Estas imágenes de un portaaeronaves estadounidense cerca de Irán no son actuales, son de 2021
Mensajes en redes sociales difunden un vídeo de un portaaeronaves estadounidense navegando cerca de Irán y lo presentan como si fueran imágenes actuales. No es cierto. La grabación fue difundida en 2021 por la cadena de televisión iraní Press Tv.
“Noticia de última hora: la Guardia Revolucionaria iraní publicó un video muy cercano del portaaeronaves estadounidense USS Abraham Lincoln“, asegura un mensaje compartido más de 2.600 veces en la red social X desde el 26 de enero. La publicación adjunta un vídeo de más de un minuto de duración que muestra primero un portaaeronaves con varios cazas y helicópteros en la cubierta y luego varios impactos de drones. El mensaje también se difunde en esta red social con el texto escrito en español.
Un vídeo difundido en 2021
El vídeo difundido en redes lo publica en 2021 la Guardia Revolucionaria iraní. Las imágenes las comparte la cadena de televisión iraní Press TV en esta noticia del 21 de abril de 2021. Los dos vídeos difundidos por este medio audiovisual muestran un portaaeronaves estadounidense, varios drones kamikazes impactando contra el terreno y un titular de una noticia de 2021. En definitiva, son contenidos publicados en 2021 que nada tienen que ver con la actual situación en Irán y las tensiones por el despliegue del portaaeronaves estadounidense Abraham Lincoln.
Un usuario ha preguntado a Grok por el mensaje que difunde las grabaciones antiguas del portaaeronaves estadounidense y la inteligencia artificial de X se ha equivocado al responder que “la información es verídica” y que el vídeo lo publica la Guardia Revolucionaria iraní “el 25 de enero”. En VerificaRTVE ya te hemos advertido de que las respuestas de Grok no se pueden tomar como concluyentes porque pueden ser erróneas, como hemos comprobado.
En VerificaRTVE hemos desmontado anteriormente otros bulos y desinformación sobre el estallido de las protestas en Irán, incluyendo imágenes descontextualizadas e imágenes creadas con IA. También aclaramos que la foto de Barack Obama con el ayatolá Ali Jamenei no es real, es un montaje.