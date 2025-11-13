Boeing deberá pagar más de 28 millones de dólares a la familia de una víctima del accidente del 737 MAX

Un jurado de un tribunal federal de Chicago ha ordenado al fabricante de aeronaves comerciales Boeing pagar más de 28 millones de dólares a la familia de Shikha Garg, trabajadora ambiental de Naciones Unidas que falleció en el accidente de un avión 737 MAX en Etiopía en 2019.

El veredicto es el primero de las decenas de demandas presentadas por este accidente y otro ocurrido en Indonesia en 2018, qué juntos provocaron la muerte de 346 personas.

Según un acuerdo alcanzado entre las partes, la familia de Garg recibirá 35,85 millones de dólares, un 26% superior al del veredicto, y Boeing no apelará.

Shanin Specter y Elizabeth Crawford, que representaron a la familia de Garg, han indicado que el veredicto "establece una rendición de cuentas pública por la conducta negligente de Boeing".

En un comunicado, una portavoz de la compañía ha señalado que Boeing lamenta profundamente las pérdidas humanas sufridas en los dos vuelos. "Si bien hemos resuelto la gran mayoría de estas reclamaciones mediante acuerdos, las familias también tienen derecho a presentar sus demandas a través de juicios por daños y perjuicios en los tribunales, y respetamos su derecho a hacerlo", ha dicho.