La Revuelta con David Broncano, en directo hoy 8 de enero

2025 llegó a su fin casi sin darnos cuenta y 2026 ha arrancado de la mejor manera posible, de la mano de La Revuelta. Este jueves 8 de enero puedes disfrutar del segundo programa del año con David Broncano y todo el equipo, a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a recuperar todas las entrevistas, actuaciones, secciones y programas completos de La Revuelta bajo demanda.

Los artistas agradecen el espacio para la música en directo

Una de las señas de identidad de La Revuelta en su andadura en RTVE ha sido, desde el primer momento, el espacio concedido a los invitados para que presenten su música en directo ante el público. Y han sido innumerables los artistas que han agradecido a David Broncano y al resto del equipo esa posibilidad de poder actuar en vivo en prime time y en un programa de máxima audiencia. Solo en los primeros meses de la segunda temporada hemos podido disfrutar de artistas tan diversos como Belén Aguilera, Loquillo, Vera GRV, Chanel, Gregory Porter o The Hives, que pusieron patas arriba el teatro con su rock enérgico.

05.50 min La Revuelta | The Hives - "Enough is enough"

La variedad musical no tiene fin en La Revuelta, donde se ha apostado por la ópera con voces como las de Nerea Berraondo o el coro de ARIA, locos por la ópera, que interpretó “Berghain” de Rosalía. Pasando por el thrash metal de los albaceteños Angelus Apatrida o el pop electrónico del navarro Zetak, que trasladó al teatro del programa el mundo de la mitología vasca, inundándolo de símbolos y personajes con “Aralarko Dama” y su apuesta por el euskera.

Y, por supuesto, no podía faltar la música que todo el mundo conoce, los éxitos más populares y que más suenan en todo el planeta, como el “Porque te vas” de Jeanette, el “Ahí estás tú” de la Mari de Chambao, o “Se preparó”, de Ozuna, que todos hemos bailado en alguna ocasión.