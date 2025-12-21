Villarreal - Barcelona, en directo el partido de la jornada 17 de Liga

Sigue la narración en vivo del último partido del año para Villarreal y Barcelona. Ambos equipos se miden en el Estadio de la Cerámica este domingo desde las 16:15 horas, apenas tres días después de sus respectivas citas de la Copa del Rey con suerte dispar para cada uno. De la eliminación inesperada de los castellonenses a la esperada clasificación de los culés.

La previa

El 'submarino amarillo' llega a la cita como cuarto clasificado de la Liga y con la necesidad de una victoria que le haga olvidar su traspié en la Copa del Rey, de donde ha quedado eliminado por 2-1 ante el Racing de Santander, el líder de la Segunda División. Y es que los de Marcelino no están teniendo su temporada más allá de la Liga. Este duro varapalo en los dieciseisavos de final de la Copa llega apenas una semana después de la confirmación de su adiós definitivo a la Champions League.

Con dos partidos menos que su rival -el Barcelona- el Villarreal, con 35 puntos, podría ponerse a cinco de los azulgrana (43), con lo que dependerían de ellos mismos para sobrepasar a los catalanes si ganan sus dos citas de menos.

Por su parte, el Barcelona visita la Cerámica con los deberes hechos en la Copa del Rey, donde se impusieron por 0-2 al Guadalajara. Además, una victoria abriría la brecha con el equipo amarillo hasta los once puntos. Los de Hansi Flick suman siete victorias seguidas, su última derrota se remonta a su visita al Bernabéu en el primer clásico de la campaña.