Un accidente de avión en Colombia deja 15 fallecidos, entre ellos un congresista y un candidato a legislador

Un pequeño avión se ha estrellado este miércoles en el noreste de Colombia y han fallecido las 15 personas que viajaban a bordo, entre ellas el congresista Diógenes Quintero Amaya y el candidato al Congreso en las elecciones del próximo marzo Carlos Salcedo, según han informado fuentes políticas y de la aerolínea estatal Satena.

El avión bimotor turbohélice Beechcraft 1900 despegó antes del mediodía de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para un breve vuelo a la localidad de Ocaña. Los restos de la aeronave han sido hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), situado a solo media hora de Ocaña.

El control de tráfico aéreo perdió contacto con el avión a los 12 minutos de vuelo, según ha explicado Satena, que, en un comunicado, ha divulgado los nombres de cada uno de los 13 pasajeros y los dos tripulantes que viajaban.

Entre ellos Quintero Amaya, de 36 años y miembro de la Cámara de Representantes colombiana por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de la región del Catatumbo (Norte de Santander). Había llegado a ese escaño en 2022 con el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado en esa zona del país.

El congresista colombiano Diógenes Quintero Amaya, uno de los fallecidos en el accidente de avión de la compañía estatal Satena EFE/ @diogenesqa

Quintero Amaya, que fue defensor regional del Pueblo en Ocaña, buscaba la reelección en los comicios legislativos del próximo 8 de marzo, esta vez como candidato del Partido de la U por Norte de Santander.

Ese movimiento político expresó "su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país" porque Quintero "fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública".

Junto al congresista también viajaba su asistente Natalia Acosta Salcedo y Carlos Salcedo, candidato a la curul (escaño) para los comicios.

"Desde SATENA extendemos nuestras más sinceras condolencias con profundo dolor y toda la solidaridad a las familias de nuestros pasajeros y tripulantes que perdieron la vida en el accidente. Así mismo, dispondremos de todos nuestros recursos en la atención humanitaria para sus familias como para esclarecer lo sucedido", ha transmitido la aerolínea.