Al menos 12 muertos al estrellarse un avión de carga en el Aeropuerto internacional de Louisville, en Kentucky
- El aeropuerto alberga UPS Worldport, un centro global para operaciones de carga aérea
Un avión de carga se ha estrellado en el Aeropuerto Internacional de Louisville, en Kentucky. El gobernador del Estado ha confirmado que 12 personas han fallecido después de que el vehículo colisionase al finalizar su carrera de despegue.
Se trataba de una aeronave de 34 años perteneciente a la compañía UPS, que se dirigía hacia Honolulú, en Hawái, y ha sido la empresa quien ha afirmado que tres sus empleados iban a bordo. En un primer momento, las autoridades infomaron sobre tres fallecidos, bajo el temor de que la cifra de muertos aumentara debido a las víctimas en tierra.
El impacto del avión, que transportaba más de mil litros de combustible, provocó una fuerte explosión seguida de un incendio. Varias naves de una zona industrial cercana a la pista también se vieron afectadas por las llamas tras el accidente.
Las autoridades han emitido una orden para que las personas que se encuentran en un radio de diez kilómetros se confinen en sus casas. La humareda ha provocado el cierre de todo el espacio aéreo de la zona.
Louisville, un centro global para operaciones de carga
Los motivos todavía se están investigando y bomberos y policías trabajan en la zona. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) liderará la investigación y enviará un equipo al lugar del accidente. La NTSB suele tardar entre 12 y 24 meses en completar una investigación, determinar la existencia de causa probable y emitir recomendaciones para ayudar a evitar incidentes similares.
Flightradar24 ha informado que el avión, que comenzó a operar con UPS en 2006, había volado de Louisville a Baltimore el martes por la mañana antes de regresar a Louisville. La aeronave ascendió a una altitud de 175 pies y alcanzó una velocidad de 184 nudos antes de realizar un descenso brusco, según datos de este mismo portal.
El aeropuerto de Louisville alberga UPS Worldport, un centro global para las operaciones de carga aérea de la empresa de mensajería y su mayor centro de gestión de paquetes del mundo. La prensa estadounidense ha apuntado que es probable que el accidente interrumpa las entregas de UPS y sus principales clientes, como Amazon, Walmart y el Servicio Postal de los Estados Unidos.