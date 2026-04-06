Albares no ve "en estos momentos" una "posibilidad real" de mediación para detener la guerra en Irán

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado en una entrevista en La hora de la 1 que "en estos momentos" desgraciadamente no ve "una posibilidad real" de establecer una mediación para volver a la mesa de negociación y frenar la guerra en Irán. "Para eso necesitamos involucrar a la vez a Irán y a EE.UU.", ha asegurado en TVE. "Sin que ambos estén involucrados, será muy difícil abrir el estrecho de Ormuz y ver una desescalada de esta guerra", ha opinado.

"En estos momentos hay que decir la verdad a los españoles. Todo indica que la guerra, en todos sus frentes, va a mantenerse. Y el riesgo que vemos es que esa guerra perpetua en la que está Oriente Medio desde hace ya muchas décadas, se extienda", asegura. Albares ha insistido de las consecuencias económicas a nivel global: "Pareciera que no hay otra forma de relacionarse entre los pueblos de Oriente Medio que no sea la guerra, pero esto está tomando ya una escala que, al menos en sus consecuencias económicas, afecta al mundo entero. Por eso la posición de España contraria a la guerra, pidiendo la negociación, pidiendo la desescalada; y desde luego, ese es el camino por el que vamos a seguir transitando".

El ministro ha explicado que mantiene contactos con sus homólogos catarí, saudí, jordano, egipcio, turco, entre otros. "Hay una preocupación por la guerra y también por cómo termine esta guerra. No puede terminar como un paréntesis entre dos guerras, o con una carrera armamentística entre todo el mundo porque la sensación de inseguridad se haya acrecentado", afirma.

"España tiene un aprovisionamiento sólido energético" Irán ha advertido este lunes de que no reabrirán el estrecho de Ormuz a cambio de una tregua temporal. El cierre de esta vía dificulta la llegada de suministro energético lo que provoca un alza de precios ante la escasez. "Nuestro país tiene un aprovisionamiento sólido energético, diversificado. He estado hace muy pocos días en Argelia, donde el propio presidente garantizó el incremento del volumen de gas hacia España si así lo deseaba. Además, expresó su deseo incluso de incrementar las infraestructuras energéticas que lo permitieran. Tenemos otros socios y una gran cantidad de energía renovable que garantiza un porcentaje muy importante de soberanía energética española, porque la energía renovable, el sol, el gas, no necesita ni del estrecho de Ormuz ni de ningún otro estrecho para llegar aquí", afirma. Aún así, José Manuel Albares ha insistido en la "gravedad" de las consecuencias energéticas a nivel global: "Estamos hablando de una quinta parte del gas y del petróleo mundial que transita por el estrecho de Ormuz. Otros productos, como pueden ser los fertilizantes, absolutamente claves para la agricultura y los alimentos. Imagínese el impacto que está teniendo eso en estos momentos en África. Una situación donde la soberanía alimentaria en un continente, pues en muchos países es muy frágil y por lo tanto todavía se fragiliza más".

Albares descarta consecuencias diplomáticas por impedir usar las bases Albares ha defendido de nuevo la decisión del Gobierno de no permitir a Estados Unidos el uso de las dos bases de uso conjunto en suelo español en su operación militar contra Irán. Ha recordado que conforme al convenio su uso "tiene que ser siempre conforme a la Carta de Naciones Unidas", algo que no ha ocurrido con esta acción "unilateral". El ministro ha negado que se haya producido alguna consecuencia diplomática a raíz de la negativa del Ejecutivo. "¿Cómo va a tener consecuencias diplomáticas que un país decida soberanamente, dentro del Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas? Sería el mundo al revés", ha dicho. Sobre si hay algún tipo de contacto con Estados Unidos para una eventual retirada norteamericana de las bases de Morón y Rota, Albares ha indicado que "en estos momentos no es un tema que se plantee por ninguna de las dos partes". Además, ha añadido que España ha ejercido su "poder soberano" y ha dejado claro que "ni vamos a participar, ni vamos a hacer nada que fomente, escale, permita seguir con el esfuerzo de una guerra a la que no le vemos ningún objetivo y que está teniendo consecuencias muy graves para la economía mundial y para los bolsillos de los españoles".

"España no quiso sumarse a la reunión sobre Ormuz" Precisamente este motivo ha sido esgrimido para justificar que España no participara en la reunión organizada el jueves pasado por Reino Unido y que contó con otros 40 países que conforman la coalición que busca desbloquear el estrecho de Ormuz. "Yo fui invitado pero España decidió no sumarse a ella porque España no va a estar en ninguna reunión en la que se pueda debatir cualquier tipo de intervención, de fuerza o de seguridad que pueda escalar esta guerra", ha asegurado.