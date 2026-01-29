Qué hará Trump tras sus amenazas a Irán: propaganda, presión para negociar o ataque limitado

su antigua red de bases soviéticas

esa conexión para analizar el envío de tropas estadounidenses cerca de Irán y

las amenazas de Donald Trump sobre un posible ataque si no hay negociaciones

sobre un acuerdo nuclear.

Hablamos con el almirante de la Armada retirado, José

Rodríguez

Garat. ¿Qué tal?

Hola, buenas tardes.

Espero que ahora funcione mejor.

Ahora lo escuchamos perfectamente.

Le decía que Trump habla de una armada enorme rumbo a Irán y que, ¿cómo

interpretar estos movimientos, si como una disuasión preventiva o como el

debemos

preludio de una acción militar inmediata

Sí, por ahora no es más que un ejercicio de propaganda y dirigido

probablemente al interior en

momentos complicados.

Lo que está ocurriendo es que un portavoz norteamericano se despliega en

el..

Oriente Medio, como ha habido siempre un portaaviones en los últimos,

prácticamente siempre, en los últimos

cuatro o cinco años, exceptuando el momento puntual en el que Estados

Unidos prefirió desplegar al

Gerald Ford en Venezuela.

Pero normalmente ha habido un portaaviones y a veces

hasta dos. Cuando Trump habla de una flota muy

poderosa, realmente lo que está haciendo,

está ocurriendo es la vuelta a la normalidad.

¿Por qué Trump hace esas amenazas?

Seguramente por la misma razón que dirige su política exterior

Para Trump, la fuerza o el uso de la fuerza militar es la continuación de la

política por otros medios, pero en su caso concreto es fundamentalmente

continuación de la política doméstica, cuando él quiere ser

el centro, por así decirlo, de la opinión pública mundial, porque eso se

refleja en el aprecio de sus votantes

La mayor parte de las veces todo lo que ocurre alrededor de las declaraciones

de Trump en

Trump social no significa nada.

Es verdad que un 10% en esas ocasiones sí que ocurre, pero no tiene

nada que ver en ese sentido el despliegue de Abraham Lincoln, porque

si recordamos lo que ocurrió en la operación en

la que Estados Unidos atacó a las instalaciones nucleares de Irán, lo

hizo con fuerzas que salieron de Estados Unidos, no de la

Estamos viendo imágenes de ese portaaviones, del Abraham Lincoln.

propia zona

Claro, estamos hablando de un portaaviones con capacidad para 90

aviones.

Su tripulación está formada por unas 5.700 personas

yo conozco bastantes municipios más pequeños, y una velocidad, esto ya no

entiendo tanto, de hasta 56 kilómetros

por hora. Desde el punto de vista operativo, ¿qué

capacidades reales aporta el despliegue de este portaaviones?

en un escenario como el iraní si pues hemos visto y por poner un ejemplo

que podamos entender todos que Estados Unidos llegó a tener dos portaaviones

desplegados cuando los UTIs

atacaban el tráfico internacional, bombardeando el Yemen, la parte ocupada

por los rebeldes,

poder militar es

con mucha frecuencia, y no consiguieron disuadir a los UTIs de seguir atacando

el

limitado

tráfico internacional, cosa que hicieron, hasta que terminó, por así

decirlo, o hasta que se aceptó la

limitado

excepción

Estados Unidos en Irán

Irán?

que si seguía reprimiendo a los manifestantes hace unos días, habría

una respuesta militar

intereses políticos?

nada

presentar a su presidente que pueda ser decisivo para poner de rodillas a Irán

Lo peor que podría pasar en relación a la perspectiva del régimen iraní, que

peor que podría pasar en relación a desde la perspectiva del régimen de

iraní, que es que cayera el régimen.

es que cayera el régimen

Es muy difícil de lograr, pero si lo lograra, la situación no sería mucho

que pueda ser decisivo para poner de rodillas a

mejor para el mundo, no sería ni siquiera mucho mejor para Irán, porque

probablemente a falta de un reemplazo lo que tendríamos es una guerra civil

Trump hiciera nada,

como la de Siria

en un país que tiene cuatro veces más población y acceso al petróleo.

