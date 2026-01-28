Trump anuncia una "pequeña desescalada" de las redadas en Minnesota en el inicio de la campaña de mitad de mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes una "pequeña desescalada" de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra los inmigrantes ilegales en el estado de Minnesota. Así lo ha confirmado en una entrevista con FOX News desde Iowa, estado escogido para iniciar la campaña de las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre.

Antes del mitin, el mandatario estadounidense aseguró a la cadena americana que van a “rebajar un poco la tensión” después de que el sábado agentes del ICE enviados por Washington abatieran a punta de pistola a Alex Pretti, ciudadano estadounidense de 37 años. Es la segunda muerte por estos agentes después de la de Renée Good el pasado 7 de enero.

Trump señaló que el envió de su “zar de la frontera”, Tom Homan, a Mineápolis para sustituir a Greg Bovino, comandante en jefe de la Patrulla Fronteriza que estaba liderando las redadas masivas en la ciudad "no es un repliegue, es solo un pequeño cambio". El presidente estadounidense se refirió a Bovino como “muy bueno”, pero “bastante excéntrico”.

"Tom es fantástico. Tom es un tipo duro, a quien he observado a lo largo de los años, y se ha llevado bien con los gobernadores y se lleva bien con los alcaldes", explicó el republicano, que para calmar los ánimos habló este lunes por teléfono con el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minesota, Tim Walz, con quienes Homan tenía previsto verse hoy.

“No me gusta el hecho de que él [Alex Pretti] llevara un arma cargada y tuviera dos cargadores consigo. Es bastante inusual. Pero nadie sabe cuándo vieron el arma, cómo la vieron, ni nada más. En resumen, fue terrible. Ambos fueron terribles. La otra [Renee Good] también fue terrible”, dijo el presidente estadounidense.

01.27 min Las imágenes del tiroteo en Mineápolis parecen contradecir la versión oficial

Trump insistió en que la responsabilidad de la actual situación en la ciudad recae en las protestas ciudadanas -que su Gobierno considera que "obstruyen" labores policiales- contra los 3.000 agentes enviados a Mineápolis desde principios de enero.

La Casa Blanca decidió activar un gran y militarizado operativo en Mineápolis a principio de mes tras poner en el foco casos de malversación de fondos federales que involucran a la comunidad somalí de la ciudad.

En ese sentido, Trump aseguró durante la entrevista televisada que "habrá rendición de cuentas" por los casos de fraude en Minesota que, asegura, son por valor de miles de millones de dólares.