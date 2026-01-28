Un juzgado federal bloquea la deportación de EE.UU. del niño de 5 años Liam Conejo, detenido por el ICE en Minnesota
- El juez considera que no pueden ser devueltos a Ecuador de manera inmediata
- La imagen de la detención del niño se sumó a la ola de indignación por las redadas del ICE
Un juez federal ha bloqueado este pasado martes la deportación de Estados Unidos del niño de 5 años Liam Conejo Ramos y de su padre, detenidos la semana pasada en Minnesota, al determinar que no pueden ser devueltos a Ecuador de manera inmediata.
La detención de Liam y de otros tres menores por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sumó otro motivo a la ola de protestas contra las redadas antiinmigraicón en Minnesota, que han costado la vida a dos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti. La imagen de Liam con gorro azul y mochila del colegio rodeado de los agentes del ICE se ha convertido en un símbolo de la política migratoria del presidente, Donald Trump.
Detenido en un centro de Texas
Liam fue separado de su familia en la entrada de su casa en un suburbio de Mineápolis, después de que agentes federales detuvieran a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias y ambos permanecen desde entonces en un centro de detención de San Antonio, en Texas.
El Departamento de Seguridad Interior, dirigido por Kristi Noem y encargado de combatir la inmigración irregular, y por tanto de las operaciones del ICE, aseguró que el padre de Liam es un inmigrante indocumentado ecuatoriano, y que los agentes se llevaron al menor porque el propio padre dijo que quería que se quedara con él.
Sin embargo, el abogado de la familia defiende que la detención de ambos es ilegal ya que Conejo no cometió ningún delito y siguió "todos los protocolos establecidos" para solicitar asilo legalmente en EE.UU., incluyendo "presentarse a todas las audiencias judiciales" programadas, informa Efe.
El estado de Minesota se ha convertido en la zona cero de las protestas contra las redadas del ICE. Trump ha intentado rebajar la tensión anunciando una "pequeña desescalada" y ha enviado a su 'zar de la frontera', Tom Homan, para hacerse cargo de la operación del ICE en lugar del jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino.