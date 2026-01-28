Un juzgado federal bloquea la deportación de EE.UU. del niño de 5 años Liam Conejo, detenido por el ICE en Minnesota

Un juez federal ha bloqueado este pasado martes la deportación de Estados Unidos del niño de 5 años Liam Conejo Ramos y de su padre, detenidos la semana pasada en Minnesota, al determinar que no pueden ser devueltos a Ecuador de manera inmediata.

La detención de Liam y de otros tres menores por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sumó otro motivo a la ola de protestas contra las redadas antiinmigraicón en Minnesota, que han costado la vida a dos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti. La imagen de Liam con gorro azul y mochila del colegio rodeado de los agentes del ICE se ha convertido en un símbolo de la política migratoria del presidente, Donald Trump.