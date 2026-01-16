Esta foto de Barack Obama con el ayatolÃ¡ Ali Jamenei no es real, es un montaje

En el contexto de las manifestaciones que se han producido en las últimas semanas en Irán y la represión del régimen de los ayatolás, circula en redes sociales una foto del expresidente estadounidense Barack Obama haciendo una reverencia al líder supremo iraní, Ali Jamenei. Es un bulo. Se trata de un montaje creado a partir de dos fotografías distintas: una de Jamenei en 2005 y otra de Obama en 2009 inclinándose ante un niño.

Una publicación de X, compartida más de 7.000 veces, difunde la imagen de los mandatarios junto al siguiente mensaje en inglés: "El punto más bajo absoluto en la historia estadounidense. Pero en mi vida he visto cómo esta mancha de mierda servil era arrastrada a la alcantarilla, y un verdadero presidente tomaba las riendas (sic)".

Esta imagen está manipulada y utiliza la foto real de Obama con un niño

Es un montaje que utiliza dos instantáneas distintas de Obama y Jamenei, como puedes comprobar en la imagen inferior. Mediante una búsqueda inversa, hemos comprobado que la fotografía de Ali Jamenei es de 2005, pero en ella no aparece Barack Obama. Está incluida en el repositorio de imágenes de Getty y la firma el fotógrafo Atta Kenare de la agencia francesa AFP. Corresponde a la toma de posesión como presidente de Irán de Mahmud Ahmadineyad, el 3 de agosto de 2005. En la foto se puede ver al ayatolá Jamenei con las manos entrelazadas y el mismo micrófono delante que aparece en el montaje que circula en redes. Le acompaña Ahmadineyad, a su derecha, y a la izquierda del ayatolá están los expresidentes Ali Akbar Hashami Rafsanjani (1989-1997) y Mohamed Jatamí (1997-2005).

Las imágenes reales de Ali Jamenei y Barack Obama. AFP / Casa Blanca

La imagen de Obama procede una fotografía tomada el 8 de mayo de 2009 y disponible desde el 14 de mayo de 2009 en el repositorio de fotografía Flickr. También puedes encontrar la instantánea real en esta fotogalería de RTVE (imagen 32). La hizo el fotógrafo de la Casa Blanca Pete Souza en el Despacho Oval y muestra a Obama inclinándose mientras le toca el pelo un niño, Jacob Philadelphia, hijo de un miembro del equipo de Seguridad Nacional. Según relató el fotógrafo a la revista Time, "Jacob dijo que sus amigos le habían dicho que su corte de pelo era igual al del presidente y que quería comprobarlo". "Le preguntó al presidente si podía tocarle la cabeza, y el presidente se inclinó y le tocó la cabeza", dijo Souza en esta entrevista.

Este bulo circula desde hace más de diez años. Mediante una búsqueda inversa de la imagen encontramos otra versión del montaje difundida en marzo de 2015 en un portal web. También circuló en redes en junio de 2025, en el contexto del ataque de Estados Unidos a instalaciones militares del régimen iraní. En la versión archivada de la publicación puedes comprobar que la red social X cataloga el contenido como "manipulado". La imagen fue desmentida entonces por la agencia AFP. Un portavoz de Obama declaró en junio de 2025 que Obama y Jamenei "nunca se han reunido en persona".

En la fecha de publicación de este artículo, no hay registros de fotografías de Obama y Jamenei juntos. Mediante una búsqueda por palabras clave, no encontramos ninguna imagen de una reunión entre estos dos líderes, aunque durante la presidencia de Obama, Estados Unidos e Irán alcanzaron un histórico acuerdo sobre el programa nuclear iraní, del cual Donald Trump retiró a Estados Unidos en 2018.

En VerificaRTVE ya te hemos advertido sobre otros bulos relacionados con las protestas en Irán, desde imágenes generadas con inteligencia artificial hasta vídeos descontextualizados. También te advertimos de que esta foto de una joven fumando, que se ha convertido en símbolo de las protestas, no se tomó en Irán sino en Canadá.