Y eso es lo que impidió que..

incumpliendo sus promesas durante los días de las manifestaciones, y eso es

lo que probablemente haga que no ocurra nada en los próximos meses

Estados Unidos busca forzar una negociación nuclear mediante presión

militar, pero claro, ¿dónde está la línea que separa la coerción de la

escalada bélica?

A Trump no le importa mucho, ya sabes que al

final él dice que él no actúa de acuerdo con la ley internacional, sino

que solo se ajusta a su propia moralidad.

El problema

está en que las amenazas de Trump no son tan creíbles como él cree.

Acaba de mostrarse

en Finlandia, por ejemplo, donde Europa, sencillamente subiendo las

apuestas, desplegando a

dos docenas de militares en Groenlandia para demostrar que teníamos interés en

la zona,

puso el nivel de la intervención militar a un nivel tan alto, el coste

tan alto, político, evidentemente, militar..

...en un nivel tan alto que Trump no lo pudo aceptar...

...y tuvo que dar marcha atrás.

Trump no ha disuadido..

a los UTIES, no ha disuadido al régimen islámico de Irán, no es capaz de

disuadir a Putin de que continúe la guerra.

La verdad es que podíamos..

aceptar que aunque Estados Unidos es de largo el país más poderoso de la

tierra, el valor

de la fuerza militar ha disminuido en los últimos días porque todos sabemos

que Trump, todo el mundo sabe que Trump y

tiene una limitación.

Sus propios votantes le van a impedir primero desplegar fuerzas

en tierra en el exterior y segundo mantener una guerra larga y con esas

hipótesis juegan en este momento

en el régimen iraní, confiando su supervivencia a los límites que tiene

el propio

presidente Trump, a sus pies de barro, que no están en su moralidad, sino en

los votantes que le

impiden ir más

Claro, pero más allá de esta confianza, si Estados Unidos llevará a cabo un

lejos

ataque limitado, ¿qué opciones de respuesta tiene Irán?

La opción de respuesta es la real.

Él podrá, evidentemente, lanzar sus

misiles, habrá recuperado parte de sus misiles balísticos proporcionados por

China, quizá incluso por Rusia, aunque a Rusia no le sobran, pero habrá

recuperado parte de sus misiles balísticos y se volvería a la situación

verdadera

de la guerra de los 12 días

con Irán. Ellos pueden lanzar misiles sobre las

bases norteamericanas

en Oriente Medio, no son demasiado efectivos, no es más que una forma de

demostrar que no se

resistencia de Irán, la verdadera capacidad de Irán,

la respuesta de Irán es resistir.

Irán es enorme, tiene muchísimos habitantes, muchos de ellos..

siguen apoyando fanáticamente al régimen islámico, muchos de ellos ven

en los ataques

norteamericanos una razón más para apoyar al régimen y no para ponerse

enfrente

Y por eso la reacción natural de Irán será confiar en que a los Estados

Unidos se

desgasten dos misiles o a los estadounidenses se desgaste la potencia

Decía Trump que la flota que va hacia el Golfo Pérsico, hacia la zona de

Irán, es superior a la que atacó Venezuela

Pero claro, comparado con otros desplegues recientes, como ese de

Venezuela, ¿qué diferencias estratégicas y de riesgo presenta el

escenario iraní?

Sí, yo creo que Trump, alguna vez lo he dicho, ladra a todos y solo muerde

cuando ve debilidades.

Depende mucho más de las debilidades que pueda haber en Irán,

que de lo que Estados Unidos pueda desplegar

Lo que despliega ahora Estados Unidos es solo la mitad de lo que desplegó

contra los UTIs en este momento, porque en aquellos tiempos tuvo dos

portaaviones

a la vez en la zona.

