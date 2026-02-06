Trump rechaza la oferta de Putin de extender un año el tratado START III que limitaba el despliegue de armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado una oferta de su homólogo ruso para extender voluntariamente los límites al despliegue de armas nucleares estratégicas tras la expiración del tratado que las regulaba, el STAR III, conocido como Nuevo START.

Trump ha asegurado en un mensaje en su red social Truth Social que quiere "un tratado nuevo, mejorado y modernizado". "En lugar de prorrogar el tratado 'New START' (un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, ante todo, está siendo violado flagrantemente), deberíamos encargar a nuestros expertos nucleares que trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro", ha escrito.

La publicación de Trump responde a una propuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, para que las partes se adhirieran durante un año al límite del acuerdo de 2010 de 1.550 ojivas en 700 sistemas de lanzamiento: misiles, aviones y submarinos.

Tanto Trump como miembros de su Gobierno han optado por ignorar hasta el momento las ofertas de Rusia para negociar un nuevo tratado (New START se firmó en 2010 y no podía extenderse más). New START, rubricado por el presidente demócrata Barack Obama (2009-2017), era el último tratado de control de armas atómicas que quedaba en vigor entre las dos mayores potencias nucleares del globo.

Trump quiere incluir a China en un nuevo acuerdo El propio Trump ha dicho públicamente que le parecen bien las limitaciones que impone este acuerdo, que afecta a armas nucleares de largo alcance y obliga a que ni Moscú ni Washington tengan en condición operativa más de 1.550 cabezas atómicas y 700 misiles para lanzarlas, pero ha dicho que le interesa un nuevo pacto que incluya a China, cuyo arsenal, aunque inferior en volumen, está creciendo y sofisticándose. Trump añade en su mensaje que "EE.UU. es el país más poderoso del mundo" y que él ha reconstruido "por completo" las fuerzas armadas durante sus dos mandatos, incluyendo el desarrollo de "nuevas armas nucleares y muchas otras modernizadas". Destaca también la creación de la Fuerza Espacial, que desde su primer mandato (2017-2021) se convirtió en una de las ocho ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, y ha asegurado que ha "evitado que estallaran guerras nucleares en el mundo entre Pakistán e India, Irán e Israel, y Rusia y Ucrania". La Fuerza Espacial es uno de los organismos encargados del proyecto "Cúpula dorada", un complejo sistema que el gobierno de Trump quiere desarrollar para interceptar misiles intercontinentales en la órbita baja terrestre. Trump anuncia la construcción de la "cúpula dorada", un escudo antimisiles que costará 175.000 millones de dólares Aunque la propia viabilidad de este escudo está en duda, muchos expertos advierten del peligro para la carrera armamentística que podría suponer que Washington lograra desplegar un sistema capaz de romper con la llamada "vulnerabilidad mutua" que actualmente existe entre potencias nucleares.