La participación en las elecciones Extremadura llega al 8,8% a las 11:00 de la mañana

⏳ Esta noticia cuenta muestra los votos del censo de españoles residentes en España (CER).

La participación en las elecciones de Extremadura de este domingo llega al 8,83% a las 11.00 horas, según los datos facilitados por el Gobierno autonómico del 100% de las mesas. En la provincia de Cáceres la participación alcanza el 9,03% y en la de Badajoz, el 8,70%. Es la primera vez que en esta comunidad se comunica información sobre la asistencia a las urnas tan temprano, de forma que no se puede comparar con los años anteriores.

En Badajoz capital, la ciudad más poblada de Extremadura, la participación en las dos primeras horas tras la apertura de los colegios electorales es del 8,45%. En Cáceres capital, del 8,74%. En Mérida, la tercera ciudad más poblada, llega al 7,78%, y en Plasencia, la cuarta con más habitantes, alcanzó a esa hora el 7,96%.

La participación de los votantes extremeños en las elecciones autonómicas es tradicionalmente elevada; tan solo ha bajado del 70% en los comicios de 2019. El año con récord de participación hasta ahora lo tienen las elecciones de 1995, cuando votaron más del 78% del censo.

En aquellas elecciones de 1995, en Badajoz la participación alcanzó el 78,8% y en Cáceres, el 77,6%. Las participaciones más bajas en estos dos territorios se han dado en 2019 y 2023, respectivamente.