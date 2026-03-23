El barril de petróleo baja de los 100 dólares y las bolsas suben después de que Trump aplace atacar a energéticas iraníes

Desplome del petróleo, que ha caído más de 10 dólares el barril en el caso del Brent, tras el anunció de Donald Trump de que ha ordenado posponer todos los ataques a centrales eléctricas iraníes durante cinco días, en lugar de los 3 que había fijado previamente, para que abriera el tráfico en el estrecho del Ormuz. El precio del crudo se ha quedado en el entorno de los 100 dólares tras caer más en una primera reacción. Lo mismo ha ocurrido con el el precio del gas natural en el mercado TTF de Países Bajos, referencia en Europa, que ha bajado de los 57 euros el megawatio hora, para volver poco después a superar los 60 euros.

También las bolsas se han dado la vuelta y han pasado de perder más del 2, 5%, en el caso de la española, a ganar alrededor del 2%, en la misma línea que el resto de parqués europeos.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha avisado este lunes de que la situación es "muy grave" y ha augurado que "ningún país" será "inmune" a sus efectos, por lo que ha abogado por un "esfuerzo global" de todos para abordarla conjuntamente. En un acto celebrado en el Club Nacional de Prensa de Canberra, en Australia, ha explicado que el actual contexto de crisis ha superado a las dos crisis petroleras registradas durante la década de los 70 (1973 y 1979), en la medida en que entonces, en cada una de ellas, se perdían "unos cinco millones de barriles al día", mientras "hoy se han perdido 11 millones de barriles por día", esto es, "más que durante las dos mayores crisis del petróleo juntas".