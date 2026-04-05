Trump anuncia que el tripulante del F-15 rescatado en Irán está "gravemente herido"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que las fuerzas estadounidenses han conseguido localizar y rescatar con vida al piloto estadounidense que se encontraba desaparecido en territorio iraní tras el derribo de un caza de guerra.

En un mensaje en su red social Truth Social, Trump ha dicho que el tripulante del F-15 está "gravemente herido" y ha explicado que "el ejército iraní lo buscaba intensamente, con un gran contingente, y se acercaba peligrosamente".

El presidente estadounidense ha indicado que "este tipo de incursión rara vez se intenta debido al peligro que representa para el personal y el equipo. ¡Simplemente no sucede! La segunda incursión se produjo después de la primera, donde rescatamos al piloto a plena luz del día, algo también inusual, tras siete horas sobrevolando Irán. ¡Una muestra increíble de valentía y talento por parte de todos!".

Israel afirma haber ayudado a Estados Unidos en la operación con asistencia del servicio de inteligencia, tal y como ha confirmado un alto funcionario israelí citado por Reuters.

Con todo, Trump defiende el éxito de la operativa y ha puesto en valor que el Ejército haya podido llevar a cabo las dos misiones (este rescate y el del otro soldado el pasado viernes) "sin que un solo estadounidense resultara muerto o herido". Esto, a su juicio, demuestra que Estados Unidos ha alcanzado un dominio y una superioridad aérea sobre el espacio aéreo de Irán "abrumadores".

Irán asegura haber frustrado la operación de rescate Sin embargo, Irán sostiene que Trump miente y que el intento de rescate ha sido un fracaso. "Los desesperados esfuerzos del enemigo, y gracias a las acciones oportunas y las operaciones conjuntas de los guerreros del Islam en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el Ejército de la República Islámica de Irán, la Movilización Heroica y las fuerzas del orden, no lograron rescatar a su piloto de combate derribado", ha asegurado un portavoz militar. Teherán defiende que ha frustrado el rescate estadounidense y que ha derribado dos aviones militares C-130 y dos helicópteros Black Hawk durante la operación. Así lo han detallado el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya y el coronel Ebrahim Zolfagari, que han explicado que la misión de Estados Unidos ha sido repelida mediante una acción conjunta de la Guardia Revolucionaria, el Ejército, la milicia Basij y las fuerzas de seguridad. La Guardia Revolucionaria también ha remarcado que este episodio ha sido una "nueva derrota humillante" para Estados Unidos. Además, la agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, ha informado de que al menos cinco iraníes, identificados como miembros de la Guardia y reclutas, han muerto y ocho han resultado heridos durante la operación.