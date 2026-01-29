La UE prevé incluir este jueves a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha afirmado este jueves que prevé que los ministros de Exteriores comunitarios acuerden en su Consejo en Bruselas incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas de la UE.

"Vamos a sancionar a personas concretas que han cometido actos violentos contra estos manifestantes. También hay algunas entidades, pero además espero que incluyamos a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas" por la represión de las autoridades iraníes contra la población, ha indicado a la prensa a su llegada a la reunión.

Preguntada por si la UE ha calibrado los riesgos de esta medida, la política estonia ha asegrado que "se han calculado los riesgos" y precisa que "la parte diplomática queda fuera" de la Guardia revolucionaria.

"Me refiero también a que las interacciones con el ministro de Asuntos Exteriores (iraní) no están sujetas a esto. Por lo tanto, la estimación es que los canales diplomáticos seguirán abiertos", ha agregado.

Una medida que requiere unanimidad España y Francia, que habían expresado reticencias, también respaldarán la decisión, que se debe tomar por unanimidad. España está dispuesta a apoyar "cualquier sanción" que la UE proponga contra el régimen iraní, incluido que la Guardia Revolucionaria pase a formar parte de la lista europea de organizaciones terroristas, ha aclarado a su llegada este jueves el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares. "España, como ha venido haciendo desde el primer momento, exige el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación pacífica de todos los iraníes y de todas las iraníes, que con mucha valentía se están manifestando y exigiendo que se amplíe el margen de la libertad", ha dicho Albares a su llegada a un Consejo de Ministros europeos de Exteriores que incluye en su agenda un punto sobre Irán. El político español subraya que España condena "la represión sin sentido del régimen iraní hacia sus propios ciudadanos" y destaca que "tienen que cesar las detenciones arbitrarias". Asimismo, ha advertido de que "cualquier ejecución, sería una auténtica línea roja para España y para Europa". "Como hemos venido haciendo, nos vamos a sumar a cualquier sanción que se proponga para el régimen iraní, incluidas las que incluyen a la Guardia Revolucionaria", ha añadido Albares. Por su parte, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha dicho a su llegada que respaldarían sanciones contra los responsables de la represión en Irán, en concreto contra miembros del Gobierno, fiscales, jefes de unidades policiales, miembros de la Guardia Revolucionaria responsables del bloqueo de internet en el país. "Más de 20 personas y entidades verán congelados sus activos y se les prohibirá el acceso al territorio europeo. Sin duda habrá que ir más allá y por eso Francia anunció este miércoles que apoyará la inclusión del Cuerpo de Guardianes de la Revolución en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea", ha concluido.