Irán: así sortean los iraníes el bloqueo de internet para difundir vídeos de protestas y represión
Los iraníes protagonizan desde finales de diciembre protestas masivas que han sido respondidas por el régimen de los ayatolás con una represión que deja miles de víctimas mortales. Durante dos semanas, este escenario estuvo marcado por el bloqueo de las comunicaciones. En VerificaRTVE te explicamos cómo han conseguido los iraníes sortear el apagón de internet para publicar los vídeos e imágenes de las manifestaciones, la represión y las víctimas.
El papel de los equipos Starlink para sortear el bloqueo
El sistema de conexión vía satélite Starlink, firma controlada por Elon Musk, ha tenido un papel relevante para permitir a los iraníes enviar por internet sus vídeos de la represión que ha dejado más de 6.000 muertos, según la organización de derechos humanos HRANA. Estos equipos no son legales en la República Islámica, pero sí se pueden obtener en el mercado negro. Los ciudadanos también han recurrido a opciones alternativas como el envío del material desde la frontera de Irán con Irak. Todo ello para superar un bloqueo que se ha prolongado durante 22 días y que comenzó a levantarse el 27 de enero, pero que todavía afecta a las comunicaciones.
"Los Starlink sí han jugado un papel muy importante en estas protestas. Obviamente, aquí se expandieron. Se hicieron más populares los Starlink desde el comienzo" de las protestas, explica desde Madrid a VerificaRTVE Catalina Gómez Ángel, corresponsal en Irán desde hace más de una década para France 24 y La Vanguardia.
Y nos quedamos en Oriente Próximo, porque desde que comenzaron el pasado
28 de diciembre, las protestas en Irán han dejado
ya más de 3.100 muertos según cifras oficiales, aunque según algunas
organizaciones el balance de muertes
podría superar los 30.000.
Y en este punto nos acompaña en Plató la única mujer periodista que trabaja
para un medio español en Irán, Catalina Gómez
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde dentro de Irán, ¿cómo se perciben
estas protestas?
Yo no sé hasta qué punto la población es consciente de..
la presión internacional que rodea al régimen la población no es consciente
de la población internacional
por la población es consciente de la magnitud de las protestas todo el mundo
no solamente en las grandes ciudades sino porque tenemos también llamadas
internas a pesar de que estamos desconectados
del mundo, llama a los pueblos o a sus familias en otras ciudades y entiende
que estas fueron protestas
de una dimensión que nunca antes se había visto en Irán.
Se habla de más o menos 150, 160
poblaciones entre ciudades y pequeñas poblaciones de las cuales nadie había
oído nombrar antes
donde la gente salió a la calle, entonces realmente es una expresión
popular
de un cansancio provocado primero que todo por la difícil situación
económica, pero también..
porque la gente lo identifica con el mal manejo y la corrupción del sistema
de la República Islámica más
que las mismas sanciones económicas entonces hay un cansancio muy fuerte
contra las autoridades como
lo expresaron en la calle.
Ahora andaremos en ello, pero claro, de entrada, ¿cómo cambia para una
corresponsal extranjera trabajar en un país que
ha impuesto un informativo casi total?
¿Y cómo se informa cuando Internet deja de existir?
Es extremadamente frustrante.
Los primeros días estuvimos absolutamente desconectados del mundo.
Lo único que teníamos
para entender lo que pasaba son unos satélites que tienen en las casas son
ilegales
pero están tan extendidos que ya son básicamente legales y a través de esos
podíamos verlos a ustedes
podíamos ver televisiones, la BBC o CNN, y también
aquellas televisiones que emiten en farsi desde el extranjero.
La BBC tiene un servicio muy potente en Persa,
Irán International, donde cogían esos videos que se mandaban ilegalmente
desde
Irán en una cosa realmente que era muy descrestante para los que estábamos
allí por la falta de comunicación
y con eso nos íbamos enterando no solamente de la magnitud de las
protestas, sino también de lo que
pasaba por fuera del mundo y las reacciones internacionales.
Y lo que iba diciendo Donald Trump, que
se sigue obviamente muy, muy de cerca en Irán porque..
la gente está convencida que de cierta manera va a pasar algo, aún hoy
¿Hay gritas reales en el sistema de poder iraní, en el Ejército, la guardia
revolucionaria, el clero o la cohesión
del régimen sigue siendo férrea pese a las protestas?
Una cosa es la que se ve y lo que proyectan
y lo que proyectaron durante las protestas es una cohesión muy seria
realmente el
sistema tiene una gran fortaleza entre sus policías, la guardia
revolucionaria, el
ejército, las milicias reales, los basillis o también lo que se llaman
localmente
levoshaksit, que son los milicianos que van vestidos de civil y se mezclan
dentro de la calle.
