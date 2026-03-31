Israel demolerá viviendas para crear una "zona de seguridad" en el sur del Líbano siguiendo el "modelo de Gaza"

Israel ha anunciado este martes su intención de ocupar el área fronteriza en el sur de Líbano para crear una "zona de seguridad", lo que supone demoler todas las viviendas y forzar el desplazamiento de las 600.000 libaneses que viven en esa zona, "como el modelo de Gaza". El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lo ha confirmado tras reunirse con el estamento de seguridad del país.

En un video difundido por su oficina, Katz explica que, una vez finalizada la operación contra el grupo chií Hizbulá, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estarán "posicionadas en una zona de seguridad dentro del Líbano, en la línea defensiva contra misiles antitanque, y tendrán control de seguridad sobre toda el área hasta el río Litani". Este río se sitúa a unos 30 kilómetros al norte de la frontera entre Israel y Líbano, lo que supone aproximadamente un 8% del territorio del país. Esto implica que también impedirán el regreso a estas localidades a más de 600.000 residentes del sur del Líbano que evacuaron hacia el norte, "hasta que se garantice la seguridad de los residentes del norte" de Israel.

El mismo "modus operandi" que en Gaza El ministro aclara que las casas en las aldeas cercanas a la frontera serán demolidas con el fin de "eliminar de una vez por todas las amenazas cerca de la frontera para los residentes del norte", siguiendo el ejemplo del modelo de actuación en Gaza en las ciudades de Rafah, extremo sur; y Beit Hanún, extremo norte. Ambas urbes fueron arrasadas por Israel desde que inició la devastación de la Franja de Gaza en 2023 y permanecen ahora bajo su control militar y su población ha sido desplazada. El motivo de esta ocupación será "erradicar la amenaza que representa Hizbulá y cambiar definitivamente la situación en el Líbano con una presencia de seguridad", según las palabras de Katz. Sin embargo, casi un mes de ofensiva militar de Israel en Líbano, con ataques aéreos y terrestres, han dejado más de 1.260 muertos —la mayoría civiles, incluidos niños— 3.750 heridos, además de un millón de desplazados. Además de los desplazamientos internos, más de 200.000 personas han huido de Líbano a Siria desde que comenzó esta nueva guerra entre Israel y Hizbulá, según ha informado este martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La mayoría de ellos (180.000 aproximadamente) son ciudadanos sirios que habían buscado refugio anteriormente en el Líbano debido a la guerra en Siria, y que ahora se ven obligados a desplazarse de nuevo. El resto son cerca de 28.000 libaneses que cruzan la frontera hacia el país vecino dejando atrás los bombardeos israelíes. ACNUR ha exigido un mayor apoyo, ya que actualmente cuenta únicamente con el 30% de la financiación necesaria para la operación en Siria, que sigue activa tras la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024. Además del caso de Gaza, Katz ha puesto con ejemplo la el caso de la ocupación israelí en Siria, donde Israel también ha cruzado la zona de amortiguación supervisada por la ONU en los Altos del Golán y avanzado hacia partes de la provincia de Quneitra, quedando en gran parte destruida y abandonada. Una unidad de artillería israelí desplegada en un lugar no revelado cerca de la frontera entre Israel y Líbano en el norte de Israel EPA ¡/ Atef Safadi

El río Litani y la Línea Azul, puntos estratégicos La tensión y el cruce de fuego en torno a esta frontera, entre Líbano e Israel, ha sido frecuente desde hace décadas. Tras la invasión en 1978 del sur del Líbano por parte de las tropas israelíes, como respuesta a un ataque, atribuido a la Organización para la Liberación de Palestina, la ONU creó la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), con el objetivo de garantizar la autoridad efectiva del gobierno libanés. Por ello, en el 2000 estableció la llamada Línea Azul, que marcaba el límite fronterizo entre Israel, y por ende la línea de repliegue tanto de las fuerzas armadas de Israel como del Líbano. A partir de la aparición activa de Hizbulá, una pieza más en el tablero libanés, FINUL asumió como objetivo su desmilitarización. El Río Litani, línea de meta actual para el ejército israelí dentro del Líbano, supone un punto estratégico clave, ya que representa el límite del territorio en el que que, según la FINUL y la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2006, no debe existir presencia militar más allá del Ejército libanés y de la propia FINUL. Una medida que fue infringida tanto por Israel como por Hizbulá, hasta que en noviembre de 2024 ambas fuerzas establecieron una suspensión de hostilidades de 60 días, en los que ambos ejércitos debían replegarse de la linde. Hizbulá debía retirarse al norte del río Litani.