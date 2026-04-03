Irán afirma haber derribado dos cazas de EE.UU., los primeros aviones de combate que abate sobre su territorio
- Irán ofrece una recompensa para encontrar al piloto estadounidense del caza, derribado dentro de su territorio
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Irán ha informado que ha derribado en su territorio dos aviones de combate estadounidenses, un hecho inédito desde que comenzó la guerra en Oriente Medio hace poco más de un mes.
Aunque las autoridades de EE.UU. solo han reconocido el derribo de un F-15, el Ejército iraní ha dicho que ha abatido un segundo avión de combate estadounidense, que se ha estrellado en el Golfo Pérsico.
Por el momento, se desconoce el paradero exacto del F-15, aunque medios como el diario The Washington Post apuntan a que el incidente tuvo lugar al sur de Irán. La misión de búsqueda y rescate ha permitido a Washington recuperar con vida a uno de los tripulantes de la aeronave, mientras prosigue la búsqueda del segundo tripulante.
En el segundo incidente, un avión de ataque A-10 Warthog se ha estrellado cerca del estrecho de Ormuz, según han informado dos funcionarios estadounidenses a The New York Times, que han explicado que el piloto se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense.
Mientras, Irán ha ofrecido una recompensa para encontrar al piloto estadounidense de la otra aeronave y la Guardia Revolucionaria ha informado de que está rastreando una zona cercana al lugar donde ha caído el avión. También se ha prometido una condecoración para quien capture o mate al piloto.
Las agencias de noticias iraníes han indicado que helicópteros estadounidenses volaban a baja altura en aparentes misiones de búsqueda y han difundido videos de residentes disparándoles.
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, se ha manifestado a través de sus redes sociales: "Después de derrotar a Irán 37 veces seguidas, esta brillante guerra sin estrategia que ellos mismos iniciaron ha sido degradada de 'cambio de régimen' a '¡Oye! ¿Alguien puede encontrar a nuestros pilotos? ¿Por favor?' ¡Guau! ¡Qué progreso tan increíble! Unos auténticos genios", ha ironizado.
Este sería el cuarto F-15 atacado desde que EE.UU. e Israel iniciaron los ataques contra Irán y tras la escalada de Teherán a países vecinos. Los otros tres ocurrieron en un incidente de fuego amigo en Kuwait al inicio de las hostilidades, pero los tripulantes pudieron ser rescatados.
“🔴 ÚLTIMA HORA | Irán asegura que ha derribado un avión estadounidense. Sería el primer caza que tumban las fuerzas armadas del país— RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 3, 2026
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Una escalada en el conflicto
Este derribo en territorio iraní supone un nuevo paso de la operación Furia Épica, como bautizó la Administración de Donald Trump al operativo contra Teherán, después de que, hace dos días, el mandatario prometiera atacarle "con dureza" durante las próximas dos o tres semanas.
Desde el inicio del conflicto, un total de 13 militares estadounidenses han perdido la vida.
Trump ofreció un discurso a la nación este miércoles en el que no concretó detalles de cómo se llevarán a cabo las supuestas últimas semanas de conflicto. "Con un poco más de tiempo, podemos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, apoderarnos del petróleo y hacernos ricos", ha añadido el republicano este viernes en Truth Social.
EE.UU. e Israel insisten en que han debilitado la capacidad militar de Irán. Mientras, el Ejército del país persa ha advertido este viernes, tras el bombardeo estadounidense a un puente en construcción en la provincia de Alborz, que cualquier ataque contra estas infraestructuras o contra plantas eléctricas provocarán ataques "más devastadores que nunca" no solo contra intereses del país norteamericano e Israel sino a sus aliados.
Avisa antes de que sea tarde.
De celebración en plena naturaleza,
así ha sorprendido a decenas tiraníes el bombardeo al B-1 de Karaj, el mayor
puente de Oriente
Medio aún en construcción.
Las explosiones dejan varios muertos y
cerca de un centenar de heridos.
Un golpe a la infraestructura civil que para el ministro de Exteriores iraní
muestra la derrota y el colapso moral, dice, del enemigo.
Donald Trump celebraba el golpe en
redes, avisa de que es solo el principio e insta a Teheran a llegar a
un acuerdo antes de que sea
tarde. El ejército Israelí ha lanzado una
veintena de ataques contra almacenes de misiles balísticos
y puestos de mando de la Guardia Revolucionaria.
Dice el comandante en jefe del ejército iraní que Israel
y Estados Unidos subestiman su capacidad estratégica y su poder
En la jornada 35 de guerra, Teherán reivindica el derribo de un caza
estadounidense, el segundo hasta ahora no confirmado
por el Pentágono. Los misiles y drones iraníes han
golpeado una refinería en Kuwait.
Intereses
industriales de Israel y Estados Unidos en la región y las alarmas han vuelto a
sonar en buena parte de Israel
Algunos de los misiles lanzados contra Tel Aviv han sido reivindicados por los
hutíes de
Yemen
"Cualquier ataque contra los puentes, centrales eléctricas o infraestructura energética de Irán provocará ataques no solo contra todos los objetivos estadounidenses e israelíes en la región y los territorios ocupados, sino también contra posiciones clave de los aliados de Estados Unidos y los países anfitriones, con mayor dureza y devastación que antes", ha dicho el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, citado en prensa oficial.
Además, ha reiterado que "los países que albergan bases de EE. UU. deben obligar a las fuerzas estadounidenses a retirarse si quieren mantenerse a salvo".
Al menos ocho personas murieron y casi un centenar resultaron heridas esta madrugada en varios ataques aéreos estadounidenses en esa provincia del norte de Irán, colindante a la capital.