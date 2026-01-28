Un hombre agrede a Ilhan Omar, la congresista demócrata de origen somalí habitual blanco de los ataques de Trump
- El hombre ha rociado a la congresista con un líquido desconocido cuando hablaba en el ayuntamiento de Mineápolis
- Omar no ha resultado herida: "Estos malditos idiotas no van a salirse con la suya"
La congresista demócrata por Minnesota (Estados Unidos) Ilhan Omar fue atacada este pasado martes por un hombre que la roció con un líquido cuando hablaba en un acto en el ayuntamiento de Mineápolis. Omar, que no resultó herida, se encaró con el atacante, que fue detenido, y continuó con su discurso.
La congresista criticaba en un discurso los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en la ciudad, que han provocado la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, cuando un hombre que estaba sentado entre el público frente a ella se levantó y la agredió, según informa Efe y puede verser en las imágenes. El hombre lanzó con una jeringuilla un líquido hacia el pecho de Omar y después se acercó señalándola con la mano antes de ser reducido por agentes de seguridad.
De acuerdo con los medios locales, que citan comentarios del equipo de Omar, la sustancia tenía un "fuerte olor" y posiblemente era vinagre.
Los miembros del equipo de la congresista intentaron que abandonara el acto, pero ella insistió en seguir. "Vamos a continuar. Estos malditos idiotas no van a salirse con la suya", dijo Omar entre aplausos. "Esta es la realidad que la gente como este hombre feo no entiende: Minnesota es fuerte y resistiremos frente a cualquier cosa que nos lancen", añadió al reanudar su discurso.
"Estoy OK. Soy una superviviente y este pequeño agitador no va a intimidarme para que deje de hacer mi trabajo", ha escrito posteriormente en redes sociales. "No dejo que ganen los acosadores. Gracias a mi increíbles electores que me apoyaron. Fuerte como Minnesota".
El agresor se encuentra detenido acusado de agresión en tercer grado y aún se desconocen sus motivos.
Objetivo habitual de Donald Trump
Ilhan Omar pertenece al ala de izquierdas del Partido Demócrata, es musulmana y de origen somalí. La congresista se ha convertido en blanco habitual de las críticas y los ataques del presidente de EE.UU., Donald Trump.
Solo horas antes del incidente en el ayuntamiento de Mineápolis, Trump se despachaba contra los inmigrantes que llegan a EE.UU. y en especial contra los que llegan de Somalia, como Omar. "Tienen que mostrar que aman este país. Tienen que estar orgullosos, no como Ilhan Omar. Ella viene de un país que es un desastre. Sólo son buenos en una cosa: piratas", dijo Trump en un mitin.
El lunes, Trump aseguró que el Departamento de Justicia iba a investigar Omar, quien, según el presidente, había abandonado Somalia "sin nada" y ahora tenía "un patrimonio de más de 44 millones de dólares".
Omar forma parte de un grupo de congresistas demócratas de izquierdas que provienen de minorías étnicas, y a las que Trump ataca continuamente. Junto con Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley son conocidas como The Squad ("El escuadrón") y representan el ala más a la izquierda del Partido Demócrata, partidarias de políticas sociales, de aumentar los impuestos a los más ricos y de cambios en la política exterior de EE.UU.
La agresión coincide con el anuncio de Trump de una "pequeña desescalada" de las redadas del ICE contra los inmigrantes ilegales en el estado de Minnesota, después de que el operativo haya levantado una ola de protestas en ese Estado y en todo el país.
El pasado sábado, agentes del ICE enviados por Washington mataron a tiros a Alex Pretti, ciudadano estadounidense de 37 años. Es la segunda muerte por estos agentes después de la de Renée Good el pasado 7 de enero.