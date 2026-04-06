Guerra de Irán, última hora en directo: Irán responde a Trump que un ataque contra las centrales eléctricas sería un crimen de guerra
- Israel se prepara para atacar instalaciones energéticas iraníes y espera la luz verde de EE.UU.
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este lunes 38 días. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a amenazar con desatar "el infierno" en Irán cuando venza el ultimátum que le dio para desbloquear el estrecho de Ormuz.
Por su parte, la situación en el frente norte de Israel se ha agravado. El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre israelí contra el Líbano asciende a 1.461 y el de heridos, a 4.294.
Estas son las últimas novedades:
- Trump recurre a la retórica religiosa para elogiar el rescate en Irán
- Los precios del petróleo abren al alza
- Irán exime a Irak de las restricciones en el estrecho de Ormuz: "Solo se aplican a países enemigos"
- Aumentan a cuatro los desaparecidos tras el impacto de un misil iraní en Haifa
Guerra de Irán, última hora en directo:
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3:35
El Kospi surcoreano sube más del 1% ante aparente extensión de plazo de Trump contra Irán
El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, sube más del 1% en la apertura de este lunes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pareciera extender un día su plazo en las negociaciones para abrir el estrecho de Ormuz.
Tras media hora de negociación, el indicador aumentaba un 1,15%, o 61,89 puntos, hasta situarse en 5.439,19 enteros. El Kospi ha crecido un 2,74% al cierre de operaciones el viernes. El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se mantenía plano.
La subida del Kospi se produce después de que Trump publicó en su red social, Truth Social: "¡Martes, 8:00 p.m., hora del Este!", sin ofrecer más explicaciones de si había extendido el plazo, que supuestamente vencía este lunes, para que Irán abra la vía clave de transporte de crudo y evite ataques en infraestructura energética.
En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, crecía más del 3% en la apertura, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio subiendo casi un 2%. El fabricante de vehículos Hyundai Motor ascendía un 0,21%, y su empresa hermana Kia saltaba por encima del 1%.
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3:01
Mueren al menos cinco personas en el centro de Irán en nuevos aéreos de EEUU e Israel
Una nueva oleada de ataques aéreos contra el centro de Irán, enmarcados en la ofensiva lanzada el pasado febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, ha dejado este domingo al menos cinco muertos en la ciudad de Qom.
"Un proyectil del enemigo sionista estadounidense ha impactado en una zona residencial en Qom, y hasta el momento, cinco personas han perdido la vida", ha informado el subdirector general de Seguridad Política provincial, Morteza Heidari, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Fars.
A renglón seguido, el mismo subdirector general de seguridad ha señalado que "es probable que el número de víctimas aumente", en la medida en que "las labores de retirada de escombros continúan".
Estas víctimas se suman a las más de 1.900 personas que han perdido la vida por cuenta de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, desde que lanzaron ambos su ofensiva sorpresa conjunta contra este país el 28 de febrero, según datos de la Media Luna Roja iraní.
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2:33
La Guardia Revolucionaria anuncia que Ormuz "nunca volverá a ser lo que era"
El Comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria (IRGC, en inglés) ha anunciado este domingo en una declaración en X que el estrecho de Ormuz "nunca volverá a ser lo que era, especialmente para Estados Unidos e Israel".
El IRGC ha señalado que la Fuerza Naval "está ultimando los preparativos operativos del plan anunciado por las autoridades iraníes para el nuevo orden en el Golfo Pérsico". La declaración se ha conocido tras la reciente amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En respuesta, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, ha asegurado que "en caso de que se ataque la infraestructura de Irán, reaccionaríamos de la misma manera". La agencia de noticias Fars, vinculada al IRGC, ha reportado este domingo que "quince navíos han cruzado el estrecho de Ormuz con permiso de Irán en las pasadas 24 horas". Según el reporte el tráfico marítimo por esta vía estratégica "es un 90% inferior al registrado antes del inicio de la guerra".
Días antes, una comisión parlamentaria iraní aprobó un borrador de proyecto de ley para imponer tasas de tránsito a los buques que atraviesen esta importante vía navegable. Según medios iraníes, la propuesta incluye tasas de paso que deberán pagarse en la moneda nacional de Irán, la prohibición de tránsito para Estados Unidos e Israel, y restricciones para los países que participen en sanciones unilaterales contra Irán.