Es un gran sistema operativo y los agentes de
inteligencia que están en la calle.
Y así lo demostraron ellos.
Otra cosa es lo que hemos venido viendo en los
últimos días con filtraciones de declaraciones, algunas prensa
internacional o alguna prensa local
lo que mostraría que dentro del sistema hay gente que se opone de cierta manera
a algunas cosas que han
pasado, pero por el momento para la población local iraní el sistema parece
cohesionado
¿Qué impacto está teniendo en la calle la debilidad del llamado eje de la
resistencia, la pérdida de aliados clave como Siria?
o hezbollah lo que perdió lo que irán perdió frente a su población fue esa
proyección de país invencible, de país poderoso que garantizaba seguridad
a su población obviamente después de la guerra a los 12 días este halo de
fortaleza
y de padre protector se derrubó.
Entonces, claro, ya no tiene como
ofrecer oportunidades económicas, un futuro, posibilidades para los jóvenes
para
casarse, para tener un buen empleo y ahora tampoco seguridad.
Y eso también tuvo un gran efecto psicológico
en la población que se une a todos los factores que llevaron a la gente a la
calle
¿Cómo ven la amenaza de intervención de Estados Unidos?
¿Como miedo, rechazo, esperanza?
Bueno, son 82 millones de habitantes, es muy difícil decirlo.
Hay un 80%, entre 75 y 80,
que hoy en día ya rompió con el sistema.
Se estaba gritando en contra del sistema
un 25 20 que lo apoya obviamente eso lo ven como algo que satán el gran
satán y hay un sector dentro de esa gente que está que no quiere el sistema
más
que ve un ataque estadounidense como la única opción que tienen al futuro por
más
descabellado por más duro que suene verlo desde el extranjero son gente que
ya perdió
esperanzas en un cambio real dentro, que saben que si salen a la calle van a
vivir una represión
similar o peor a la que ya vivieron durante estos días y cuando yo les
pregunto pero ustedes creen que
pueden ir a peor? Creo que hay tanta falta de esperanza
actualmente que cualquiera
halo, cualquier lucecita en el final del camino es una esperanza para ellos.
Un factor externo que cambie
que promueve cambios internos.
Lo que pasa es que cuando se les pregunta y se va más allá,
¿qué podría atacar Trump?
¿Cuáles serían los objetivos?
¿Qué pasaría en el día después?
Nadie sabe
Nadie sabe responder.
Creo que ni él mismo casi.
¿Cómo vive la sociedad iraní?
la contradicción entre la represión interna y el enorme gasto del régimen
en conflictos y milicias
fuera de sus fronteras uno de los eslóganes y los bolos llegamos oyéndolo
hace muchos años no jamás no
hezbollah mi vida por Irán, los iraníes son una nación muy nacionalista y lo
volvemos,
a oír en estas protestas, obviamente hay una gran indignación en la
población
por ese gran dinero que millones y millones que gastó Irán durante años
apoyando y construyendo estos grupos que al mismo tiempo eran su frente de
resistencia y su primera línea de lucha contra el imperialismo y contra los
enemigos de Irán,
Todo esto se derrumbó, como hemos visto Hezbollah, Bashar al-Assad, las
Hash al-Shabi o las fuerzas de movilización popular en Irak, realmente
no han salido a la defensa de Irak, como pensaron en
algún momento. Entonces para la gente nuestra vida
siempre ha ido a peor, año tras año,
la inflación, el deterioro de toda la infraestructura, de las posibilidades
mientras que el sistema seguía gastando millones de dólares por fuera y eso no
se lo perdona especialmente
los sectores más deprimidos y más pobres de la sociedad.
Dices que todo se ha ido deteriorando
¿Cuántos años llevas cubriendo Irán?
Mira, vivo en Irán desde 2007.
Desde 2007, o sea, 19 años.
Sí, he sido testigo
19 años. He sido testigo de todo este proceso,
he visto todas esas demostraciones año tras año, he ido..
Entonces, puedo comparar un poco al día de hoy a lo que era años atrás.
Y es
el momento más crítico que has vivido en estos 19 años?
Hemos vivido momentos críticos, pero creo que este
ha sido, sí, el momento más crítico.
En el momento en el que yo veo a la población iraní más cohesionada
por algo que quiere, y es que creen que esto Cómo funciona, como está, no
funciona más
Yo cubro Ucrania también, había pasado tres meses en Ucrania y llegué a Irán
el 3 de enero
había salido a finales de septiembre, y me impresionó porque todo el mundo,
antes del 8 y 9, todo el mundo
me decía, es el fin, es el fin, esto es el fin.
Y yo le decía, pero el fin, ¿cómo?
O sea, ¿cómo se va a acabar esto?
