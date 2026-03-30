Muere un casco azul y otro resulta herido en un ataque en una base de la UNIFIL en el sur del Líbano

Un casco azul indonesio de la fuerza de paz de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) ha muerto y otro ha resultado gravemente herido en un ataque "de origen desconocido", según ha informado la madrugada de este lunes el propio organismo de la ONU.

"Un casco azul fue trágicamente asesinado por la noche cuando un proyectil explotó en una base de la UNIFIL cerca de Adchit Al Qusayr", en el sur del Líbano, mientras que "otro fue herido de gravedad", publica la fuerza de paz en X. El organismo afirma "no conocer el origen del proyectil" y haber empezado una investigación para conocer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

El secretario general de Nacional Unidas, António Guterres, ha condenado "enérgicamente" el ataque en el que el soldado ha perdido la vida en medio de las hostilidades entre Israel y Hizbulá. "Mis más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros del miembro de las fuerzas de paz fallecido, así como a Indonesia", ha escrito Guterres en redes, donde ha deseado una "pronta y completa recuperación al miembro de las fuerzas de paz herido".

Asimismo, Guterres ha destacado que este "es solo uno de los numerosos incidentes recientes que han puesto en peligro la seguridad de las fuerzas de mantenimiento de la paz". "Hago un llamamiento a todos para que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y garanticen la seguridad", ha añadido.

El Gobierno de Indonesia ha condenado el ataque. "Indonesia condena enérgicamente el incidente y exige una investigación exhaustiva y transparente", remarca el escrito, que también desea una pronta y completa recuperación al personal herido, que cifra en tres.

Yakarta ha recordado que la seguridad del personal de las fuerzas de paz de la ONU debe respetarse "en todo momento, de conformidad con el derecho internacional. Cualquier daño a las fuerzas de paz es inaceptable y socava los esfuerzos colectivos para mantener la paz y la estabilidad".

El sur del Líbano está siendo objeto constante de bombardeos por parte de Israel, que ha declarado su intención de controlar toda la zona en el contexto del conflicto en Oriente Medio iniciado con los ataques de EE.UU. e Israel a Irán.

Esta noche, nuevos bombardeos israelíes sobre la localidad de Chaqra, en el sur del país, provocaron la muerte de cinco personas, según un comunicado del Ministerio de Salud recogido por la ANN. Según el último recuento oficial, la ofensiva israelí contra el Líbano ha matado a 1.189 personas y herido a 3.427.