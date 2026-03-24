Israel confiesa su deseo de "controlar" todo el sur del Líbano hasta el río Litani

La ofensiva iniciada por el Ejército israelí sobre supuestos objetivos de la milicia Hizbulá en el Líbano pasa por establecer una "zona de seguridad" entre el río Litani y la frontera israelí, como ha confirmado este martes el ministro de Defensa, Israel Katz, al dar cuenta de una voluntad de "controlar" un amplio territorio del que han huido ya cientos de miles de civiles atrapados en el fuego cruzado entre las partes.

El frente libanés se ha reabierto al calor de la guerra en Irán, desatada el pasado 28 de febrero con el inicio de los bombardeos israelíes y estadounidenses. Hizbulá salió en apoyo de Teherán, su principal aliado político y económico, en lo que Katz ha descrito como "un grave error". "Pagará un alto precio", ha advertido en una reunión con mandos militares en el que ha abogado por endurecer los ataques contra esa "herramienta del régimen terrorista iraní".

Así, las fuerzas israelíes "seguirán operando en Líbano con toda su fuerza", ya que considera que el Gobierno libanés "no ha hecho nada" para garantizar el desarme de la milicia y, por extensión, los compromisos suscritos en el alto el fuego que ha saltado por los aires esta semana y que, a tenor de las declaraciones de todas las partes, parece difícil de recuperar a corto plazo.

"Prometimos recuperar la seguridad para los residentes del norte (de Israel) y es exactamente lo que haremos", ha advertido Katz, en relación a las localidades israelíes más expuestas al lanzamiento de proyectiles desde suelo libanés. Para ello, los militares israelíes operan tanto desde tierra como desde el aire, con bombardeos que se extienden hasta la capital del Líbano, Beirut, pero que se concentran principalmente en la zona meridional de este país.

Un diputado de Hizbulá, Hassan Fadlallah, ha respondido a estos anuncios advirtiendo, en declaraciones a la agencia Reuters, que el grupo luchará para impedir que las fuerzas israelíes ocupen el sur del Líbano, ya que considera que representa una "amenaza existencial" para el país.

Nuevas órdenes de evacuación Para "eliminar a los terroristas de Hizbulá y destruir sus infraestructuras", Israel ha puesto bajo aviso a toda la población del sur del Líbano, en particular a las áreas que quedan al sur del río Litani. El ministro de Defensa ha advertido de que los civiles desplazados "no volverán al sur del río Litani hasta que la seguridad esté garantizada para los residentes del norte" de Israel, según declaraciones difundidas por su oficina. 01.58 min Israel ordena destruir los puentes que unen el sur del Líbano con el resto del país La vuelta, en cualquier caso, tampoco sería fácil. En aras de esta campaña militar, Israel ya ha destruido cinco puentes que permiten cruzar el Litani y "controlará los restantes", al situarlos dentro de la "zona de seguridad" que Israel aspira a garantizar en toda la región. Un portavoz militar, Avichay Adraee, ha lanzado este martes nuevos avisos "urgentes" de evacuación para nueve zonas del sur de Líbano, bajo el argumento de que el Ejército israelí "necesita" operar en estas áreas para contener la "presencia" de Hezbolá. "No pretendemos haceros daño", ha apostillado.