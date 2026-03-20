El IBEX se mantiene en verde y busca recuperar los 17.000 puntos mientras el petróleo sigue al alza

La Bolsa española, que ha amanecido este viernes en verde, registra ligeras ganancias y mantiene su objetivo en recuperar la barrera de 17.000 puntos perdida en la sesión anterior. Todo ello, en un escenario donde el precio del petróleo sigue encareciéndose, aunque con menor intensidad que en jornadas anteriores.

Dentro del IBEX 35, principal selectivo español, los valores que más ganan son Indra y Solaria, alrededor de un 2%, seguidas de Acciona, BBVA y Acerinox que suben cerca del 1%. La que más pierde es Cellnex, alrededor de un 3%, seguida de Telefónica y Repsol, que retroceden alrededor de un 1%. También hay otros valores que muestran leves retrocesos, como Ferrovial, Fluidra, Naturgy y Sacyr.

En paralelo, el barril de Brent, de referencia en Europa, avanza algo más de un 1% y supera los 110 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, registra una leve subida y se mantiene por debajo de los 100 dólares.