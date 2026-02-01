Un juez federal de Texas ordena liberar al niño de 5 años Liam Conejo y a su padre

Un juez federal en Texas ordenó este sábado que el niño de cinco años Liam Conejo Ramos sea liberado junto a su padre del centro de detención de inmigración en Texas donde fueron llevados desde Minnesota el pasado 22 de enero, causando gran consternación en Estados Unidos.

El fallo del magistrado Fred Biery exige la liberación del niño ecuatoriano y de su padre, antes del martes, del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dille, de acuerdo con el periódico Express-News.

Según el rotativo, el juez señaló que el caso contra ambos "tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños".

Varias personas sostienen pancartas contra ICE durante una manifestación y vigilia en protesta por la detención de niños AFP / Moisés Ávila