El nuevo conflicto bélico en el Líbano pone a prueba los delicados equilibrios entre comunidades religiosas
- Los maronitas son mayoría entre los cristianos, que representan un tercio de la población del Líbano
- El país es un mosaico de religiones en el que los musulmanes son mayoría
- Sigue aquí, minuto a minuto, las novedades de la guerra en Oriente Medio
Los católicos orientalistas maronitas celebran el Domingo de Resurrección en la Catedral de San Jorge de Beirut, capital del Líbano, entre medidas de seguridad.
El país es un mosaico de religiones en el que los musulmanes son mayoría, entre un 60% y un 70% de la población, divididos casi a partes iguales entre chiíes y suníes.
Los maronitas son mayoría entre los cristianos y representan un tercio de la población del Líbano.
Este Domingo de Resurrección en Beirut, el sonido de las campanas de las iglesias se mezcla con el estruendo de los aviones y los drones israelíes.
"Este es un país para todas las comunidades"
"Vemos el futuro incierto. Los jóvenes se van, estudian fuera, es una pena", dicen dos jóvenes a TVE, mientras otro pide que Hizbulá vele por el bien del Líbano y no de Irán.
"Este es un país para todas las comunidades", asegura otro hombre a TVE.
Los cristianos no son objetivo del Ejército israelí en esta guerra con la milicia chií Hizbulá, pero este nuevo conflicto bélico pone a prueba los delicados equilibrios entre comunidades religiosas en el país.