Los familiares recuerdan a las víctimas del accidente de Spanair del que este miércoles se cumplen 17 años

Este miércoles se cumplen 17 años del accidente de vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló en el aeropuerto de Barajas cuando despegaba con destino a Gran Canaria con 172 personas a bordo. Del total de pasajeros, 154 perdieron la vida y 18 quedaron heridas. Este año se celebra por primera vez el Dia Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos.

Debido a esto, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 (AVJK5022) ha anunciado la celebración de una serie de actividades en Madrid protagonizadas por un acto "institucional y simbólico" para honrar a todas las víctimas de accidentes aéreos en España y a sus familias".

De este modo, a las 13.00 horas del miércoles, en los jardines de la Terminal 2 de salidas del aeropuerto de Barajas, se han dedicado unas palabras los representantes de las tragedias aéreas de Monte Oiz (1985), Mali (2014), Alpes franceses (2015) y Spanair y se celebra también una ofrenda floral. Desde la AVJK5022 han señalado que esperan que este acto suponga un "paso más" en la visualización de los derechos de las víctimas y mejora de la seguridad aérea".

Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, declaró el 20 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias. De esta forma se da cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK5022 de Spanair. Además, se da respuesta a la solicitud que la AVJK5022 viene requiriendo en los últimos años. El accidente de Spanair fue el más grave en la historia de la aviación en España. Debido a esto, supuso un "punto de inflexión" en todo lo relativo a la política de aviación civil, implicando cambios normativos tanto a nivel nacional como internacional. Según ha destacado el Gobierno a través de una nota de prensa, el acuerdo de un Día Nacional en homenaje a estas víctimas pone de manifiesto "el compromiso del Estado con las víctimas de los accidentes de aviación" y sus seres queridos mediante "acciones conmemorativas". Además de fijar el día 20 de agosto como Día Nacional para la Conmemoración de las Víctimas de Accidentes de Aviación y de sus Familias, el acuerdo determina también que el Gobierno promoverá, en las instancias apropiadas del ámbito público y privado, las diversas actividades que hayan de dar contenido a la celebración de este día.

Memoria, respeto y refuerzo Los familiares de víctimas españolas de accidentes aéreos han recordado este miércoles a los fallecidos en estas tragedias, pidiendo memoria, respeto y reforzar las leyes de protección de seguridad aérea. La presidenta de la AVJK5022 de Spanair, Pilar Vera, ha declarado que, desde que ocurrió el accidente y se creó la asociación, su "obsesión" ha sido "trabajar por una seguridad aérea preventiva real y verdaderamente comprometida" por las personas, "por encima de los intereses materiales que son sustituibles a la vida humana". Vera ha dicho que "ha sufrido con impotencia" las consecuencias de su lucha por lograr dar visibilidad a las tragedias aéreas. A pesar de todo, en 17 años ha conseguido que la AVJK5022 sea el "faro que alumbra en la oscuridad de muchas otras personas a nivel nacional e internacional". Por su parte, el resto de los familiares han puesto de relieve cómo, muchos años después, siguen abiertas las heridas de aquel momento. En el caso del accidente del Monte Oiz, los familiares critican que los restos de muchos de los fallecidos no lograron ser encontrados tras el accidente y que, además, no existe "ni un sencillo monolito" que recuerde a los fallecidos y que permita a las familias rendir homenaje.