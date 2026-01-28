Un hombre agrede a Ilhan Omar, la congresista demócrata de origen somalí habitual blanco de los ataques de Trump

La congresista demócrata por Minnesota (Estados Unidos) Ilhan Omar fue atacada este pasado martes por un hombre que la roció con un líquido cuando hablaba en un acto en el ayuntamiento de Mineápolis. Omar, que no resultó herida, se encaró con el atacante, que fue detenido, y continuó con su discurso.

La congresista criticaba en un discurso los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en la ciudad, que han provocado la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, cuando un hombre que estaba sentado entre el público frente a ella se levantó y la agredió, según informa Efe y puede verser en las imágenes. El hombre lanzó con una jeringuilla un líquido hacia el pecho de Omar y después se acercó señalándola con la mano antes de ser reducido por agentes de seguridad.

De acuerdo con los medios locales, que citan comentarios del equipo de Omar, la sustancia tenía un "fuerte olor" y posiblemente era vinagre.

Los miembros del equipo de la congresista intentaron que abandonara el acto, pero ella insistió en seguir. "Vamos a continuar. Estos malditos idiotas no van a salirse con la suya", dijo Omar entre aplausos. "Esta es la realidad que la gente como este hombre feo no entiende: Minnesota es fuerte y resistiremos frente a cualquier cosa que nos lancen", añadió al reanudar su discurso.

"Estoy OK. Soy una superviviente y este pequeño agitador no va a intimidarme para que deje de hacer mi trabajo", ha escrito posteriormente en redes sociales. "No dejo que ganen los acosadores. Gracias a mi increíbles electores que me apoyaron. Fuerte como Minnesota".

Mensaje en redes de Ilhan Omar, congresista demócrata de EE.UU. por Minnesota 2ilhanmn.bsky.social / Blue Sky

El agresor se encuentra detenido acusado de agresión en tercer grado y aún se desconocen sus motivos.