Dos portaaviones, no uno, dos portaaviones simultáneamente en la

zona.

Y él no encontró del presidente

Trump esa vulnerabilidad de los UTIES dispuestos a sufrir los bombardeos con

paciencia, no

encontró esa vulnerabilidad y tuvo que llegar a un acuerdo con ellos para que

dejaran de atacar al menos

a los buques norteamericanos a cambio de dejarles de permitir el lanzamiento

de misiles desde el Yemen contra Israel

Irán tiene ese ejemplo muy claro delante de sus ojos porque lo ha

vivido, porque de hecho ellos son los

mentores de los UTIES, de los rebeldes del Yemen.

Si ellos no muestran la vulnerabilidad que creó

en Venezuela, primero, el exceso de confianza del presidente Maduro

no

Cuando un presidente tiene a un enemigo como Estados Unidos en frente, eso se

lo podría haber explicado

presidente Zelensky en los primeros días de la guerra con Rusia, nadie debe

saber dónde va a dormir, ni siquiera su chofer hasta el último momento no debe

del liderazgo iraní,

enterarse. Y en esos juegos es muy difícil que

Estados Unidos pueda organizar un ataque.

Esa es la respuesta

de Khamenei. En este momento seguramente confía su

suerte no a la defensa militar, sino a la ocultación, al juego del escondite

que puede durar, como se demostró

en Irak, años. Por lo tanto, si Khamenei se siente

seguro, cualquier

cosa que puedan bombardear los norteamericanos, excepto el petróleo, a

él realmente le importa

poco. El petróleo sí es importante porque es

el fundamento económico del régimen, el petróleo iraní que vende a China

es importante para que el régimen pueda seguir existiendo.

Sin embargo, también tiene una carta

importante Irán que en el caso de que se bombardeen sus instalaciones

petrolíferas cerrará el estrecho del muro

Hormuz con gran peligro para las economías occidentales

Cierto que ahora Estados Unidos con el petróleo de Venezuela quizás se pueda

permitir ver ese impas, pero no creo que sus aliados..

ni en la zona ni en Europa le aconsejen llegar tan

zona ni en Europa

le aconsejen llegar tan lejos.

lejos. Y ya fue precisamente el Consejo de

Y ya fue precisamente el Consejo de Israel y de las monarquías árabes uno

Israel y de las monarquías árabes el que uno de los

de los motivos por los que no tomó ninguna acción en las recientes

manifestaciones.

Está claro, estamos

en una fase de publicidad, decía, de gestos, de imagen, pero claro, en

términos militares..

es la última pregunta que le hago, ¿quién tiene más que perder en una

escalada en el Golfo Pérsico?

Probablemente nadie, porque el propio régimen que se vería atacado tendría

nadie

seguir socavando los cimientos de lo que pueda quedar

de la voluntad popular iraní, metiendo en la cárcel a los disidentes,

acusándolos

de trabajar para el enemigo.

Por lo tanto, un texto que sea algo más que simbólico..

no

no tiene mucho sentido en Irán.

tiene mucho sentido en Irán.

Lo que sí que puede ocurrir es que Estados Unidos un día, por razones

personales del presidente Trump, puede decidir que un día va a bombardear

determinadas instalaciones sencillamente para demostrar al pueblo

americano que si quiere puede hacerlo

O para que parezca que ha cumplido su promesa, la promesa que hasta ahora no

ha cumplido de apoyar a los manifestantes en las

cambiar

jornadas sangrientas que

absoluto la situación en la zona y no es más que un ejercicio dirigido

a sus propios votantes para que vean que tienen un líder sólido y fuerte en

el que pueden confiar

Veremos también el efecto que tiene todo esto que está pasando en los

votantes estadounidenses

José Rodríguez Garat, almirante de la Armada Retirado, muchas gracias por

atender la llamada al Canal