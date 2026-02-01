Irán responde a la UE y declara a los ejércitos europeos como "grupos terroristas"
- Es la reacción a que los Veintisiete incluyeran a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas
- "Los europeos se dispararon en el pie", ha declarado el presidente del parlamento iraní al anunciar la medida
Irán ha declarado este domingo como "grupos terroristas" a los ejércitos de los países de la Unión Europea. Es la reacción a la medida de los Veintisiete, que incluyeron al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas del bloque.
La UE marcó el jueves un cambio simbólico en su enfoque hacia el liderazgo iraní al designar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, consecuencia de la represión más sangrienta de las protestas en la República Islámica desde su fundación en 1979, con al menos 3.428 muertos y denuncias internas de hasta 20.000 asesinados.
"Al intentar atacar a la Guardia Revolucionaria, los europeos se dispararon en el pie y, una vez más, tomaron una decisión en contra de los intereses de su pueblo al obedecer ciegamente a los estadounidenses", ha declarado el presidente del parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, vestido con el uniforme de la Guardia, al igual que el resto de parlamentarios.
Creada después de la Revolución Islámica de 1979 en Irán para proteger el sistema de gobierno clerical chiíta, la Guardia Revolucionaria tiene gran influencia en el país.
Teherán busca negociar con EE.UU.
En medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense cerca de las aguas iraníes y las constantes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Irán está progresando en la formación de un marco para las negociaciones, según el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani. El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ha afirmado que si EE.UU. ataca a Irán, se desataría un conflicto regional.
La Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado que las Fuerzas Armadas del país están totalmente preparadas y cuentan con "planes de acción" para responder a cualquier actividad hostil de los enemigos.
"Contrario a la guerra mediática artificial, la formación de un marco para las negociaciones está avanzando", aseguró Larijani en X la noche del sábado. El alto cargo de seguridad iraní publicó el mensaje después de recibir en Teherán al primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, quien realizó una visita sorpresa a la capital iraní en un intento de mediar ante la escalada de tensiones por el despliegue de una gran flota estadounidense en el golfo Pérsico.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, ha informado este domingo de que Al Thani también sostuvo un encuentro con el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchí. "Esta reunión se celebró como continuación de los esfuerzos y consultas entre los países de la región sobre los acontecimientos regionales, y para intercambiar puntos de vista sobre la preservación de la paz y la estabilidad en la región", ha indicado Baghaei.
En este sentido, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó el sábado que una guerra no es del interés de Teherán ni de Washington, durante una conversación telefónica con su homólogo de Egipto, Abdel Fattah al Sisi. "Irán nunca ha buscado ni busca de modo alguno la guerra y está firmemente convencido de que una guerra no beneficiaría ni a Irán, ni a Estados Unidos, ni a la región", aseguró Pezeshkian.