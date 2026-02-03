Irán: así sortean los iraníes el bloqueo de internet para difundir vídeos de protestas y represión

Y nos quedamos en Oriente Próximo, porque desde que comenzaron el pasado

28 de diciembre, las protestas en Irán han dejado

ya más de 3.100 muertos según cifras oficiales, aunque según algunas

organizaciones el balance de muertes

podría superar los 30.000.

Y en este punto nos acompaña en Plató la única mujer periodista que trabaja

para un medio español en Irán, Catalina Gómez

¿Qué tal? Buenas tardes.

Buenas tardes. Desde dentro de Irán, ¿cómo se perciben

estas protestas?

Yo no sé hasta qué punto la población es consciente de..

la presión internacional que rodea al régimen la población no es consciente

de la población internacional

por la población es consciente de la magnitud de las protestas todo el mundo

no solamente en las grandes ciudades sino porque tenemos también llamadas

internas a pesar de que estamos desconectados

del mundo, llama a los pueblos o a sus familias en otras ciudades y entiende

que estas fueron protestas

de una dimensión que nunca antes se había visto en Irán.

Se habla de más o menos 150, 160

poblaciones entre ciudades y pequeñas poblaciones de las cuales nadie había

oído nombrar antes

donde la gente salió a la calle, entonces realmente es una expresión

popular

de un cansancio provocado primero que todo por la difícil situación

económica, pero también..

porque la gente lo identifica con el mal manejo y la corrupción del sistema

de la República Islámica más

que las mismas sanciones económicas entonces hay un cansancio muy fuerte

contra las autoridades como

lo expresaron en la calle.

Ahora andaremos en ello, pero claro, de entrada, ¿cómo cambia para una

corresponsal extranjera trabajar en un país que

ha impuesto un informativo casi total?

¿Y cómo se informa cuando Internet deja de existir?

Es extremadamente frustrante.

Los primeros días estuvimos absolutamente desconectados del mundo.

Lo único que teníamos

para entender lo que pasaba son unos satélites que tienen en las casas son

ilegales

pero están tan extendidos que ya son básicamente legales y a través de esos

podíamos verlos a ustedes

podíamos ver televisiones, la BBC o CNN, y también

aquellas televisiones que emiten en farsi desde el extranjero.

La BBC tiene un servicio muy potente en Persa,

Irán International, donde cogían esos videos que se mandaban ilegalmente

desde

Irán en una cosa realmente que era muy descrestante para los que estábamos

allí por la falta de comunicación

y con eso nos íbamos enterando no solamente de la magnitud de las

protestas, sino también de lo que

pasaba por fuera del mundo y las reacciones internacionales.

Y lo que iba diciendo Donald Trump, que

se sigue obviamente muy, muy de cerca en Irán porque..

la gente está convencida que de cierta manera va a pasar algo, aún hoy

¿Hay gritas reales en el sistema de poder iraní, en el Ejército, la guardia

revolucionaria, el clero o la cohesión

del régimen sigue siendo férrea pese a las protestas?

Una cosa es la que se ve y lo que proyectan

y lo que proyectaron durante las protestas es una cohesión muy seria

realmente el

sistema tiene una gran fortaleza entre sus policías, la guardia

revolucionaria, el

ejército, las milicias reales, los basillis o también lo que se llaman

localmente

levoshaksit, que son los milicianos que van vestidos de civil y se mezclan

dentro de la calle.

Es un gran sistema operativo y los agentes de

inteligencia que están en la calle.

Y así lo demostraron ellos.

Otra cosa es lo que hemos venido viendo en los

últimos días con filtraciones de declaraciones, algunas prensa

internacional o alguna prensa local

lo que mostraría que dentro del sistema hay gente que se opone de cierta manera

a algunas cosas que han

pasado, pero por el momento para la población local iraní el sistema parece

cohesionado

¿Qué impacto está teniendo en la calle la debilidad del llamado eje de la

resistencia, la pérdida de aliados clave como Siria?

o hezbollah lo que perdió lo que irán perdió frente a su población fue esa

proyección de país invencible, de país poderoso que garantizaba seguridad

a su población obviamente después de la guerra a los 12 días este halo de

fortaleza

y de padre protector se derrubó.

Entonces, claro, ya no tiene como

ofrecer oportunidades económicas, un futuro, posibilidades para los jóvenes

para

casarse, para tener un buen empleo y ahora tampoco seguridad.

Y eso también tuvo un gran efecto psicológico

en la población que se une a todos los factores que llevaron a la gente a la

calle

¿Cómo ven la amenaza de intervención de Estados Unidos?

¿Como miedo, rechazo, esperanza?

Bueno, son 82 millones de habitantes, es muy difícil decirlo.

