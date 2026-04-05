El nuevo conflicto bélico en el Líbano pone a prueba los delicados equilibrios entre comunidades religiosas

Los católicos orientalistas maronitas celebran el Domingo de Resurrección en la Catedral de San Jorge de Beirut, capital del Líbano, entre medidas de seguridad.

El país es un mosaico de religiones en el que los musulmanes son mayoría, entre un 60% y un 70% de la población, divididos casi a partes iguales entre chiíes y suníes.

Los maronitas son mayoría entre los cristianos y representan un tercio de la población del Líbano.

Este Domingo de Resurrección en Beirut, el sonido de las campanas de las iglesias se mezcla con el estruendo de los aviones y los drones israelíes.