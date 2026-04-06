Guerra de Irán, última hora en directo: Irán responde a Trump que un ataque contra las centrales eléctricas sería un crimen de guerra

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Irán responde a Trump que un ataque contra las centrales eléctricas sería un crimen de guerra

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha advertido este domingo que si Estados Unidos ataca finalmente las centrales eléctricas iraníes sería un crimen de guerra y ha subrayado que lo están reconociendo públicamente y con antelación. "Las amenazas de Estados Unidos de atacar las instalaciones de la rede de energía iraní son un claro reconocimiento de que van a cometerc rímenes de guerra", ha afirmado Araqchi durante una conversación con su homólogo ruso, Sergéi Lavrov, de la que ha informado el Ministerio de Exteriores iraní.

Araqchi ha recordado que en los 37 días de bombardeos estadounidenses han sido atacadas fábricas, hospitales, escuelas, zonas pobladas e instalaciones nucleares. Por ello, pide una "acción urgente" de las instituciones internacionales relevantes y apela en particular al Consejo de Seguridad de la ONU y al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para que condenen estos "crímenes" y que los responsables "rindan cuentas". "Amenazar con atacar la infraestructura crítica de un país, el sector energético, significaría que quieres poner en peligro a toda la población. No es menos que un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad", ha afirmado en la misma línea el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en una entrevista con la cadena panárabe Al Yazira.

El propio Baqaei ha publicado unos versículos del 'Corán', el libro santo musulmán, en los que se define la posesión demoniaca. "Satán lo ha tomado. "El demonio los sedujo y los hizo olvidar que recordaran a Dios. Esos son los partidarios del demonio. ¿Acaso no son secuaces del demonio los perdedores? Quienes se enfrenten a Dios y a Su Mensajero serán los más viles. Dios ha decretado: "Mis Mensajeros y Yo venceremos". Dios es Fortísimo, Todopoderoso", ha publicado.

También el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha criticado las "acciones imprudentes" de Trump que "está arrastrando a Estados Unidos a vivir un infierno para cada una de sus familias". "Toda la región va a arder porque insiste usted en seguir las órdenes de (Benjamin) Netanyahu", ha argumetnado. "No se equivoque: No ganará usted nada con crímenes de guerra. La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraí y poner fin a este peligroso juego", ha planteado.

Así, ha condicionado la reapertura de Ormuz "cuando se hayan compensado todos los daños de la guerra a través de las tarifas de tránsito" de Ormuz. Mientras, el portavoz de la Presidencia Mohammad Mehdi Tabatabaei, ha reporchado a Trump que haya "recurrido a obscenidades y sinsentidos" por "desesperación e ira". "El estúpido cabrón ha iniciado una loca guerra a gran escala en la región y sigue presumiendo de ello", ha apuntado.