Hay un 80%, entre 75 y 80,

que hoy en día ya rompió con el sistema.

Se estaba gritando en contra del sistema

un 25 20 que lo apoya obviamente eso lo ven como algo que satán el gran

satán y hay un sector dentro de esa gente que está que no quiere el sistema

más

que ve un ataque estadounidense como la única opción que tienen al futuro por

más

descabellado por más duro que suene verlo desde el extranjero son gente que

ya perdió

esperanzas en un cambio real dentro, que saben que si salen a la calle van a

vivir una represión

similar o peor a la que ya vivieron durante estos días y cuando yo les

pregunto pero ustedes creen que

pueden ir a peor? Creo que hay tanta falta de esperanza

actualmente que cualquiera

halo, cualquier lucecita en el final del camino es una esperanza para ellos.

Un factor externo que cambie

que promueve cambios internos.

Lo que pasa es que cuando se les pregunta y se va más allá,

¿qué podría atacar Trump?

¿Cuáles serían los objetivos?

¿Qué pasaría en el día después?

Nadie sabe

Nadie sabe responder.

Creo que ni él mismo casi.

¿Cómo vive la sociedad iraní?

la contradicción entre la represión interna y el enorme gasto del régimen

en conflictos y milicias

fuera de sus fronteras uno de los eslóganes y los bolos llegamos oyéndolo

hace muchos años no jamás no

hezbollah mi vida por Irán, los iraníes son una nación muy nacionalista y lo

volvemos,

a oír en estas protestas, obviamente hay una gran indignación en la

población

por ese gran dinero que millones y millones que gastó Irán durante años

apoyando y construyendo estos grupos que al mismo tiempo eran su frente de

resistencia y su primera línea de lucha contra el imperialismo y contra los

enemigos de Irán,

Todo esto se derrumbó, como hemos visto Hezbollah, Bashar al-Assad, las

Hash al-Shabi o las fuerzas de movilización popular en Irak, realmente

no han salido a la defensa de Irak, como pensaron en

algún momento. Entonces para la gente nuestra vida

siempre ha ido a peor, año tras año,

la inflación, el deterioro de toda la infraestructura, de las posibilidades

mientras que el sistema seguía gastando millones de dólares por fuera y eso no

se lo perdona especialmente

los sectores más deprimidos y más pobres de la sociedad.

Dices que todo se ha ido deteriorando

¿Cuántos años llevas cubriendo Irán?

Mira, vivo en Irán desde 2007.

Desde 2007, o sea, 19 años.

Sí, he sido testigo

19 años. He sido testigo de todo este proceso,

he visto todas esas demostraciones año tras año, he ido..

Entonces, puedo comparar un poco al día de hoy a lo que era años atrás.

Y es

el momento más crítico que has vivido en estos 19 años?

Hemos vivido momentos críticos, pero creo que este

ha sido, sí, el momento más crítico.

En el momento en el que yo veo a la población iraní más cohesionada

por algo que quiere, y es que creen que esto Cómo funciona, como está, no

funciona más

Yo cubro Ucrania también, había pasado tres meses en Ucrania y llegué a Irán

el 3 de enero

había salido a finales de septiembre, y me impresionó porque todo el mundo,

antes del 8 y 9, todo el mundo

me decía, es el fin, es el fin, esto es el fin.

Y yo le decía, pero el fin, ¿cómo?

O sea, ¿cómo se va a acabar esto?

Nadie sabía, pero sí había una sensación de que es el fin de la

República Islámica, realmente

nadie sabe cómo, son falsas esperanzas, muchas venidas desde afuera también,

desde la propaganda,

de los opositores por fuera, de Reza Paklavia, lo que ven en estas cadenas,

pero sí hay un sentimiento de

que el país como está no puede seguir.

Lo que sí que el país, al menos el régimen, ha logrado resistir,

hasta ahora... ...pero tú crees que estamos en un

punto de no retorno...

...es la última pregunta que te hago.

Sería leer la..

bola de cristal, pero lo que te dicen mucha gente en Irán, analistas, gente

incluso cercana a ellos,

es que el sistema como está ya no tiene más oportunidades, o tal vez está en la

última oportunidad

Pero, ¿qué viene después?

Tampoco hay alternativas positivas

para los iraníes frente a ellos.

Cualquier escenario tiene grandes problemas y

tampoco hay ninguna opción que los lleve a la democracia, porque la

oposición interna está en la cárcel

tampoco existe, estos sistemas se encargan de destruirlas y la que está

afuera está dividida

y tampoco habla mucho de democracia

cómo se soluciona Catalina Gómez, la única periodista mujer que trabaja para

un medio español en Irán

Muchas gracias. A ti por invitarme.

Gracias