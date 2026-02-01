Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | 3500 edificios sin calefacción agravan la situación energética en la capital ucraniana donde el metro sufre cortes de electricidad
- Zelenski dice que Ucrania está lista para nuevas conversaciones de paz la próxima semana
La guerra en Ucrania cumple este domingo 1.439 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- El metro de Kiev deja de funcionar debido a los cortes de luz por ataques rusos
- Rusia derriba 26 drones ucranianos en tres regiones rusas y Crimea
- Ucrania neutraliza 64 de 85 drones rusos lanzados la pasada noche
- Trump aseguró que Putin se ha comprometido a no atacar Kiev durante una semana por el frío
- Zelenski certifica que no ha habido ataques rusos a infraestructuras energéticas esta noche
- EE.UU. dice que aún no se ha resuelto la cuestión territorial sobre Donetsk entre Rusia y Ucrania
- Rusia, Ucrania y EE.UU. volverán a reunirse el domingo
Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 1 de febrero
Partes de Ucrania y Moldavia, incluidas las capitales de ambos países vecinos, quedaron sumidas en apagones el sábado
Un fallo en las líneas eléctricas de alta tensión, según informaron las autoridades, fue la causa del apagón. La electricidad fue restablecida más tarde ese mismo día. Los responsables no vincularon directamente el accidente a daños derivados de la guerra, aunque la red eléctrica ucraniana ha sufrido el impacto acumulado de los ataques aéreos rusos, lo que ha provocado fuertes restricciones en el suministro eléctrico en las últimas semanas.
El presidente Volodímir Zelenski atribuyó el problema a la acumulación de hielo en las líneas eléctricas y descartó un ciberataque. «Por la mañana se produjo un accidente tecnológico en la red eléctrica: dos líneas entre Rumanía y Moldavia, y dentro del territorio de Ucrania, dejaron de funcionar», dijo en su discurso nocturno. «Las causas están siendo investigadas a fondo».
El sistema está sometido a mayor presión debido a que las temperaturas nocturnas previstas en Kiev, de trece grados bajo cero, podrían descender hasta veintidós bajo cero el lunes. Zelenski afirmó que casi tres mil quinientos edificios residenciales carecen de calefacción en la capital. «La ciudad, los servicios públicos y los expertos energéticos prometen solucionar la situación de la calefacción para mañana por la mañana», dijo. «Pero el ritmo debería ser más rápido».
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este domingo cumple 1.439 días.