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1:31
El petróleo de Texas supera los 114 dólares por barril, tras amenazas de Trump contra Irán
El petróleo intermedio de Texas ha superado este domingo los 114 dólares por barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera a Irán hasta la noche del martes para abrir el estrecho de Ormuz o enfrentarse a ataques contra sus centrales eléctricas y principales infraestructuras. A la apertura del mercado de futuros, el crudo estadounidense sumaba un 2,81% al dato de cierre del viernes, tras un fin de semana en el que las fuerzas iraníes lograron derribar un avión militar estadounidense y alcanzar a otras naves.
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1:24
Aumentan a cuatro los desaparecidos tras el impacto de un misil iraní en Haifa
Al menos cuatro personas se encuentran desaparecidas y se cree que podrían estar bajo los escombros generados tras el impacto de un proyectil iraní, este domingo, en la localidad portuaria israelí de Haifa.
En un primer reporte, el servicio de Bomberos, citado por el diario 'The Times of Israel', señaló que tanto efectivos de su mismo cuerpo como del Mando del Frente Interno se encontraban concentrados en la búsqueda de tres personas "no localizadas".
Sin embargo, posteriormente, esas mismas fuentes, citadas por el referido medio israelí, han elevado el número de personas desaparecidas a cuatro.
Por su parte, el servicio de emergencias de la Estrella de David Roja, Magen David Adom, ha informado en la tarde de este domingo del traslado de nueve heridos a los hospitales de Rambam y Bnei Zion, entre los cuales se encuentran un hombre de 82 años con lesiones de carácter grave, otras tres con heridas leves y cinco más con cuadros de ansiedad.
Los medios israelíes han informado de varias explosiones ocurridas durante la tarde del domingo en Haifa y se ha informado del impacto de al menos tres proyectiles.
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0:44
Trump recurre a la retórica religiosa para elogiar el rescate en Irán, lo que genera críticas
El presidente Donald Trump y otros funcionarios estadounidenses han calificado el rescate de un aviador estadounidense en Irán como un “milagro de Pascua” el domingo, enmarcando la operación en términos religiosos que presentaban la guerra como una causa justa y divinamente bendecida.
Anteriormente, las administraciones solían emitir saludos de Pascua en formato postal, y los críticos han señalado que los mensajes de los funcionarios en esta ocasión handifuminado la línea entre fe y política al invocar la religión para justificar la guerra y orientar la conducta militar. "El rescate ha sido un milagro de Pascua", ha indicado Trump en el programa Meet the Press de NBC, y algunos miembros de su gabinete han respondido con mensajes propios.
En un mensaje aparte que invocaba la religión de otra manera, Trump ha amenazado en redes sociales con atacar centrales eléctricas y puentes, ha instado a Teherán a abrir el estrecho de Ormuz, "¡malditos locos!", o se enfrentarían a "vivir en el infierno", y se ha despedido con la frase "¡Alabado sea Alá!".
En un mensaje en redes sociales, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha recurrido al simbolismo de la Pascua, el día en que Jesús resucitó. "El milagro de la Pascua se considera la mayor victoria de la historia", ha escrito Bessent. "Por lo tanto, es apropiado que en este día tan sagrado para el cristianismo, un valiente guerrero estadounidense haya sido rescatado tras las líneas enemigas en una de las mayores misiones de búsqueda y rescate de la historia militar".
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha escrito "Dios es bueno" en su cuenta privada de Twitter el domingo, compartiendo una publicación de Trump en redes sociales sobre el éxito de la misión de rescate en Irán. Axios, citando una entrevista con el republicano Trump y un funcionario de defensa estadounidense anónimo, ha informado de que esa fue la frase que el oficial rescatado ha pronunciado por radio tras eyectarse de su avión.
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Los precios del petróleo abren al alza
Los precios del petróleo han abierto al alza el lunes tras el fin de semana festivo de Pascua, debido a que la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán continúa afectando el suministro mundial de petróleo. Los futuros del crudo Brent han subido 2,4 dólares, un 2,2%, hasta los 111,43 dólares por barril a las 22:15 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos han ganado 3 dólares, un 2,7%, para cotizar a 114,57 dólares por barril.
El presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado este domingo la presión sobre Irán, amenazando en una publicación repleta de improperios en redes sociales el Domingo de Pascua con atacar las centrales eléctricas y los puentes iraníes el martes si no se reabre el estratégico estrecho de Ormuz.
