Irán afirma haber derribado dos cazas de EE.UU., los primeros aviones de combate que abate sobre su territorio

Irán ha informado que ha derribado en su territorio dos aviones de combate estadounidenses, un hecho inédito desde que comenzó la guerra en Oriente Medio hace poco más de un mes.

Aunque las autoridades de EE.UU. solo han reconocido el derribo de un F-15, el Ejército iraní ha dicho que ha abatido un segundo avión de combate estadounidense, que se ha estrellado en el Golfo Pérsico.

Por el momento, se desconoce el paradero exacto del F-15, aunque medios como el diario The Washington Post apuntan a que el incidente tuvo lugar al sur de Irán. La misión de búsqueda y rescate ha permitido a Washington recuperar con vida a uno de los tripulantes de la aeronave, mientras prosigue la búsqueda del segundo tripulante.

En el segundo incidente, un avión de ataque A-10 Warthog se ha estrellado cerca del estrecho de Ormuz, según han informado dos funcionarios estadounidenses a The New York Times, que han explicado que el piloto se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense.

Mientras, Irán ha ofrecido una recompensa para encontrar al piloto estadounidense de la otra aeronave y la Guardia Revolucionaria ha informado de que está rastreando una zona cercana al lugar donde ha caído el avión. También se ha prometido una condecoración para quien capture o mate al piloto.

Las agencias de noticias iraníes han indicado que helicópteros estadounidenses volaban a baja altura en aparentes misiones de búsqueda y han difundido videos de residentes disparándoles.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, se ha manifestado a través de sus redes sociales: "Después de derrotar a Irán 37 veces seguidas, esta brillante guerra sin estrategia que ellos mismos iniciaron ha sido degradada de 'cambio de régimen' a '¡Oye! ¿Alguien puede encontrar a nuestros pilotos? ¿Por favor?' ¡Guau! ¡Qué progreso tan increíble! Unos auténticos genios", ha ironizado.

Este sería el cuarto F-15 atacado desde que EE.UU. e Israel iniciaron los ataques contra Irán y tras la escalada de Teherán a países vecinos. Los otros tres ocurrieron en un incidente de fuego amigo en Kuwait al inicio de las hostilidades, pero los tripulantes pudieron ser rescatados.

“🔴 ÚLTIMA HORA | Irán asegura que ha derribado un avión estadounidense. Sería el primer caza que tumban las fuerzas armadas del país



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