", asegura.

Catalina Gómez Ángel hace hincapié en que los iraníes utilizan sistemas de VPN (redes privadas virtuales) para navegar por internet evitando la censura del régimen y destaca el papel de "televisiones persas" que operan desde el extranjero a la hora de publicar vídeos de las protestas. "Esto no está confirmado, pero tienen que tener un sistema de redes de apoyo dentro de gente que sabe cómo conectarlos para no ser capturados y recogen sus videos y los distribuyen", concluye.

