El compromiso de La Revuelta con la ciencia y la investigación está fuera de toda duda y se ha vuelto a demostrar con la segunda visita de Sara García, la única astronauta española, que ha regresado al programa de David Broncano un año después. La biomédica leonesa especiada en biotecnología es, además, la encargada de liderar un proyecto del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para encontrar nuevos fármacos contra el cáncer de pulmón y de páncreas. Y, pese a todo ello, ha tenido que reclamar de nuevo mejores condiciones económicas y laborales para quienes se dedican a la ciencia y la investigación, recordando la importancia de éstas para el presente y el futuro. Algo que tienen muy claro los astronautas con la visión de la humanidad que les confiere el “efecto perspectiva”.

Así ven el mundo los astronautas Más allá de su extensa formación académica y sus conocimientos y preparación en multitud de áreas del saber, los astronautas gozan de un punto de vista único sobre la humanidad, algo que solo se aprecia en sus viajes al espacio. Es lo que se denomina el “efecto perspectiva”, un cambio de mentalidad que se produce al observar la Tierra desde el espacio y dimensionar la vida y el mundo con otro prisma: “No se ven las fronteras porque son líneas imaginarias dibujadas por los seres humanos”, apuntaba Sara García en La Revuelta. Lo cual explica que los conflictos internacionales de nuestro planeta no se trasladen allá arriba, donde solo hay “personas que trabajan por la ciencia y el progreso para beneficio de todos”, subrayaba la astronauta e investigadora.

Sin ciencia no hay futuro Licenciada en Biotecnología, máster en Investigación Biomédica y Biológica, doctora en Biología Molecular de Cáncer e Investigación Traslacional y única astronauta española hasta la fecha. Y, por si fuera poco, está en proceso de sacarse la licencia de piloto. Pero, pese a tener un currículum que parece de otro planeta, Sara García sigue sin poder disfrutar de unas condiciones laborales y económicas dignas. “Esto se hace por vocación, nadie que se meta en ciencia lo hace para hacerse rico”, reconocía la investigadora del CNIO, pero “a mucha gente le gustaría dedicarse a esto” y lo descartan “por lo mal pagado que está”, añadía. Aun así, la ciencia sigue avanzando, y el equipo de Sara García trabaja en la búsqueda de los “puntos débiles” del cáncer para diseñar medicamentos que los ataquen de forma directa. Aunque la biomédica confía en dichos avances, recuerda que “hablamos del cáncer en singular, pero son más de 200 enfermedades distintas” y hay que abordar cada una de forma individual, por lo que se descarta encontrar una cura única para todas las variantes.