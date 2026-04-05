Trump ordena a Irán abrir "el puto estrecho" de Ormuz aunque confía en un acuerdo inminente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar este domingo con desatar "el infierno" en Irán cuando venza el ultimátum que le dio para desbloquear el estrecho de Ormuz.

"Abrid el puto estrecho, locos bastardos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS!", ha escrito el mandatario en su red social, Truth Social, al tiempo que ha amenazado con los prometidos ataques a la infraestructura iraní si no hay un acuerdo para entonces.

A la par que estas declaraciones, Trump ha asegurado en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán a tiempo, pero en caso de no hacerlo ha dicho estar pensando "en volarlo todo por los aires" y apoderarse del petróleo iraní.

Además, Trump ha anunciado que las fuerzas estadounidenses han conseguido localizar y rescatar con vida al piloto estadounidense que se encontraba desaparecido en territorio iraní tras el derribo de un caza de guerra. Ha dicho que el tripulante del F-15 está "gravemente herido" y ha explicado que "el ejército iraní lo buscaba intensamente, con un gran contingente".

Llamamientos al diálogo A medida que se acerca el vencimiento del plazo mediadores y potencias afectadas por la crisis energética han redoblado sus peticiones a las partes en conflicto para que recurran al diálogo para encontrar una solución. Desde Egipto, el Ministerio de Exteriores ha pedido a Irán "actuar con sensatez" y "priorizar el diálogo" antes de que termine en las próximas horas el plazo dado por Trump para cerrar un acuerdo que garantice la normalización del tránsito por Ormuz. Omán, otro de los principales mediadores entre Washington y Teherán, mantiene conversaciones con representantes iraníes para "analizar opciones" para garantizar la apertura de Ormuz, ante el recrudecimiento de las amenazas del presidente estadounidense. Asia, la más expuesta al cierre del estrecho de Ormuz: falta gas licuado mientras el barril de petróleo se dispara Ana Garralda Además, aliados de Ucrania piden a Kiev que suspenda sus ataques con drones contra refinerías de petróleo rusas debido al aumento de los precios globales del crudo provocado por la situación en Ormuz, por donde transita habitualmente una quinta parte del petróleo mundial.