Nadie sabía, pero sí había una sensación de que es el fin de la
República Islámica, realmente
nadie sabe cómo, son falsas esperanzas, muchas venidas desde afuera también,
desde la propaganda,
de los opositores por fuera, de Reza Paklavia, lo que ven en estas cadenas,
pero sí hay un sentimiento de
que el país como está no puede seguir.
Lo que sí que el país, al menos el régimen, ha logrado resistir,
hasta ahora... ...pero tú crees que estamos en un
punto de no retorno...
...es la última pregunta que te hago.
Sería leer la..
bola de cristal, pero lo que te dicen mucha gente en Irán, analistas, gente
incluso cercana a ellos,
es que el sistema como está ya no tiene más oportunidades, o tal vez está en la
última oportunidad
Pero, ¿qué viene después?
Tampoco hay alternativas positivas
para los iraníes frente a ellos.
Cualquier escenario tiene grandes problemas y
tampoco hay ninguna opción que los lleve a la democracia, porque la
oposición interna está en la cárcel
tampoco existe, estos sistemas se encargan de destruirlas y la que está
afuera está dividida
y tampoco habla mucho de democracia
cómo se soluciona Catalina Gómez, la única periodista mujer que trabaja para
un medio español en Irán
Muchas gracias. A ti por invitarme.
Gracias
Esta periodista recuerda que los Starlink ya fueron utilizados por los iraníes durante las protestas por la muerte de Mahsa Ahmini y señala que estos sistemas "ya se venden en el mercado negro dentro de Irán". "Hay gente que además es muy consciente de que van a existir estas protestas y que tenían preparados los Starlink para esto", indica.
"La mejor solución y la más consistente ha sido el internet por satélite o cualquier medio que permita desvincularse de las infraestructuras controladas por el Estado", asegura a VerificaRTVE Mahsa Alimardani, directora asociada para Amenazas y Oportunidades Tecnológicas de Witness, una organización que está ayudando a los iraníes a comunicarse con el exterior con el proyecto Direct2Cell. En esa apuesta por ayudar a los iraníes a conectarse a internet para denunciar la represión, la organización Netfreedom Pioneers ha conseguido introducir en Irán nuevos equipos de Starlink para que los iraníes sigan enviando sus imágenes.
"Sorprendentemente, muchas personas en Irán tienen Starlink. En los primeros días, algunos de estos vídeos salen vía Starlink", nos cuenta desde Ginebra Mahsa Aminolahi, una periodista iraní que ha estado verificando vídeos de Irán como editora de noticias en la Unión Europea de Radiodifusión (UER). "Entonces (las autoridades iraníes) empiezan a bloquear Starlink, lo que ha sucedido aparentemente por primera vez", advierte.
El alcance de Starlink es limitado y las autoridades los retiran
En todo caso, el alcance de estos sistemas por satélite es limitado en la República Islámica. Según las estimaciones del medio especializado Iran Wire, entre 40.000 y 50.000 personas tiene equipos Starlink en Irán. Además, las autoridades iraníes llevan desde el 10 de enero confiscando estos equipos para impedir que puedan conectarse a internet.
"Ahora hay informaciones que dicen que las autoridades están entrando en las casas de las personas para confiscar las antenas de Starlink que se ven desde los tejados", nos explica la periodista Mahsa Aminolahi. "Nos recuerda a acciones que hemos visto en el pasado, que son intentos por restringir el acceso a las comunicaciones por satélite y que han aumentado el clima de miedo en el país", señala. "Solían subirse a los edificios y tiraban las antenas de satélite. Ahora también están investigando quiénes tienen Starlink y los ciudadanos están asustados", advierte.
La frontera de Irán como cauce para enviar vídeos al exterior
Más allá del papel de Starlink, la periodista Catalina Gómez Ángel explica que los iraníes también recurren a "la frontera" para conseguir enviar sus vídeos al exterior. "Siempre está la frontera. Las fronteras no se cierran y hay gente que está especializada en cruzar fronteras y mandar los vídeos y volver", afirma.
Mahsa Aminolahi también señala que hay iraníes que salen del país en vuelos comerciales y mandan los vídeos de las protestas y la represión desde sus países de destino. "Las personas cuando se van también se llevan estos vídeos. He escuchado el caso de una persona cuyos amigos se iban y les dio los vídeos para que los sacaran", asegura.
Catalina Gómez Ángel hace hincapié en que los iraníes utilizan sistemas de VPN (redes privadas virtuales) para navegar por internet evitando la censura del régimen y destaca el papel de "televisiones persas" que operan desde el extranjero a la hora de publicar vídeos de las protestas. "Esto no está confirmado, pero tienen que tener un sistema de redes de apoyo dentro de gente que sabe cómo conectarlos para no ser capturados y recogen sus videos y los distribuyen", concluye.