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0:10
Irán responde a Trump que un ataque contra las centrales eléctricas sería un crimen de guerra
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha advertido este domingo que si Estados Unidos ataca finalmente las centrales eléctricas iraníes sería un crimen de guerra y ha subrayado que lo están reconociendo públicamente y con antelación. "Las amenazas de Estados Unidos de atacar las instalaciones de la rede de energía iraní son un claro reconocimiento de que van a cometerc rímenes de guerra", ha afirmado Araqchi durante una conversación con su homólogo ruso, Sergéi Lavrov, de la que ha informado el Ministerio de Exteriores iraní.
Araqchi ha recordado que en los 37 días de bombardeos estadounidenses han sido atacadas fábricas, hospitales, escuelas, zonas pobladas e instalaciones nucleares. Por ello, pide una "acción urgente" de las instituciones internacionales relevantes y apela en particular al Consejo de Seguridad de la ONU y al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para que condenen estos "crímenes" y que los responsables "rindan cuentas". "Amenazar con atacar la infraestructura crítica de un país, el sector energético, significaría que quieres poner en peligro a toda la población. No es menos que un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad", ha afirmado en la misma línea el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en una entrevista con la cadena panárabe Al Yazira.
El propio Baqaei ha publicado unos versículos del 'Corán', el libro santo musulmán, en los que se define la posesión demoniaca. "Satán lo ha tomado. "El demonio los sedujo y los hizo olvidar que recordaran a Dios. Esos son los partidarios del demonio. ¿Acaso no son secuaces del demonio los perdedores? Quienes se enfrenten a Dios y a Su Mensajero serán los más viles. Dios ha decretado: "Mis Mensajeros y Yo venceremos". Dios es Fortísimo, Todopoderoso", ha publicado.
También el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha criticado las "acciones imprudentes" de Trump que "está arrastrando a Estados Unidos a vivir un infierno para cada una de sus familias". "Toda la región va a arder porque insiste usted en seguir las órdenes de (Benjamin) Netanyahu", ha argumetnado. "No se equivoque: No ganará usted nada con crímenes de guerra. La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraí y poner fin a este peligroso juego", ha planteado.
Así, ha condicionado la reapertura de Ormuz "cuando se hayan compensado todos los daños de la guerra a través de las tarifas de tránsito" de Ormuz. Mientras, el portavoz de la Presidencia Mohammad Mehdi Tabatabaei, ha reporchado a Trump que haya "recurrido a obscenidades y sinsentidos" por "desesperación e ira". "El estúpido cabrón ha iniciado una loca guerra a gran escala en la región y sigue presumiendo de ello", ha apuntado.
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Irán exime a Irak de las restricciones en el estrecho de Ormuz: "Solo se aplican a países enemigos"
El portavoz del principal centro de mando militar iraní -el Cuartel General Central del Sello de los Profetas- ha asegurado que Irak no se verá afectado por las limitaciones impuestas por Teherán en el estrecho de Ormuz, subrayando que estas medidas están dirigidas exclusivamente contra países considerados hostiles.
"Irak está exento de cualquier restricción que hayamos impuesto en el estrecho de Ormuz. Estas restricciones solo se aplican a países enemigos", ha declarado el representante militar iraní, en un mensaje recogido por la agencia de noticias semioficial Tasnim en el que también ha destacado la relación entre ambos países.
En la misma intervención, el portavoz castrense ha querido poner en valor el respaldo de la población iraquí a Irán, asegurando que ese apoyo ha sido clave en el contexto actual. "Con toda honestidad, afirmamos que la nación iraní no estuvo sola en la batalla. Si bien nos encontrábamos en la primera línea del campo de batalla, el apoyo incondicional y la firmeza de ustedes, el orgulloso pueblo musulmán de Irak, también estuvieron con nosotros; su respaldo sigue siendo un incentivo para fortalecer nuestra determinación y perseverancia en la lucha", ha señalado.
Asimismo, ha reiterado la exclusión de Irak de cualquier restricción en la estratégica vía marítima de Ormuz, insistiendo en el respeto de Irán hacia la soberanía iraquí. "Declaro que nuestro país hermano, Irak, está exento de cualquier restricción que hayamos impuesto en el estrecho de Ormuz, y que estas restricciones solo se aplican a los países enemigos", ha recalcado.
El portavoz también ha hecho referencia al pasado reciente de Irak, destacando su historia de conflicto y su relación con Estados Unidos; un pasado ante el que ha mostrado "un profundo respeto": "Ustedes son una nación que lleva las cicatrices de la ocupación estadounidense, y su lucha contra Estados Unidos es digna de reconocimiento y elogio", ha agregado.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.
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