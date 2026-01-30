Estas imágenes de un portaaeronaves estadounidense cerca de Irán no son actuales, son de 2021

Mensajes en redes sociales difunden un vídeo de un portaaeronaves estadounidense navegando cerca de Irán y lo presentan como si fueran imágenes actuales. No es cierto. La grabación fue difundida en 2021 por la cadena de televisión iraní Press Tv.

“Noticia de última hora: la Guardia Revolucionaria iraní publicó un video muy cercano del portaaeronaves estadounidense USS Abraham Lincoln“, asegura un mensaje compartido más de 2.600 veces en la red social X desde el 26 de enero. La publicación adjunta un vídeo de más de un minuto de duración que muestra primero un portaaeronaves con varios cazas y helicópteros en la cubierta y luego varios impactos de drones. El mensaje también se difunde en esta red social con el texto escrito en español.