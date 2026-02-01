Irán responde a la UE y declara a los ejércitos europeos como "grupos terroristas"

Irán ha declarado este domingo como "grupos terroristas" a los ejércitos de los países de la Unión Europea. Es la reacción a la medida de los Veintisiete, que incluyeron al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas del bloque.

La UE marcó el jueves un cambio simbólico en su enfoque hacia el liderazgo iraní al designar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, consecuencia de la represión más sangrienta de las protestas en la República Islámica desde su fundación en 1979, con al menos 3.428 muertos y denuncias internas de hasta 20.000 asesinados.

"Al intentar atacar a la Guardia Revolucionaria, los europeos se dispararon en el pie y, una vez más, tomaron una decisión en contra de los intereses de su pueblo al obedecer ciegamente a los estadounidenses", ha declarado el presidente del parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, vestido con el uniforme de la Guardia, al igual que el resto de parlamentarios.

Creada después de la Revolución Islámica de 1979 en Irán para proteger el sistema de gobierno clerical chiíta, la Guardia Revolucionaria tiene gran influencia en el país.

00.43 min Irán, en el punto de mira de Trump: alerta máxima ante la posibilidad de un ataque estadounidense