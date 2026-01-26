Siete muertos y un herido grave al estrellarse un avión privado en el aeropuerto de Maine, en Estados Unidos

Siete personas han muerto y una ha resultado herida de gravedad en el accidente de un avión privado en el aeropuerto de Bangor, en Maine, Estados Unidos, según la información preliminar publicada este lunes por la Administración Federal de Aviación (FAA).

El avión, un Bombardier Challenger 600 en el que viajaban ocho personas en total, se habría estallado al despegar alrededor de las 19.45 horas del domingo en el Estado al norte de la costa este.

El país, especialmente en las regiones del noreste, atraviesa ahora el paso de un gran temporal de frío y nieve, que ha dejado cortes de luz y una movilidad complicada en las últimas horas. No obstante, de momento, se desconocen las causas de este siniestro y su vinculación con las condiciones meteorológicas.

Noticia pendiente de ampliación.