Al menos 12 muertos al estrellarse un avión de carga en el Aeropuerto internacional de Louisville, en Kentucky

Un avión de carga se ha estrellado en el Aeropuerto Internacional de Louisville, en Kentucky. El gobernador del Estado ha confirmado que 12 personas han fallecido después de que el vehículo colisionase al finalizar su carrera de despegue.

Se trataba de una aeronave de 34 años perteneciente a la compañía UPS, que se dirigía hacia Honolulú, en Hawái, y ha sido la empresa quien ha afirmado que tres sus empleados iban a bordo. En un primer momento, las autoridades infomaron sobre tres fallecidos, bajo el temor de que la cifra de muertos aumentara debido a las víctimas en tierra.

El impacto del avión, que transportaba más de mil litros de combustible, provocó una fuerte explosión seguida de un incendio. Varias naves de una zona industrial cercana a la pista también se vieron afectadas por las llamas tras el accidente.

Las autoridades han emitido una orden para que las personas que se encuentran en un radio de diez kilómetros se confinen en sus casas. La humareda ha provocado el cierre de todo el espacio aéreo de la zona.